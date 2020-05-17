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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов: "Все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства"

Степанов:

Государство в полном объеме без исключений обеспечивает лечение всех больных коронавирусом, поэтому и в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19", - заявил Степанов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

По словам министра, в стоимость "пакетов" входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей. "Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства", - подчеркнул министр.

Он заверил, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату. "Мы считаем, что уже на этой неделе все договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям", - пообещал Степанов, объяснив задержку выплат запоздалым внесением изменений в госбюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надбавки врачам, работавшим с пациентами с коронавирусной инфекцией в марте, уже полностью выплатили 14 регионов, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Так ты сразу расскажи в чём собссно состоит лечение? Ну кроме того шо тебе койко место в лазарете выделили. Не ври мерзкий зебил...за счёт пациента лечение. Все лекарства,анализы за счёт пациента, а пока врачу на лапу не дашь "подарок" то вообще в твою сторону и смотреть не хотят, хоть здохни. Лицемерные мрази.
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17.05.2020 11:59
+16
Верно. В больничке пишут список с простыню и отправляют родных больного на аптеку...
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17.05.2020 12:00
+13
АГа, на этом развод врачебной мафии не заканчиваеца, эти скоты тебе выписывают такие лекарства специфические которые есть только в ихней "своей" аптеке, и в эту же аптеку тебя так ненавязчиво и отсылают. Да какие надбавки этим медикам? Бандиты и мафия похлеще ментов. Знаем плавали..
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17.05.2020 12:07
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Тем временем, именно сегодня Россия вышла на второе место по числу инфицированных и стала практически недосягаемой для Испании, которая еще не подала свои данные.
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17.05.2020 11:55 Ответить
Так берут, в фейсбуке полно постов об этом, кто столкнулся с этой проблемой.
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17.05.2020 11:59 Ответить
Чиновникам бракує часу ті коменти читати..
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17.05.2020 14:57 Ответить
Нельзя читать Степанова когда ешь. Чуть не подавился
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17.05.2020 11:57 Ответить
Так ты сразу расскажи в чём собссно состоит лечение? Ну кроме того шо тебе койко место в лазарете выделили. Не ври мерзкий зебил...за счёт пациента лечение. Все лекарства,анализы за счёт пациента, а пока врачу на лапу не дашь "подарок" то вообще в твою сторону и смотреть не хотят, хоть здохни. Лицемерные мрази.
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17.05.2020 11:59 Ответить
Верно. В больничке пишут список с простыню и отправляют родных больного на аптеку...
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17.05.2020 12:00 Ответить
АГа, на этом развод врачебной мафии не заканчиваеца, эти скоты тебе выписывают такие лекарства специфические которые есть только в ихней "своей" аптеке, и в эту же аптеку тебя так ненавязчиво и отсылают. Да какие надбавки этим медикам? Бандиты и мафия похлеще ментов. Знаем плавали..
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17.05.2020 12:07 Ответить
Там бесплатным может быть только хинин, бо он копеечный, Биовен в протокол не входит, но он где-то в рекомендациях, а еще протефлазид и всякая хрень.
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17.05.2020 12:31 Ответить
Да нет. У нас протокол - всем протоколам протокол. Они туда столько дерьма ненужного напихали, что просто ... Там есть все препараты, с которыми экспериментировали во всем мире - от озельтамивира до ремдесивира (по крайней мере мне об этом слышал от врачей). Фишка в том, что везде испытали и признали неэффективными, а у нас этим дерьмом врачи будут чуть ли не принудительно кормить. Для пациента это может быть и бесплатно, зато бабла сколько распилят!
С Биовеном тоже очень мутная история. Я не понимаю, как препарат с антителами от гриппа, ВИЧ, гепатита и прочих "старых добрых" вирусов может помочь при лечении короны. Вроде как в него собирались добавлять антитела от новой заразы, но это будет не скоро. Вопрос в том, а нафига эти антитела добавлять в бесполезный препарат, если ими и без него можно лечить? Что, собственно, и делают в цивилизованном мире.
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17.05.2020 12:49 Ответить
Да, но Биовена и протефлазида в протоколе нет - хинины, ремдесивиры пр.
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf

А врачи это все активно впаривают, здесь выкладывали простыню от врача еще в начале карантина, материально помочь в лечении отца Биовеном просила семья из Н. Каховки - 18 к в день...
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17.05.2020 13:08 Ответить
Прочитал с интересом. Действительно, в протоколе мало препаратов. Когда в той же Франции пытались лечить гидроксихлорохином, там в схеме использовалось до десятка препаратов. Позже оказалось, что если из схемы выкинуть хлорохин, то эффективность лечения не снижается, а число осложнений уменьшается. Склонялись к тому, что работает азитромицин (знаю, что это антибиотик, не имеющий никакого отношения к вирусу, но он обладает какими-то интересными специфическими свойствами, которые могут предотвращать тяжелое течение, а может быть он предотвращает развитие бактериальной инфекции), витамин С и цинк. Да и то не то , что работают, а немного помогают (но это не точно). Чем закончились исследования, не знаю. Наши решили изобрести свой путь. Ну-ну.
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17.05.2020 13:25 Ответить
Американцы закончили эксперименты с хининами повышенной смертностью, израильтяне - даже пробовали. Азитромицин - да, им лечат вирусные пневмонии и у нас, Азитромицин+хинин, говорят - смертельный коктейль.
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17.05.2020 15:37 Ответить
*не пробовали.
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17.05.2020 21:07 Ответить
Не верю! Это грех и если поциент гибнет без помощи, то виновные будут "гореть вечно") Правда, если не успеют побежать к попу и сбросить, обнулить грешок)
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17.05.2020 13:15 Ответить
///
Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 25 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.
Мужчина лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого, главврач которой, Александр Артюх, утверждает - лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.
Об этом же заявила и начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.
«Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств не поступало. Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты», - сказала она, объяснив, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет (!!!) получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.
Сам же Компаниец говорит, что потратил на лечение 26 580 грн. Все чеки мужчина сохранил.
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17.05.2020 12:01 Ответить
Скажут, что это он самолечением занимался...
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17.05.2020 12:11 Ответить
или... не так их понял ...
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17.05.2020 12:13 Ответить
А ненужные лекарства, купленные пациентом, съели мыши или выбросила уборщица...случайно...
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17.05.2020 12:15 Ответить
Да,щас,донецкому министру верим как себе.
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17.05.2020 12:02 Ответить
вчера говорил со тутачки с буржуем, пожелавшим добровольно тестонуться на вирус. тест у домашнего врача и с его слов, этот витц стоил ему €125 )
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17.05.2020 12:04 Ответить
Бабка гадалка на кофейной гуще делала?
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17.05.2020 12:29 Ответить
Дать ссыль по VIP-полатам?
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17.05.2020 12:07 Ответить
Брешуть і не червоніють.
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17.05.2020 12:09 Ответить
Это они всех жителей Украины дебилами считают, не только своих избирателей, но и остальных...
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17.05.2020 12:15 Ответить
Вот одного не пойму , где их выкапывают ? это же советские птицы говоруны .
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17.05.2020 12:15 Ответить
От пистун степашка,чуваку надо сделать операцию-сдай тест-2000грн-а дальше посмотрим...
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17.05.2020 12:18 Ответить
Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави" - Цензор.НЕТ 6373
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17.05.2020 12:37 Ответить
г*споди, в это не хочется верить..... наверное так не издеваются с жителей даже в самых диких африканских странах....
хотя.... если терпят - мона и опустить
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17.05.2020 13:24 Ответить
Да пошла она, эта ваша Уляна, куда подальше. ***** длинноволосая.
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17.05.2020 13:40 Ответить
СКОТЫ..Б
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17.05.2020 15:02 Ответить
"Верю", истинно "ВЕРЮ"! Как и в предвыборные обещания кандидатов в президенты и депутаты.
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17.05.2020 12:42 Ответить
Звиздит, как дышит... хотя бы через раз...
Ну не в Харькове, степанов, не в Харькове же ж... звездун потешной труппы...
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17.05.2020 12:47 Ответить
Вранье, дадут может самое необходимое а остальное за свой счет, благо аптека часто прям в больнице и главврач имеет свой процент.
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17.05.2020 13:06 Ответить
Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави" - Цензор.НЕТ 2552
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17.05.2020 13:51 Ответить
пистит, тварь....
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17.05.2020 14:00 Ответить
"Гідроксихлорохін, хлорохін з обережністю застосовувати при нирковій/ печінковій/серцевій недостатності.........."

З такими https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf "протоколами" лікування не дивно, що українці самі собі купують "Аміксин з Лазолваном..."
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17.05.2020 14:19 Ответить
Ну кто бы сомневался. Иначе и быть не могло, тем более лечить пока ни кто не знает как.
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17.05.2020 16:18 Ответить
Совсем недавно здесь у подавляющего большинства слезы рекой лились от сострадания к белохалатным, а сейчас все в возмущении. Дайте им 1000%, 2000% надбавки, чего вы? 90% наших врачей-жадные, циничные, некомпетентные твари, они такими были, есть и будут. Наш медперсонал тождественен нашему депутату и чиновнику, их надо наказывать а не поощрять, бить в морду, а не жаловаться.
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17.05.2020 16:53 Ответить
БРЕХНЯ!!!
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17.05.2020 21:29 Ответить
 
 