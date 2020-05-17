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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сводке штаба ООС.

Противник обстреливал украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

По данным украинской разведки, 16 мая военнослужащие ранили одного российского наемника.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - подчеркнули в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5590
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17.05.2020 08:39
+15
С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 312
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17.05.2020 08:48
+14
От тільки волонтери завтра на ліки пораненим збиратимуть.
Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
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17.05.2020 08:41
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Добре, якщо дійсно наші не постраждали.
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17.05.2020 08:35 Ответить
От тільки волонтери завтра на ліки пораненим збиратимуть.
Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
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17.05.2020 08:41 Ответить
Ніхто не чекає. Всі знають, що ворога потрібно нищити.
Може чув- "поховали москаля мов собаку..." ?
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17.05.2020 09:34 Ответить
Ще одне восставшеє із деактиву ...
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17.05.2020 10:09 Ответить
Наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5590
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17.05.2020 08:39 Ответить
А ті бібізяни знають що у вас режим припинення вогню?
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17.05.2020 08:43 Ответить
Вчора одна мавпа отримала білет на концерт Кобзона.
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17.05.2020 08:52 Ответить
а тем временем зебил-предатель втихаря снял санкции с mail.ru... у меня доступен
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17.05.2020 08:43 Ответить
У меня - нет.
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17.05.2020 08:50 Ответить
У мене заблокований. Це залежить від провайдера.
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17.05.2020 08:52 Ответить
Так озвуч своего провайдера и пиши в СБУ заяву,если это правда.
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17.05.2020 08:54 Ответить
С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 312
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17.05.2020 08:48 Ответить
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2345
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17.05.2020 10:13 Ответить
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7829
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17.05.2020 08:51 Ответить
Никто и не сомневался: зеленые уроды уничтожают все достижения.
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17.05.2020 08:59 Ответить
Я худєю з цих новин.Наші військові не постраждали...Звучить наче не про армію,(яка повинна дать таку отвєтку,щоб у кацпні шуба заверталась),а про малолєтку/тєрпілу, в якого гопніки хотіли забрать телефон,але він втік і не постраждав.
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17.05.2020 08:52 Ответить
Чего в инете рассказываешь,как должно быть.Ищешь ближайший военкомат и вперёд ответу давать.Кто или что мешает?
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17.05.2020 08:56 Ответить
Ти ідіот? Людину пошлють на передок без права стріляти у відповідь через те, що в когось в дурній голові війна вже закінчилася.
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17.05.2020 09:44 Ответить
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана Чирича


https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ


Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
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17.05.2020 09:02 Ответить
А глава парламента Разумков вчера предложил СДАВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДАЛЬШЕ, вглубь страны
И этот человек ещё надеется иметь политическую карьеру в Украине!!

ЛОПАТУ В РУКИ И В ПОЛЕ- не фиг прожирать налоги украинцев !!!!
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17.05.2020 09:12 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Убей русского захватчика!
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3655
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17.05.2020 09:18 Ответить
"Там вы спрашивали: "Делается ли что-то в Донецке ?"
Делается, конечно же. Баннеры меняют, чтобы прикрыть разруху."
Стесняюсь спросить, а для кого вывешен банер с логотипом "Спартак- Москва ?" Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8617 Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 51
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17.05.2020 09:23 Ответить
Неделю назад там висел баннер с каким-то бойцовским клубом.
Шо прислали с Орды то и повесили.

Такую же «реконструкцию» они хотят сделать с ДМ Юность.
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17.05.2020 09:41 Ответить
''Нада просто отвести ураинские войска по всій линии разгранечения'' Віце препіздент Розумков.
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17.05.2020 09:30 Ответить
Какая, не побоюсь этого слова, охерительная история.
Похоже, пятницу марочки отметили с пользой для души и тела ......

Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2348

Я так понимаю, речь об этой даме !

Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3325
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17.05.2020 09:36 Ответить
"Мечты, мечты... Как сладки ваши грёзы...". То кацапи свої власні мрії у життя хочуть втілить, та підходящого випадку нема... Он, "неистовый монах", протієрей Всеволод Чаплін, теж таким страждав - Нєвзоров написав, що він і Аарон Шмайєр, автор "еротичної фантастики" - одна і та сама особа...
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17.05.2020 12:53 Ответить
найскорішого одужання всім і кожному пораненому нашому Герою...
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7390

..
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17.05.2020 09:48 Ответить
это прифронтовая... раньше была районная..
так что для районной... по нашим меркам - шикарно ! ))))
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17.05.2020 10:44 Ответить
"Россия будет первой страной мира, которую съела Моль"
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17.05.2020 09:49 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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17.05.2020 12:50 Ответить
Зачем лезть под обстрелы, ну убьют они какого-то сепара, но тут же получают ответку.
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17.05.2020 14:44 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
Смерть рашистским оккупантам!!!
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17.05.2020 16:25 Ответить
 
 