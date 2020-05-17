Разумков про разведение сил на Донбассе: "Единственная проблема - разведение сделано не по всей линии разграничения"
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что разведение сил на Донбассе является правильным шагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Разведение, я думаю, - это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, - что разведения сделано не по всей линии разграничения ", - заявил Разумков
"Если мы посмотрим на количество обстрелов, которые происходят на территориях, где было разведение, то их гораздо меньше", добавил он.
Разумков также выразил убеждение, что разведение сил - "это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше".
Топ комментарии
+73 ВКЛ_это_мы_01
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+72 Олександр Петренко #387558
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+62 Garry Grant
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Уверенные в своей безнаказанности они не таятся своих действиях.
Это разведение - очередной манок для Зеленского.
Ты мол давай нам переговоры с ОРДЛО, а тогда мы тебе конфетку в виде разведения!
Аргумент - высший класс. О каком разведении вообще может быть речь, если обстрелы есть? И кстати, Разумков всё же признаёт факты обстрелов в зоне разведения. Помнится, Зеля уверял, что если обстрелы там не прекратятся, войска вернутся на прежние позиции.
Бредятину разумкова, блд, даже комментировать не хочется. Есть хоть один зеленый реальный защитник Украины? Или одни разумковы, трофимовы, степановы и прочие венедиктовы чухонские?
зебилы-протрироты, вы хотя бы через год после вашей победы над здравым смыслом понимаете, что вы натворили, дебилы-экспериментаторы?..
раз*мков идиот.
да и как скроешь
когда имеет лицо дегенерата