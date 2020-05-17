За минувшие сутки в Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков, три человека умерли, - Кличко
В столице Украины за прошедшие сутки еще у 59 человек подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом три человека умерли, а также среди заболевших - 10 медиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - написал Кличко.
Так, по состоянию на воскресенье, 17 мая, в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
По словам мэра, среди заболевших:
- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также 2 девочки, которым 10 и 13 лет.
-22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.
Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9", - отметил Кличко.
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Во-первых, четко говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.
То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.
Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.
Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба".
Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе.
Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались.
Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались.
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Як «Страна.ua» зображає Україну агресором
https://www.stopfake.org/uk/yak-strana-ua-zobrazhaye-********-agresorom/
Не мог Иуда продать Христа за 30 сребренников,по одной такой причине-в те времена серебра еще небыло(золото было-"таланы").
Если считать украинцев 30 млн, то 70% будет 21 миллион. При заболеваемости 500 чел/день до конца эпидемии остаётся 42000 дней или 110 лет...
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