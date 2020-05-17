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Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко

Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солилдарности" Петр Порошенко.  

Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать русский мир в Украине, - Порошенко 01

Далее он процитировал стихотворение Василия Симоненко:

Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.

"Василий Симоненко написал это стихотворение после потрясения, которое он пережил на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Быковне. Ученые говорят, что в Быковнянском лесу в течение страшных годов Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 000 замученных. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, - ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления.

"Специальные нужды" - официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим "Украинским некрополем".

Интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых "чисток", бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов, к сожалению, до сих пор не установленных людей покоятся в этом скорбном месте.

Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним ...", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв политических репрессий: "Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы". ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко (19584) День памяти жертв политических репрессий (24)


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Топ комментарии
+52
Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1550
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17.05.2020 12:24
+43
Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4305
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17.05.2020 12:22
+34
Начальник канцелярии Ермак такую речь точно не одобрил бьі.
Поєтому его подопечньій снова рассказал о терроре и репрессиях неизвестно чьих...
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17.05.2020 12:21
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Страница 3 из 3
Давайте вспомним на секунду - что такое этот "русский мир".
Нью-феодализм олигархии - так это Петя.
Отстутствие главенства права в стране - так это Петя.
Кумовство, коррупция - без комментариев.
Пустые обещания, профанация реформ - тоже он.
Зеленский пока больше похож на Ющенко, чем на Гавела - есть такое.
Но пытаться его увязать с коммунистическими репрессиями - у Пети кукушка поехала от фантомных болей по президенству.
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17.05.2020 14:03 Ответить
Бубочці до Ющенка як козлу до Місяця.
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17.05.2020 14:05 Ответить
А што такоє Лукашенко, о наш дорогой зальотний горсть із Белорусі?
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17.05.2020 14:14 Ответить
А почему "Кумовство, коррупция - без комментариев."? Не потому ли что Клоун 30 своих шутов из балагана на руководящие должности поставил? И сравнивать Ющенко с Зеленский это все равно что сравнивать верблюда с ишаком
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17.05.2020 14:15 Ответить
Русскій мір якою мовою говорить?
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17.05.2020 14:30 Ответить
А вы зауважылi - большасць цэнзараускiх парахаботау пiшуць рускаю.
I я нават упэунены - Пеця у паусядзенным жыццi гаворыць рускаю.
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17.05.2020 14:32 Ответить
А Лукашенко какім язиком разгаваріваєт?
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17.05.2020 16:14 Ответить
Головне - що "Пеця" ДУМАЄ УКРАЇНСЬКОЮ... А команду на залп по вашим "іхтамнєтам" можна подавать і російською - хлопці, на передовій, заперечувать не будуть...
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17.05.2020 17:17 Ответить
У цябе ад паусядзеннай пiсанiны - таксама зязюля здохла.
"Па маiм iхтамнетам" - смяюся у голас. Ты мусiць разважаеш, што на Цэнзарэ радзiму ратуеш - два дывана прабздеушы.
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17.05.2020 18:09 Ответить
Ти бульбу пасаділ?
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17.05.2020 18:11 Ответить
У "ВнутріМКАДді" "бульба" не росте - "там земля плахая", як "масквичи" кажуть...Ти думаєш, він пише з Білорусі? Це такий самий наймит лахтинський, як і "бостууга" і "костя-п"ятий" та інші, що строчать під українськими прапорцями, чи "литвин" - під білоруським...
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17.05.2020 18:16 Ответить
В Білорусі багато вати.
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17.05.2020 18:25 Ответить
Там вата со «Знаком качества».
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17.05.2020 19:00 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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18.05.2020 03:51 Ответить
Ад тага, ща ты па-беларуску пишеш, беларусом ты ня станеш - лыч твая так кацапской и астанецца...
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17.05.2020 18:19 Ответить
Ну вядома, толькi той беларус, украiнец i гэдак далей - хто з вамi, парахаботамi у спулке на Пецю дрочыць.
Ты лепей бы ужо маучау, чым прабiваць чарговае днiшча...
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17.05.2020 19:48 Ответить
А ті що продалися "маскалям" - не "бєларуси" і "українці", а "бульбаші" і "хахли"... І ти - разом з ними...
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17.05.2020 20:12 Ответить
Асиміляція українців Московією триває !!! Все починається з "Какая разница на каком язике говорить" чи "Какая разница в какую церковь ходить" !!!))
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17.05.2020 14:05 Ответить
З часів Хмеля Московія наполеглево та послідовно нищила українців та українство-мову,історію,культуру,церкву!!! Росєяне знищили україрців більше ніж решта народів світу , це міліони закатованих та замордованих українців !!!)))
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17.05.2020 14:11 Ответить
З цього висновок - Богдан Хмельницький зрадник України і всі його перемоги до цього не змінюють цього факта
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17.05.2020 14:39 Ответить
сплошная показуха
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17.05.2020 14:31 Ответить
хотим , чтобы Зеля такой " показухой" занимался постоянно , а не по Оманам с патрушевыми встречался
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17.05.2020 14:59 Ответить
Ой, Петя, не свисти - где бы ты сейчас был вместе со своим папашей, если бы не коммуняки? Партбилет выкинул в 91-ом или хранишь на всякий случай?
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17.05.2020 14:32 Ответить
ты про билет комуняк или регионов?
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17.05.2020 14:45 Ответить
Вороны выклевали ветерану на лысине свастику

чоч.рф/еЕК
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17.05.2020 14:35 Ответить
Проте, на кожну спробу мордо.ру переписати історію тре реагувати на міжнародній арені з вимогою закриття доступу до такого джерела ру.вьісеру, як колись МЗС реагувало на друк мапи мордо.ру з Кримом у складі і дати керівного підсрачника кулебі.
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17.05.2020 14:42 Ответить
Сказал хмыренок чьи дети не могут сказать пару слов по украински.
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17.05.2020 14:43 Ответить
В 1991 году в Украине было 52 миллиона жителей, прошло 30 лет и осталось 37.
Минус 15 миллионов это результат "украинского мира" который принесли в Украину такие как Порошенко.
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17.05.2020 14:57 Ответить
неправда , в Украине 45 миллионов ( из них несколько на временно окупированных московиях территориях существуют ) . Если бы не Майдан , то и дальше бы московия гнобила и уничтожала украинцев . Майдан отбросил орков московии на 800 км на восток , вот вы и беситесь , ленинградцы
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17.05.2020 15:01 Ответить
145
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17.05.2020 15:21 Ответить
За часи спільної історіі московіти знищили українців більше ніж решта народів світу ,разом взяті , це міліони закатованих та замордованих українців !!! Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!))
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17.05.2020 15:03 Ответить
Так наші емігрували, а твої (не латиші - ти ніякого стосунку до них не маєш, а кацапи), видохли... Кому на війнах голови повідривало, хто спився... Ірландців, наприклад, в Ірландії живе менше, ніж по світу, однак і ті, що живуть далеко від Ірландії, вважають себе частиною батьківщини... І так само, як і ірландці, українці де завгодно, знайдуть кущ калини, вишитий рушник і портрет Шевченка, та отримають підтримку... А де знайдуть підтримку ТВОЇ? Якщо ви навіть самі себе ненавидите, не те що оточуючі ненавидять вас...
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17.05.2020 16:12 Ответить
В армии существовали землячества всех национальностей , но только не казламордых. Они ненавидят всех.
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17.05.2020 17:40 Ответить
Никакого "украинского мира" не существует. Ибо Украина не страдает манией величия и имперскими комплексами. Дальше своих международно-признанных границ никогда не заглядывала. Страна 30 лет пытается освободиться от многовековых "братских объятий", платя за это действительно большую цену. И такие как Порошенко, оболванивающие миллионы, как раз входят в эту цену.
Ты лучше расскажи как сегодня живётся ватнику в Риге? На ппрвое мая ходите демонстрациями?
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17.05.2020 17:16 Ответить
Георгій, "український світ" є... Тільки він приходить з піснею, у вишитій сорочці, портретом Шевченка на покуті, убраним рушником і калиновими кетягами, а не в смердючих онучах, з жадібними руками, заздрісними очима, автоматом і мішком для награбованого, у руках...
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17.05.2020 17:47 Ответить
Вспомним о трагедии лета 1941 года , об убийствах НКВД невинных людей http://argumentua.com/stati/rasstrely-zaklyuchennykh-v-*****-iyule-1941-goda-kak-eto-bylo-foto
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17.05.2020 15:04 Ответить
Кто хочет совка, пускай почаще смотрят передачи, как корреспонденты КНДР посещают, это так сказать вершина коммунистического мрака.
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17.05.2020 15:14 Ответить
Я так понял что Петя своими выступлениями притендует на место в 95квартале.
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17.05.2020 16:15 Ответить
Похоже ты претендуешь остаться на второй год в четвертом классе , судя по твоей грамотности.
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17.05.2020 17:52 Ответить
Кожний виборець Зеленського мав би дістати в морду. В прямому розумінні. Він і так дістане в тій чи іншій формі, але по простому - кулаком - це було би чесно.
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17.05.2020 16:17 Ответить
8% недоразумение каквкает на 73%. Ум есть? Нэма.
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17.05.2020 19:26 Ответить
Як би розум був у тебе, то ти б не кукарєкав оту ахунєю з відсотками.
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17.05.2020 21:33 Ответить
Мільярди мух не можуть помилятися! Гівно - це смачно! (с)
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18.05.2020 14:43 Ответить
Рускій крававий мір ,брехливий, підлий, кровожерливий.Таким був, таким є, і на жаль таким залишиться якщо не пропаде.
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17.05.2020 16:19 Ответить
У пороха было пять лет ,чтобы закончить русский мир в Украине,но оно не смогло.Теперь тупой пиар и борьба с режимом зеленского делает его ещё смешнее и неуклюжим.
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17.05.2020 17:24 Ответить
так вас, козломордих, дохєра ще на разєї осталось, які не хочуть залишати Україну в спокої. лізете сюди, говноїди лишньохромосомні, наче тут бліни з лопати і бояришнік з миски роздають. вас притаких тепмпах утилізації ще на 50 років вистачить, але короночка і обрізаніє нафтогазових доходів підорашки пришвидшить процес.
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17.05.2020 17:34 Ответить
Да у Порошенко есть грешок, он не уничтожил ватных, за что все мы и пострадали. Но , как говориться , за одного битого. семь небитых дают.
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17.05.2020 17:45 Ответить
Час президенства дуже малий термін щоб позбутись наслідків багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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17.05.2020 17:50 Ответить
Наступного разу цю помилку вже не повторимо.
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17.05.2020 18:09 Ответить
Знаєш, "костя-п"ятий", радій, що "порох" не "кончив "руський мір" тим способом, яким "руський мір" бажає "кончить" нас... Бо ти-б, уже, стояв коло розстрільної ями, в одних підштаниках...
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17.05.2020 17:51 Ответить
у петушарият, портновососов, кондомов жоппоблока и **********, от одного упоминания порошенко, сразу начинается кровавая диарея.
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17.05.2020 18:42 Ответить
Cкорей рвота!
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17.05.2020 19:42 Ответить
Ага. Колбасит дємонов.
Пєна ідєт со всєх сторон.
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17.05.2020 21:36 Ответить
"Русский мир" як гуманітарна концепція вже давно тут на більшій території України, тому що найголовніша ознака його - це російська мова взамін української. І навпаки - ніякий рускімір годі уявити без російської мови в приватному житті населення. Так, що ті, що думають, що він десь там - просто самодури. Сам Порошенко - яскравий рускомірєц, який українською послуговується так і там, як Янукович будучи президентом - лише на камеру. Путін назвав російськомовність приводом для вторгнення, а точніше - захист російськомовних. Отже, російська вбиває. Точно не було б окупації, якби не вона. А щодо репресій, то самі репресовані стверджували, що їм миліше в концтаборі, аніж в російськомовній столиці. Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7440
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18.05.2020 01:24 Ответить
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