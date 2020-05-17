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95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко

В Украине огромное количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Базы данных "сливали", начиная с начала 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное количество разных баз данных, то ли Минюста, то ли еще кого-то. У нас огромное количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных. Например, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средствах. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще следует проверить, в частности в рамках следствия", – говорит заместитель министра.

С его слов, были случаи "утечки" и в системе Министерства внутренних дел.

"У нас есть четыре уголовных дела, в частности по сотрудникам МВД. В частности, одно из таких дел было начато в прошлом году в феврале против одного высокопоставленного сотрудника информационной службы МВД, которого с товарищем уличили в продаже данных для различных охранных структур, банков и тому подобное. То есть существует определенный рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый такой случай получал оценку криминальным образом. Прокуратура и ГБР такие дела ведут. Мы этого не скрываем", – подчеркнул Геращенко.

Коснувшись темы громкого слива данных последних дней, чиновник заметил, что 95% информации, которая была в этом боте, – за 2005, 2008 и 2012 годы.

"Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодня государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указано все их состояние, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый 2016 года, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, мы закрываем информацию или мы ее по закону раскрываем для всех?", – сказал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев о фейке с публикацией персональных данных пользователей "Дії": Приложение превратилось в инструмент политических боев без правил

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных Telegram-каналов. 13 мая премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству заявил, что утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".

Государственное бюро расследований начало расследование причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев.

Автор: 

защита персональных данных (40) Геращенко Антон (1438) Дія (419)


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Топ комментарии
+14
Получается, что сам факт сброса личной информации сограждан их вообще мало интересует?....
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17.05.2020 11:39
+11
Нових прізвищ не було чи як ?
Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
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17.05.2020 11:37
+9
95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8204
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17.05.2020 11:58
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Правила форума Совет форумчан
Нових прізвищ не було чи як ?
Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
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17.05.2020 11:37 Ответить
Як завжди - попрацював ротом.
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17.05.2020 11:42 Ответить
95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8204
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17.05.2020 11:58 Ответить
Куди воно їм лізе? Порозжирались як свині.
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17.05.2020 12:16 Ответить
Що це Аваков у все біле вирядився?
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17.05.2020 12:33 Ответить
Ух ти ж! Антоніна може й з проглотом! Талановита людина- талановитв в усьому!
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17.05.2020 12:55 Ответить
бреше антоха: О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время.
Но есть одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
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17.05.2020 14:25 Ответить
У вас случайно нет фото , где этот свин тарелку вылизывает .
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17.05.2020 15:25 Ответить
95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1365
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17.05.2020 16:55 Ответить
есть видео))) https://www.youtube.com/watch?v=mrToWiKHqfA
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17.05.2020 23:46 Ответить
Выдавливает докторскую колбасу, замаскированную под йогурт.
На йогурте такая харя не нажырается.
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18.05.2020 00:01 Ответить
Як завжди - попрацював ротом а подумав товстою дупою!
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17.05.2020 12:53 Ответить
Знайдеться такая людина, яка зможе відірвати цей шлунок від державного корита?
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17.05.2020 11:38 Ответить
ну как сказать ? )))))
и потом...с аткудава такая точность??? ))) уж не... из "первоисточника" ли ???
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17.05.2020 11:39 Ответить
Получается, что сам факт сброса личной информации сограждан их вообще мало интересует?....
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17.05.2020 11:39 Ответить
Ну то ж " папередники" виноваты, поэтому можно расслабиться,в крайнем случае попытаться вздрючить ненавистное НАБУ
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17.05.2020 11:47 Ответить
****** Геращенко! Многие люди (тот же Дубинский), которые проверяли по той базе свои данные , заявляли, что находили в той базе, свои свежие фотки с прав, с паспотра...!
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17.05.2020 18:49 Ответить
Ясен хрен
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18.05.2020 01:01 Ответить
Так считает жирный порохобот,почетный облизыватель тарелок херащенко
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17.05.2020 11:39 Ответить
жирный тупой зебил, садись 2!
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17.05.2020 15:03 Ответить
Если сказал сам Геращенко - верю безприкословно.
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
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17.05.2020 11:39 Ответить
Amazon - хороший выбор
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17.05.2020 11:44 Ответить
Отличный, учитывая, что там 800 тыщ сотрудников, за которыми хрен уследишь.
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17.05.2020 11:49 Ответить
А зачем за ними вообще следить? Там данные в большей безопасности, чем в любом дата-центре Украины.
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17.05.2020 12:01 Ответить
Конечно, я уже знаком с ситуацией, когда любой сотрудник Киевстара имеет доступ к моему биллингу и может его предоставить кому угодно, чисто по дружбе, за банку пива.
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17.05.2020 12:06 Ответить
Перед нами не стоит задача следить за сотрудниками Амазон, а что они там мониторят , отслеживают, продают-да какая разница, операции с недвижимостью данными-их хлеб.
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17.05.2020 13:23 Ответить
Вопрос / проблема не в том, что в какой-то организации или министерстве имеют доступ, а в том, что при передаче персональных данных никого не наказывают.
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17.05.2020 13:31 Ответить
не только киевстар, у нас все организации сливают персональные данные и даже не задумываются над тем, что они делают... я, недавно, записываюсь на ТО, диалог, примерно следующий:
- Здравствуйте, хочу пройти второе ТО
- Назовите госномер авто
- ААББВВГГДДЕЕ
- Петров Пётр Петрович?
- Ага!
- Телефон 123456789?
- Ага! Вы сами поняли, что вы сейчас сделали?
- А что не так?
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17.05.2020 15:08 Ответить
Украинским полицейским выдадут электрошокеры, которые будут применяться вместо дубинок, рассказал в интервью https://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-zamglavy-mvd-antonom-gerashchenko-1443108.html "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Первая партия поступит уже осенью 2020 года, предположил он.
"По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - сообщил Геращенко.
По его мнению, электрошокер - более щадящий метод остановки правонарушителя, чем дубинка.
"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть [дубинкой] в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - пояснил замминистра.
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17.05.2020 11:41 Ответить
Что-то нигде не могу найти правила применения полицейскими оружия и спецсредств они что засекречены?
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17.05.2020 11:51 Ответить
Плохо искал.

Порядок применения полицейских мер принуждения
Важно! Полицейский обязан, подчеркиваю, ОБЯЗАН, ЗАРАНЕЕ, предупредить человека о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для выполнения ЗАКОННОГО требования полицейского, кроме случаев, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье человека и / или полицейского или другие тяжелые последствия, или в ситуации, когда такое предупреждение является неоправданным или невозможным.
Такое предупреждение может быть сделано голосом, а на значительном расстоянии или для обращения к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.
При этом вид и интенсивность применения мер принуждения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего правонарушение.
Таким образом, Закон устанавливает, что меры принуждения и воздействия применяются не на немотивированное усмотрение полицейского, а после учета определенных параметров и обстоятельств, в соответствии с законом и в определенном порядке.
Полицейские обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
Следует иметь в виду, что полицейским запрещено применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении:
- женщин с явными признаками беременности;
- малолетних лиц;
- лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости,
кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, совершения вооруженного сопротивления полицейскому, что угрожает жизни и здоровью других лиц или полицейских, но при условии, что отразить такое нападение или сопротивление другими способами и средствами невозможно.
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17.05.2020 11:59 Ответить
Иными словами полицейский может применить даже огнестрельное оружие на поражение без предупреждения если вытаскиваемый банан или документы из кармана штанов ,,примет,, за оружие.
И максимальное наказание такому полицейскому несоответствие занимаемой должности и увольнение с работы.
Идеальный киллер на законных основаниях если учесть сколько получает киллер за уничтожение неугодного и сколько получает правильный полицейский.
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17.05.2020 12:18 Ответить
А те которые не захотят использовать электрошокер,должны быть отмудоханы дубинкой,так как "По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с дубинками, должны будут получить дубинкой сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли дубинку в тех случаях, когда это обоснованно".
Идея хорошая,каждый полицейский получит кто электрошокером,а кто будет 3,14 жён дубинкой,а их начальство должно получить и то и другое.
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17.05.2020 11:57 Ответить
Инструкция для полицейских: Женщин руками бить нельзя, для этого есть дубинки.
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17.05.2020 13:22 Ответить
Дивно що під приводом захисту персональних даних забороняють соціальні мережі, в той час як персональні дані дійсно зливають з українських державних реєстрів.
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17.05.2020 11:41 Ответить
Какие сети запрещены? ВК и Одноклассники?
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17.05.2020 11:46 Ответить
С какого перепоя ты это взял?
Ватные ВКлоаке запрещаются совершенно по другим причинам.
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17.05.2020 11:50 Ответить
Не ,,дійсно,, а постійно та планомірно.А забороною соціальних мереж наша влада забороняє широким масам розповсюжувати що тут твориться в Україні та визказувати кацапам що ми думаємо про війну та діяння ***** в країні.
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17.05.2020 11:57 Ответить
Все хорошо прекрасная маркиза.. Дела идут и жизнь легка.. Ни одного печального сюрприза.. За исключеньем пустяка... Так ерунда, пустое дело, МЫ СЛИЛИ Информацию УМЕЛО...
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17.05.2020 11:43 Ответить
Просто все новое засекретили чтобы информацию о сейсас правлящих выдавать за фейк.
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17.05.2020 11:48 Ответить
Значит данные на 95% верны...
Интересно, что бы было, если бы сказал, что данные на 35% верны?
Но палка о двух концах: если на 95% верны - фейк, то активность воров уменьшается и пользуются недостоверными данными, если на 35%, то активность увеличивается и можно поймать...
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17.05.2020 11:50 Ответить
Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает, что белорусы не являются славянами...

95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7569
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17.05.2020 12:07 Ответить
Термин - славяне не относятся к генетике, а беларусы, по генетике, - западные балты (мазуры, по генетике, - тоже) (летувисы, например, - восточные балты).
А когда утверждают, что славяне это - генетика... недалеко уходят от славянского православного бурятства..
Славяне это, скорее - культура и потому кацапы не являются славянами.
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17.05.2020 12:16 Ответить
А белорусы - словяне. Так?
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17.05.2020 13:37 Ответить
Маму попроси, чтобы объяснила тебе мой ответ.
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17.05.2020 14:04 Ответить
Мама, украинка, сказала читай учебники 8 го класса - белорусы не славяне. Доволен?
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17.05.2020 14:28 Ответить
Хорошо, пусть данные устарели на 95%, но на 5% они верны и слиты уже сейчас?
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17.05.2020 13:33 Ответить

Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает: французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины

95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9653
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17.05.2020 12:05 Ответить
А что в этом смешного, если жили племена, которые враждовали не из-за идеологии, а из за пропитания? А украинцы из каких племён формировались?
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17.05.2020 12:21 Ответить
Песня Гали - Гали (India), значит тоже из Галичины привезена ?

95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7140
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17.05.2020 13:46 Ответить
Почитайте про неолитическую стоянку Дольне-Вестонице.
Там поразительный микс генов и изотопных анализов из разных мест Европы, получается что люди даже тогда шастали вдоль и поперек континента.
И это данные только по одной стоянке.
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17.05.2020 12:54 Ответить
Сами читайте и верьте. Я 25 лет работаю в конструировании приборов для измерений изотопного анализа. Масс-спектрометры с Индуктивно Связанной Плазмой. Стoят до 2млн $. Как историки ими пользуются знаю, и даже ошибки измерения хорошо знаю. Не так наивен.
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17.05.2020 13:56 Ответить
б/ушний тисяч за 15 у хорошому (робочому) стані ...пройдись по сайтах особливо перед початком нового навчального року ...
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17.05.2020 15:35 Ответить
Ну что, что французы и т.д. произошли от украинцев, это почти современники, вот в России круче - у них РэнТВ через Ютуб утверждает, что в мумиях древних древних египтян нашли гены (!) русских, как вам это? Хорошо, что не гены инопланетян.
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17.05.2020 13:37 Ответить
Как это ничего там нет? А что ж тогда 95% слили? Помои, что ли?
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17.05.2020 12:45 Ответить
Отступлю от темы. Есть просто прекрасное приложение getContact с миллионами скачиваний , где судя по рекламе любой может слить свои данные и его телефонную книжку на общее обозрение, добровольно, просто скачавши . Рекламу этой штуки я вижу каждый день. Интересно, из пользователей этого "чудесного" приложения тоже есть те кто осуждает слив базы данных ментами? И если есть, то почему?
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17.05.2020 13:05 Ответить
І покарають когось за злиті дані ?????? ХУ* ТАМ
І далі будуть примушувати підписувати папірчик про згоду на обробку персональних даних. Закон придумали для того, щоб прикрити сраки мудакам які торгують особистими даними
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17.05.2020 13:20 Ответить
А бот еще работает? Дайте ссылочку
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17.05.2020 13:33 Ответить
а там є дані на зе команду?
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17.05.2020 14:09 Ответить
актуально ...
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17.05.2020 15:26 Ответить
Брехня -проверил. Я межнар только в прошлом году сделал и он там есть.Аричем в дии 2ва месяца назад кго там не было. БД свежая, или сплитили свежие ланные к старой.
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17.05.2020 15:04 Ответить
якщо це навіть так то це нормально ...лизоблюд взагалі наслідків не розуміє що інформація яка має бути конфідеційною вільно гуляє "мережею" ? ...
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17.05.2020 15:25 Ответить
ничего страшного, говорит ублюдок - офиц лицо от мвд кому мы вообще нужны, кроме нас самих
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17.05.2020 15:47 Ответить
то, что персональные данные с 2005 по 2012 год, никак не успокаивает. более того, почему утечка произошла именно при Зеленском?
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17.05.2020 15:59 Ответить
Так кого там наказали за эту утечку ? Конкретно? Поимённо ?
Облегчили работу всевозможным чёрным маклерам, рейдерам и просто ворам -
и за это никому ничего ? А в это же время узнать кто живёт за стеной в соседней квартире -
это "персональные данные", закрытая (ОТ НАС, ГРАЖДАН) информация.
Зато у всех этих чинуш всё на нас есть - это как ?
И они нам тычут государство в смартфоне ? Они до него ещё не доросли.
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18.05.2020 00:07 Ответить
Пи*дит говорящая жопа там есть слитые и новые данные.
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23.05.2020 00:50 Ответить
 
 