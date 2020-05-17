Степанов: "Все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства"
Государство в полном объеме без исключений обеспечивает лечение всех больных коронавирусом, поэтому и в стационарах лечение проходит за счет бюджета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19", - заявил Степанов.
По словам министра, в стоимость "пакетов" входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей. "Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства", - подчеркнул министр.
Он заверил, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату. "Мы считаем, что уже на этой неделе все договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям", - пообещал Степанов, объяснив задержку выплат запоздалым внесением изменений в госбюджет.
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С Биовеном тоже очень мутная история. Я не понимаю, как препарат с антителами от гриппа, ВИЧ, гепатита и прочих "старых добрых" вирусов может помочь при лечении короны. Вроде как в него собирались добавлять антитела от новой заразы, но это будет не скоро. Вопрос в том, а нафига эти антитела добавлять в бесполезный препарат, если ими и без него можно лечить? Что, собственно, и делают в цивилизованном мире.
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
А врачи это все активно впаривают, здесь выкладывали простыню от врача еще в начале карантина, материально помочь в лечении отца Биовеном просила семья из Н. Каховки - 18 к в день...
Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 25 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.
Мужчина лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого, главврач которой, Александр Артюх, утверждает - лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.
Об этом же заявила и начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.
«Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств не поступало. Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты», - сказала она, объяснив, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет (!!!) получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.
Сам же Компаниец говорит, что потратил на лечение 26 580 грн. Все чеки мужчина сохранил.
хотя.... если терпят - мона и опустить
Ну не в Харькове, степанов, не в Харькове же ж... звездун потешной труппы...
З такими https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf "протоколами" лікування не дивно, що українці самі собі купують "Аміксин з Лазолваном..."