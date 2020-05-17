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Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом
За последние сутки в Российской Федерации зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Москве - 3 855 случаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По официальным данным, за минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 94 человека.
Всего количество инфицированных превысило в России 281 тыс. (это второе место в мире), умерли 2 631 человек, выздоровели более 67 тыс. россиян.
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