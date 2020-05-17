Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко
Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солилдарности" Петр Порошенко.
Далее он процитировал стихотворение Василия Симоненко:
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.
"Василий Симоненко написал это стихотворение после потрясения, которое он пережил на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Быковне. Ученые говорят, что в Быковнянском лесу в течение страшных годов Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 000 замученных. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, - ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления.
"Специальные нужды" - официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим "Украинским некрополем".
Интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых "чисток", бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов, к сожалению, до сих пор не установленных людей покоятся в этом скорбном месте.
Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним ...", - написал Порошенко.
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Нью-феодализм олигархии - так это Петя.
Отстутствие главенства права в стране - так это Петя.
Кумовство, коррупция - без комментариев.
Пустые обещания, профанация реформ - тоже он.
Зеленский пока больше похож на Ющенко, чем на Гавела - есть такое.
Но пытаться его увязать с коммунистическими репрессиями - у Пети кукушка поехала от фантомных болей по президенству.
I я нават упэунены - Пеця у паусядзенным жыццi гаворыць рускаю.
"Па маiм iхтамнетам" - смяюся у голас. Ты мусiць разважаеш, што на Цэнзарэ радзiму ратуеш - два дывана прабздеушы.
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Ты лепей бы ужо маучау, чым прабiваць чарговае днiшча...
чоч.рф/еЕК
Минус 15 миллионов это результат "украинского мира" который принесли в Украину такие как Порошенко.
Ты лучше расскажи как сегодня живётся ватнику в Риге? На ппрвое мая ходите демонстрациями?
Пєна ідєт со всєх сторон.