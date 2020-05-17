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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украину прибыли 184 человека рейсами из США, Кипра и Финляндии

За сутки в Украину прибыли 184 человека рейсами из США, Кипра и Финляндии

За последние сутки аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных авиарейсов с 184 украинцами на борту. Всего за сутки на въезд и выезд было оформлено более 20 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, украинцы прибыли самолетами из Нью-Йорка (США), Ларнаки (Кипр) и Хельсинки (Финляндия).

"В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что всего за сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 21,6 тысячи человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 400 украинцев эвакуировали спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

Автор: 

карантин (16729) эвакуация (2061) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
От падлюки,хотя б электричку запустили.А то куда мені прибувать?
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17.05.2020 13:20
+1
Не,наверно побухать.У них же там сухой закон вроде.
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17.05.2020 13:23
+1
державна монополія на продаж міцного алкоголю..у звичайних маркетах тільки пиво і сидр..пляшка горілки десь 40 євро..
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17.05.2020 13:47
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Наверное, финны прилетели, клубнику у нас собирать.
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17.05.2020 13:12 Ответить
Не,наверно побухать.У них же там сухой закон вроде.
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17.05.2020 13:23 Ответить
державна монополія на продаж міцного алкоголю..у звичайних маркетах тільки пиво і сидр..пляшка горілки десь 40 євро..
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17.05.2020 13:47 Ответить
давным-давно отменен
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17.05.2020 13:54 Ответить
От падлюки,хотя б электричку запустили.А то куда мені прибувать?
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17.05.2020 13:20 Ответить
це ж якими треба бути дурнями .щоб добровільно повертатися у це болото...
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17.05.2020 13:25 Ответить
У людей разные ситуации.
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17.05.2020 15:05 Ответить
особенно мне нравится, что из США... Здравствуй, зверский штамм...
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17.05.2020 13:55 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1261642632327049222?s=20 С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.05.2020 14:38 Ответить
И сколько ещё будет продолжаться эта эвакуация, месяц, два, год? Такими темпами, карантин не скоро закончится, а то, что температура у всех нормальная, это ещё не значит, что среди них нет больных на коронавирус. Люди жаропонижающие препараты примут, вот и всё - температура в норме.
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17.05.2020 15:09 Ответить
Границы закрыты - поэтому всего за сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 21,6 тысячи человек !!!! Куда тысячи людей уехали и на чём ??
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17.05.2020 19:31 Ответить
 
 