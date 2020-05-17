В Черновицкой области за сутки от COVID-19 умерли 3 человека, с начала эпидемии - 109, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Все умершие имели тяжелые формы пневмонии, находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее количество зарегистрированных смертей от коронавируса на Буковине - 109.

В больницах области по состоянию на 17 мая находится 581 человек. Из них в 258 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 32 человека. В медицинских учреждениях по состоянию на 17 мая лечат 71 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 46, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 3.

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