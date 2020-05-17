Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко

Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солилдарности" Петр Порошенко.

Далее он процитировал стихотворение Василия Симоненко:

Мільярди вір зариті у чорнозем,

Мільярди щасть розвіяні у прах.

Душа горить. Палає лютий розум.

І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили,

То небо, від прокльонів посіріле,

Напевне б, репнуло від сорому й хули.

"Василий Симоненко написал это стихотворение после потрясения, которое он пережил на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Быковне. Ученые говорят, что в Быковнянском лесу в течение страшных годов Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 000 замученных. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, - ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления.

"Специальные нужды" - официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим "Украинским некрополем".

Интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых "чисток", бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов, к сожалению, до сих пор не установленных людей покоятся в этом скорбном месте.

Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним ...", - написал Порошенко.

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