В мире - свыше 4,7 млн зараженных коронавирусом COVID-19, выздоровели 1,8 млн человек

По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в мире зарегистрировано 4 721 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, в том числе 313 260 летальных, 1 812 164 человека выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сутки был зарегистрирован 5223 новый случай коронавируса и 364 смертей.

Отмечается, что 44 829 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Больше всего заболевших в США - 1 507 773 человека, 90 113 инфицированных умерли, выздоровели 339 232 человека.

В Испании и России зарегистрировано 276 505 и 272 043 случаев заболевания коронавирусной болезнью соответственно.

Наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки зафиксировано в Мексике - 2 112 (всего 47 144).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей COVID-19 болеет 141 украинец, - МИД