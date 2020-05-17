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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки от COVID-19 умерли 3 человека, с начала эпидемии - 109, - ОГА

В Черновицкой области за сутки от COVID-19 умерли 3 человека, с начала эпидемии - 109, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Все умершие имели тяжелые формы пневмонии, находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее количество зарегистрированных смертей от коронавируса на Буковине - 109.

В больницах области по состоянию на 17 мая находится 581 человек. Из них в 258 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 32 человека. В медицинских учреждениях по состоянию на 17 мая лечат 71 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 46, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Скоро надо будет в Черновицкую обл. переселяться,а то там все помрут.И придут румыны и Дракула.
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17.05.2020 13:56 Ответить
що тамп за -поребриком - як там в кацапії...- що кАдыров , стае раша кЫр кАд Чыр Ином , а пУтлер мовчить в дупу
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17.05.2020 14:11 Ответить
Та за поребриком тоже всех зашугали,то Соловьем-разбойником,то Змей-Горынычем,то "бандеровцами".
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17.05.2020 14:21 Ответить
Ну приезжай тогда в Черновцы - отойдешь малеха...., может что то в Жизни поймешь - посмотрев Кругом - на Жизнь Людей, и ВСЕ остальное....
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17.05.2020 20:00 Ответить
А сколько за сутки умерло не от COVID-19.? Почему даете статистику умерших только от коронавируса? Чтобы страшнее было? Народ от этого не будет в масках ходить или по домах сидеть
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17.05.2020 13:58 Ответить
Тебя кацапура забыли спросить
Можешь ходить без маски у себя на кацапии
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17.05.2020 22:38 Ответить
Суммарное сокращение инфекционного (специализированного) коечного фонда на 10,6% за период с 1 по 15 мая прежде всего показывает , что суммарный прирост заболевших превышает количество выздоровевших и умерших. И это значит, что пика эпидемии не наступило.(с)
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17.05.2020 14:05 Ответить
Статистика все знает и сколько умерло без паталогий? В Италии 20 человек. Все равно же узнают. Давай колись мародер на карантине.
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17.05.2020 15:59 Ответить
 
 