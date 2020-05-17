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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков, три человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков, три человека умерли, - Кличко

В столице Украины за прошедшие сутки еще у 59 человек подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом три человека умерли, а также среди заболевших - 10 медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - написал Кличко.

Так, по состоянию на воскресенье, 17 мая, в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Киеве 153 новых случая COVID-19, 2 умерли, 22 выздоровели, - Кличко

По словам мэра, среди заболевших:

- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также 2 девочки, которым 10 и 13 лет.

-22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.

Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9", - отметил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Страна.ua - кацапський говномедійний ресурс. Що правдивого може написати агітпром росії про Україну ? Якого біса, ти недолуге і хворобливе мокшеня тут робиш свої вкиди? Звіздуй на сайт "страни" і там разом з ними смакуй іїхнє кацапське лайно. А тут тобі не місце.
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17.05.2020 10:57
+6
В распоряжении "Страны" оказались...
--
дальше можно не читать
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17.05.2020 10:56
+5
В распоряжении "Страны" оказались материалы экспертизы КНИИСЭ о Керченском деле. В нем есть ряд интересных выводов.
Во-первых, четко говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.
То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.
Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.
Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба".
Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе.
Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались.
Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались.
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17.05.2020 10:42
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В распоряжении "Страны" оказались материалы экспертизы КНИИСЭ о Керченском деле. В нем есть ряд интересных выводов.
Во-первых, четко говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.
То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.
Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.
Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба".
Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе.
Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались.
Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались.
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17.05.2020 10:42 Ответить
Интересно конечно,корабли захватывают,кто-то на этом зарабатывает политический капитал.А ж/д. составы ходят в Росию круглосуточно.Гешефт.
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17.05.2020 10:54 Ответить
Никакого смысла в наращивании военного присутствия в Азовском море нет. Тяжелые боевые корабли там могут плавать только по фарватеру исключая возможность маневрирования, соответственно легко уничтожаються с берега. Ну а мелочь вроде Грюзы и т.п. вообще годиться только браконьеров гонять. У той же ********* пограничные корабли по-больше Грюзы будут. Но военной силы у них никакой нет.
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17.05.2020 10:56 Ответить
В распоряжении "Страны" оказались...
--
дальше можно не читать
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17.05.2020 10:56 Ответить
Страна.ua - кацапський говномедійний ресурс. Що правдивого може написати агітпром росії про Україну ? Якого біса, ти недолуге і хворобливе мокшеня тут робиш свої вкиди? Звіздуй на сайт "страни" і там разом з ними смакуй іїхнє кацапське лайно. А тут тобі не місце.
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17.05.2020 10:57 Ответить
Ну коли "страна" почала першою писати про Оман - всі чомусь підхопили і понесли розповсюджувати без згадки про "кацапське лайно"
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17.05.2020 11:00 Ответить
Спасибо https://censor.net/user/166989, что раскрыл свой источник вдохновения.

Як «Страна.ua» зображає Україну агресором

https://www.stopfake.org/uk/yak-strana-ua-zobrazhaye-********-agresorom/
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17.05.2020 10:59 Ответить
От даже за 30 сребряников-фейк.
Не мог Иуда продать Христа за 30 сребренников,по одной такой причине-в те времена серебра еще небыло(золото было-"таланы").
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17.05.2020 11:21 Ответить
Просто меня интересует вопрос , - Какая была Необходимость , захватывать Крым , вести 6 летнею войну в Домбасе , убить при этом 15 тыс человек, захватить акваторию Азовського Моря , несмотря на Договор об использовании.Заставить Украину возить корабли по Суше, с какой это Стати.И при этом Верить какому то Ресурсу которому платят из россии и при том главный редактор Удрал по Обмену в россию.Это тебя еще и не очень Разнесли , - после восторга о Публикации.Когда читаешь , ищи Подвох , что они хотят Сказать. Можно хвалить Украину , но вставить 3 Слова и меняется все с Головы на Ноги.А в" страны "Роги растут и со всех Щелей. Возьми Турцию , - Пролив , русня плавает и не спрашивает , что везет в корытах, а сдесь на Своей территории , блокируют, захватыват и и воруют электро плиту с Унитазом.Подумай , Кто Ты.
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17.05.2020 11:24 Ответить
А при чем это к статье о заболевании в Киеве?
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17.05.2020 11:21 Ответить
Цензор все о Короновирусе , та все о нем , а тут человек наверно редактор " страны "вошел в Эфир и понеслось.
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17.05.2020 11:31 Ответить
Нда.....
Если считать украинцев 30 млн, то 70% будет 21 миллион. При заболеваемости 500 чел/день до конца эпидемии остаётся 42000 дней или 110 лет...
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17.05.2020 11:27 Ответить
*За минулу добу в Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 59 осіб, серед них 10 медиків, троє людей померло, - Кличко - Цензор.НЕТ 9091
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17.05.2020 11:27 Ответить
Виталя в ужасе сообщил, что в Киеве уже умерло от короновируса аж 48 человек! И сколько еще перемрет именно от короновируса! За 2 месяца, когда все начали до смерти бояться С- 19 в стране умерло 100 тысяч человек от рака , сердечно_ сосудистых заболеваний, диабета, пневмоний, туберкулеза и 300 человек от короновируса! Статистики смертности именно по Киеву нет, но если соблюдать пропорции по стране, то за 2 месяца тысяч 15 киевлян и умерло! Виталя, это ужас!
!
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17.05.2020 14:23 Ответить
А от заради інтересу,а який відсоток курильщиків серед захворілих та померлих???
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17.05.2020 18:42 Ответить
 
 