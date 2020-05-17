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Новости Агрессия России против Украины
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Разумков про разведение сил на Донбассе: "Единственная проблема - разведение сделано не по всей линии разграничения"

Разумков про разведение сил на Донбассе:

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что разведение сил на Донбассе является правильным шагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Разведение, я думаю, - это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, - что разведения сделано не по всей линии разграничения ", - заявил Разумков

"Если мы посмотрим на количество обстрелов, которые происходят на территориях, где было разведение, то их гораздо меньше", добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС

Разумков также выразил убеждение, что разведение сил - "это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше".

Автор: 

Донбасс (26955) Разумков Дмитрий (1520) разведение сил (144)


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Топ комментарии
+73
До середины Днепра.... Как там у классика - не каждый снаряд долетит до середины Днепра?
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17.05.2020 01:27
+72
Разумков - зрадник, який виступає за передачу української землі окупантам.
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17.05.2020 01:34
+62
Это проблема лишь для имбецилов и коллаборантов вроде разумкова.
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17.05.2020 01:37
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он не идиот, но очень хочет им выглядеть. Единственная проблема, в том что разведение не произведено по линии государственной границы
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17.05.2020 09:24 Ответить
Вдоль всей линии разграничения должны висеть предатели Украины.
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17.05.2020 09:28 Ответить
далеко не единственной проблемой украинского народа есть такие же как Разумков....стреляют меньше,но убивают больше....Возьмите для начала на контроль границу с рашистом ,
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17.05.2020 09:38 Ответить
Разведение,почему как власти так и СМИ все тупо молчат о жизни на ,,разведенных,,териториях.Складывается впечатление что ЗЕ просто народ страны развел как лохов а на этих териториях вовсю хозяйничают сепаратисты и ЗЕ просто сдал украинскую землю за согласие кацапии на обмен военнопленными которых в первом обмене было всего 12 а во в тором всего несколько а остальные непонятные люди которые к войне не имели накакого отношения.
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17.05.2020 09:38 Ответить
Еще один стратех из ЗЕленого стада нарисовался
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17.05.2020 09:46 Ответить
Пэдриоты, а чё вы все ещё здесь? Чё не на передовой? Не освобождаете? Или сцыкотно?
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17.05.2020 09:56 Ответить
Все порохоботи та порохоботи... Коли ж вже зебобіки будуть освобождать.
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17.05.2020 10:13 Ответить
освобождать надо порохоботов( остальные в стране и так свободны.
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17.05.2020 10:18 Ответить
А вільні від розуму ? Ну і сказала б що дура.
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19.05.2020 09:15 Ответить
Так ЗЕбобикы и не верещат про освобождение. Они, как и все здравомыслящие люди, прекрасно понимают, что кацаПсины не допустят никакого освобождения. Это, свидонутые на всю голову, ПЕСыкы рвуться освобождать....
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17.05.2020 10:28 Ответить
Так а что теперь, задаваться? Сам здавайся.
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17.05.2020 11:00 Ответить
О каком освобождении речь? Ты совсем идиот? Но кто вас, дураков, заставляет без боя отдавать врагу уже отвоеванные территории? И куда ты хочешь передвинуть границу? Отдашь все, что они хотят получить? А до тебя не доходит, что у кацапов цель не в отвоевывании территорий, а в возврате Украины целиком в свой лагерь. Это война ради войны, а не ради территорий. Цель кацапов - уничтожение Украины как независимого государства. Это немного страшней войны и потери территорий. Но до тебя это никогда не дойдет. Ты себя к здравомыслящим не причисляй - тебе даже до просто мыслящего далеко.
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17.05.2020 13:39 Ответить
Та яке там освобождєніє, капітулювати треба. Це всі зебобіки знають.
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19.05.2020 09:17 Ответить
Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./ Выйдут войска, мы(я и Мендель ) зайдем. (И наведём там шороху), - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса
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17.05.2020 10:13 Ответить
...да и не в обе стороны,чего уж то недоговаривать,Дима?
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17.05.2020 10:22 Ответить
Отступать на своей земле - предательство.
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17.05.2020 10:24 Ответить
Гнида хитрожопая, договаривай уже, от обстрелов потери остались прежними , и возросли потери от подрывов на минах которые устанавливают ДРГ противника, проникающие в наш тыл используя зоны разведения.
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17.05.2020 10:28 Ответить
На главных должностях в стране сидят колаборанты - предатели, работающие на врага.
Уверенные в своей безнаказанности они не таятся своих действиях.
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17.05.2020 11:00 Ответить
Конечно они уверенные, до этого не наказывали, а сейчас чего должны, когда они сами при власти?
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17.05.2020 11:02 Ответить
Ой!
Это разведение - очередной манок для Зеленского.
Ты мол давай нам переговоры с ОРДЛО, а тогда мы тебе конфетку в виде разведения!
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17.05.2020 11:08 Ответить
"Если мы посмотрим на количество обстрелов, которые происходят на территориях, где было разведение, то их гораздо меньше", добавил он.


Аргумент - высший класс. О каком разведении вообще может быть речь, если обстрелы есть? И кстати, Разумков всё же признаёт факты обстрелов в зоне разведения. Помнится, Зеля уверял, что если обстрелы там не прекратятся, войска вернутся на прежние позиции.
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17.05.2020 11:47 Ответить
В Україні єдина проблема - дебіли при владі
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17.05.2020 11:52 Ответить
Бажаю всім депутатам сидіти рік в окопі під артобстрілами і не стріляти у відповідь.
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17.05.2020 11:56 Ответить
КПП надо за печатать на 6 месяцев. Тогда козломордые и одноклеточный Донбас совсем другие песни запоют.
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17.05.2020 12:00 Ответить
Вони вже прориватись через КПП хочуть .Тільки чому в Україну, а не в любиму рашку не зрозуміло.
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19.05.2020 09:28 Ответить
Путин так тоже говорит.
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17.05.2020 12:07 Ответить
Разумков про розведення сил на Донбасі: "Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування" - Цензор.НЕТ 7666
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17.05.2020 12:12 Ответить
Разумков про розведення сил на Донбасі: "Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування" - Цензор.НЕТ 5203
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17.05.2020 12:14 Ответить
Поганий блазень з якого не сміються.
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19.05.2020 09:19 Ответить
"Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж лінії фронту." Треба може поперек? І вивісити білий прапор! Тагда наступіт мір на Дамбасє...
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17.05.2020 12:14 Ответить
Не, не белый. Они хотят власовский над Киевом.
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17.05.2020 14:01 Ответить
А чого ще можна чекати від колишнього керівника "Молодих Регіонів" ?
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17.05.2020 12:15 Ответить
На каких кастингах Зеля своих этих идиотов находил? Или они просто ПРЕДАТЕЛИ все зеленые?
Бредятину разумкова, блд, даже комментировать не хочется. Есть хоть один зеленый реальный защитник Украины? Или одни разумковы, трофимовы, степановы и прочие венедиктовы чухонские?
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17.05.2020 12:28 Ответить
Тут все як у приказці " Яке брело , таке й стрело"
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19.05.2020 09:20 Ответить
Предатели прямо говорят что неуклонно продолжат сдавать Украину.
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17.05.2020 13:03 Ответить
Они не здают а расширяют территорию родины своей раисии
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17.05.2020 13:58 Ответить
Розведення по всьому фронту, це встановлення кордону і, відповідно, визнання ДНР і ЛНР суб'єктами міжнародного права.
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17.05.2020 14:10 Ответить
Розводять, якісь ООС від якихось бойовиків, від якоїсь міфічної лінії розмежування. З таким успіхом зелені остолопи захочуть створити лінію розмежування Дніпровський вал, а здачу своєї землі російському окупанту називати переможною лінією вирівняння фронту і великою перемогою міфічного ООС з такими ж міфічними - бойовиками. Ми живемо в пермантній брехні влади яка війну назвала ООС, чи АТО, яка здачу територій називає відведенням військ, яка капітуляцію називає Мінськими домовленностями. Тож йдіть в зад зелені кухарки і постбариги, які торгують з окупаном, які мають дипломатичні відношення і постійно - брешуть, брешуть, брешуть.
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17.05.2020 14:20 Ответить
Чому Дніпровський? можна й Карпатський.
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19.05.2020 09:22 Ответить
это государственный деятель Украины или затёртая до дыр подстилка хйла?!..
зебилы-протрироты, вы хотя бы через год после вашей победы над здравым смыслом понимаете, что вы натворили, дебилы-экспериментаторы?..
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17.05.2020 14:50 Ответить
Это третья по значимости гос.особа,ратующая за сдачу украинской земли сепарам-прорашистам.Эксперимент с антиукраинской властью зебилам удался.
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17.05.2020 18:12 Ответить
Продвинутся и будет больше.
раз*мков идиот.
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17.05.2020 17:34 Ответить
он этого и не скрывает
да и как скроешь
когда имеет лицо дегенерата
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17.05.2020 18:14 Ответить
воно просто кацап звичайний.
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17.05.2020 21:18 Ответить
А в зеленогнойних інші є? Якщо і є то дуже заховалися.
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19.05.2020 09:24 Ответить
Зеленим гнидам краще пельку не відкривати.
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17.05.2020 21:17 Ответить
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