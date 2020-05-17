95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко
В Украине огромное количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Базы данных "сливали", начиная с начала 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное количество разных баз данных, то ли Минюста, то ли еще кого-то. У нас огромное количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных. Например, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средствах. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще следует проверить, в частности в рамках следствия", – говорит заместитель министра.
С его слов, были случаи "утечки" и в системе Министерства внутренних дел.
"У нас есть четыре уголовных дела, в частности по сотрудникам МВД. В частности, одно из таких дел было начато в прошлом году в феврале против одного высокопоставленного сотрудника информационной службы МВД, которого с товарищем уличили в продаже данных для различных охранных структур, банков и тому подобное. То есть существует определенный рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый такой случай получал оценку криминальным образом. Прокуратура и ГБР такие дела ведут. Мы этого не скрываем", – подчеркнул Геращенко.
Коснувшись темы громкого слива данных последних дней, чиновник заметил, что 95% информации, которая была в этом боте, – за 2005, 2008 и 2012 годы.
"Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодня государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указано все их состояние, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый 2016 года, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, мы закрываем информацию или мы ее по закону раскрываем для всех?", – сказал Геращенко.
Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию.
Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных Telegram-каналов. 13 мая премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству заявил, что утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".
Государственное бюро расследований начало расследование причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев.
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Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
Но есть одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
На йогурте такая харя не нажырается.
и потом...с аткудава такая точность??? ))) уж не... из "первоисточника" ли ???
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
недвижимостьюданными-их хлеб.
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Первая партия поступит уже осенью 2020 года, предположил он.
"По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - сообщил Геращенко.
По его мнению, электрошокер - более щадящий метод остановки правонарушителя, чем дубинка.
"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть [дубинкой] в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - пояснил замминистра.
Порядок применения полицейских мер принуждения
Важно! Полицейский обязан, подчеркиваю, ОБЯЗАН, ЗАРАНЕЕ, предупредить человека о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для выполнения ЗАКОННОГО требования полицейского, кроме случаев, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье человека и / или полицейского или другие тяжелые последствия, или в ситуации, когда такое предупреждение является неоправданным или невозможным.
Такое предупреждение может быть сделано голосом, а на значительном расстоянии или для обращения к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.
При этом вид и интенсивность применения мер принуждения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего правонарушение.
Таким образом, Закон устанавливает, что меры принуждения и воздействия применяются не на немотивированное усмотрение полицейского, а после учета определенных параметров и обстоятельств, в соответствии с законом и в определенном порядке.
Полицейские обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
Следует иметь в виду, что полицейским запрещено применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении:
- женщин с явными признаками беременности;
- малолетних лиц;
- лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости,
кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, совершения вооруженного сопротивления полицейскому, что угрожает жизни и здоровью других лиц или полицейских, но при условии, что отразить такое нападение или сопротивление другими способами и средствами невозможно.
И максимальное наказание такому полицейскому несоответствие занимаемой должности и увольнение с работы.
Идеальный киллер на законных основаниях если учесть сколько получает киллер за уничтожение неугодного и сколько получает правильный полицейский.
Идея хорошая,каждый полицейский получит кто электрошокером,а кто будет 3,14 жён дубинкой,а их начальство должно получить и то и другое.
Ватные ВКлоаке запрещаются совершенно по другим причинам.
Интересно, что бы было, если бы сказал, что данные на 35% верны?
Но палка о двух концах: если на 95% верны - фейк, то активность воров уменьшается и пользуются недостоверными данными, если на 35%, то активность увеличивается и можно поймать...
А когда утверждают, что славяне это - генетика... недалеко уходят от славянского православного бурятства..
Славяне это, скорее - культура и потому кацапы не являются славянами.
Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает: французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины
Там поразительный микс генов и изотопных анализов из разных мест Европы, получается что люди даже тогда шастали вдоль и поперек континента.
И это данные только по одной стоянке.
І далі будуть примушувати підписувати папірчик про згоду на обробку персональних даних. Закон придумали для того, щоб прикрити сраки мудакам які торгують особистими даними
Облегчили работу всевозможным чёрным маклерам, рейдерам и просто ворам -
и за это никому ничего ? А в это же время узнать кто живёт за стеной в соседней квартире -
это "персональные данные", закрытая (ОТ НАС, ГРАЖДАН) информация.
Зато у всех этих чинуш всё на нас есть - это как ?
И они нам тычут государство в смартфоне ? Они до него ещё не доросли.