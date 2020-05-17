В мире - свыше 4,7 млн зараженных коронавирусом COVID-19, выздоровели 1,8 млн человек
По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в мире зарегистрировано 4 721 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, в том числе 313 260 летальных, 1 812 164 человека выздоровели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.
За сутки был зарегистрирован 5223 новый случай коронавируса и 364 смертей.
Отмечается, что 44 829 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.
Больше всего заболевших в США - 1 507 773 человека, 90 113 инфицированных умерли, выздоровели 339 232 человека.
В Испании и России зарегистрировано 276 505 и 272 043 случаев заболевания коронавирусной болезнью соответственно.
Наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки зафиксировано в Мексике - 2 112 (всего 47 144).
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откуда следует?
Изменение произошло после того, https://www.foxnews.com/health/colorado-sees-first-coronavirus-outbreaks-connected-to-childcare-centers как Департамент здравоохранения штата Колорадо признал, что число погибших от COVID-19 подсчитывало тех, кто дал положительный результат на коронавирус, но умер от других причин.
В настоящее время департамент сообщает, что 1150 погибших имели COVID-19, но только 878 из этих смертей были «из-за» COVID-19.
...А сколько умерших так и останутся в статистике?
(во всем мире)
- Всего заражений 4 736 104
- Смертельные случаи 313 498 ( 6,6%)
- Выздоровевшие 1 818 949 (38,4%)
- Сейчас болеют 2 603 657 (55,0%)
- из них серьезные и критические случаи 44 837
Бутусова нужно разобраться с такими "авторами"