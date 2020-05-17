С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сводке штаба ООС.
Противник обстреливал украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
По данным украинской разведки, 16 мая военнослужащие ранили одного российского наемника.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - подчеркнули в пресс-центре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
Може чув- "поховали москаля мов собаку..." ?
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
И этот человек ещё надеется иметь политическую карьеру в Украине!!
ЛОПАТУ В РУКИ И В ПОЛЕ- не фиг прожирать налоги украинцев !!!!
Убей русского захватчика!
Делается, конечно же. Баннеры меняют, чтобы прикрыть разруху."
Стесняюсь спросить, а для кого вывешен банер с логотипом "Спартак- Москва ?"
Шо прислали с Орды то и повесили.
Такую же «реконструкцию» они хотят сделать с ДМ Юность.
Похоже, пятницу марочки отметили с пользой для души и тела ......
Я так понимаю, речь об этой даме !
..
так что для районной... по нашим меркам - шикарно ! ))))
Смерть рашистским оккупантам!!!