Разумков про разведение сил на Донбассе: "Единственная проблема - разведение сделано не по всей линии разграничения"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что разведение сил на Донбассе является правильным шагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Разведение, я думаю, - это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, - что разведения сделано не по всей линии разграничения ", - заявил Разумков

"Если мы посмотрим на количество обстрелов, которые происходят на территориях, где было разведение, то их гораздо меньше", добавил он.

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Разумков также выразил убеждение, что разведение сил - "это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше".