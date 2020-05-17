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Новости Коронавирус и карантин
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В мире - свыше 4,7 млн зараженных коронавирусом COVID-19, выздоровели 1,8 млн человек

В мире - свыше 4,7 млн зараженных коронавирусом COVID-19, выздоровели 1,8 млн человек

По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в мире зарегистрировано 4 721 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, в том числе 313 260 летальных, 1 812 164 человека выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сутки был зарегистрирован 5223 новый случай коронавируса и 364 смертей.

Отмечается, что 44 829 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Больше всего заболевших в США - 1 507 773 человека, 90 113 инфицированных умерли, выздоровели 339 232 человека.

В Испании и России зарегистрировано 276 505 и 272 043 случаев заболевания коронавирусной болезнью соответственно.

Наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки зафиксировано в Мексике - 2 112 (всего 47 144).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей COVID-19 болеет 141 украинец, - МИД

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
https://kray.biz.ua/editor8/38097/?fbclid=IwAR1HT6qHla4EHPsKPax8IPe11AYTsBzYHPHWLt3jLbsQwAzzol1uiKJTdDI Нас облапошили.
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17.05.2020 09:29
+3
Так Кацапия ж не страна,а стадо бабуинов,их в сводки про животных включают.
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17.05.2020 09:31
+3
хорошая статья
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17.05.2020 09:46
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Что за бред, 5 тис. нових случаев, самое большее в мексике? Если только в кацапии 10 тис. заболевших за сутки.
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17.05.2020 09:26 Ответить
Так Кацапия ж не страна,а стадо бабуинов,их в сводки про животных включают.
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17.05.2020 09:31 Ответить
у кацапов новые данные будут к 11 где то
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17.05.2020 09:32 Ответить
к 11 часам или раньше
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17.05.2020 09:33 Ответить
Статья про вчерашние данние, как бе.
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17.05.2020 09:46 Ответить
https://kray.biz.ua/editor8/38097/?fbclid=IwAR1HT6qHla4EHPsKPax8IPe11AYTsBzYHPHWLt3jLbsQwAzzol1uiKJTdDI Нас облапошили.
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17.05.2020 09:29 Ответить
хорошая статья
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17.05.2020 09:46 Ответить
Что это за бред про 5 тыс новых случаев и 364 смерти, да и про Мексику тоже, явно же есть страны где больше 2 тыс за сутки.
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17.05.2020 09:36 Ответить
явно же есть страны где больше 2 тыс за сутки
---

откуда следует?
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17.05.2020 09:43 Ответить
Ну,если вы желаете,вам "нарисуют " и20,и 30 тыс.
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17.05.2020 10:11 Ответить
За 17 мая в мире 90 тисяч заболевших.
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17.05.2020 09:44 Ответить
растет...
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17.05.2020 09:50 Ответить
https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/05/Polis-Colorado-AP-2.jpg Согласно отчету, в https://www.foxnews.com/category/us/us-regions/west/colorado Колорадо произошли cущественные изменения в https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/05/Polis-Colorado-AP-2.jpg подсчете смертей от https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/05/Polis-Colorado-AP-2.jpg COVID-19, которые сократили показатель по всему штату с более чем 1000 до 878 человек.

Изменение произошло после того, https://www.foxnews.com/health/colorado-sees-first-coronavirus-outbreaks-connected-to-childcare-centers как Департамент здравоохранения штата Колорадо признал, что число погибших от COVID-19 подсчитывало тех, кто дал положительный результат на коронавирус, но умер от других причин.

В настоящее время департамент сообщает, что 1150 погибших имели COVID-19, но только 878 из этих смертей были «из-за» COVID-19.

...А сколько умерших так и останутся в статистике?
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17.05.2020 09:53 Ответить
В мире уже больше миллиарда переболевших. До сраки ваши 5 лимонов
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17.05.2020 11:27 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 17.05.2020
(во всем мире)
- Всего зара­жений 4 736 104
- Смер­тельные случаи 313 498 ( 6,6%)
- Выздоро­вевшие 1 818 949 (38,4%)
- Сейчас болеют 2 603 657 (55,0%)
- из них серье­зные и крити­ческие случаи 44 837
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17.05.2020 12:13 Ответить
Какой дебил это писал, с какого бодуна такой бред редактировали?
Бутусова нужно разобраться с такими "авторами"
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17.05.2020 12:56 Ответить
 
 