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Новости Коронавирус и карантин
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Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом

Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Российской Федерации зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Москве - 3 855 случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По официальным данным, за минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 94 человека.

Всего количество инфицированных превысило в России 281 тыс. (это второе место в мире), умерли  2 631 человек, выздоровели более 67 тыс. россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тыс. человек

Автор: 

карантин (16729) россия (95326) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Если короновирус поражал только мозг, многие кацы вообще бы не заболели. А легкие есть у всех кацапов.
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17.05.2020 14:44
+30
Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом - Цензор.НЕТ 1400
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17.05.2020 14:33
+24
Кацапня! Не останавливайтесь! Догнать и перегнать!
Дилды вымирали - надоть повторить!

Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом - Цензор.НЕТ 4383
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17.05.2020 15:12
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https://m.youtube.com/watch?v=w-CmQXn2riE Нащадок українця та козака Максима Талька Ігор Тальков склав вірш в зв'язку з загибеллю кацапії, молодець.
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17.05.2020 17:54 Ответить
чем не повод закрыть границу с одичалыми?
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17.05.2020 18:22 Ответить
Надеюсь, хоть в чем-то они -таки будут на первом месте. Пожелаем им успеха в этом вопросе.
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17.05.2020 18:36 Ответить
У нас в Канаде в 4 раза меньше заболело, а умерло в 2 раза больше. И это при нашем уровне медицины. Это всё, что нужно знать про статистику (да и не только) тоталитарных режимов.
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17.05.2020 18:38 Ответить
Неделю назад была на 5-м месте и теперь эти бездари будут ослаблять карантин с 18 марта.
Первое место им обеспечено.
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17.05.2020 18:55 Ответить
А наши не бездари что ослабевают карантин?
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17.05.2020 21:43 Ответить
наши долбойобы... что его вообще допустили!!!! Сразу говорю... что провут этих ссукиных детей в судах ЕС как тузик грелку!
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17.05.2020 22:45 Ответить
тотальная бездарщина и повальный идиотизм! Хотя чего ждать от дегенератов....
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17.05.2020 22:46 Ответить
Ну вот Господь Бог и наказал за все грехи...Немного еще осталось чтобы отдали Крым и Донбасс и это случится как только голомозый карла протянет ноги...
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17.05.2020 21:25 Ответить
"ибо взявший меч от меча погибнет" (с)
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17.05.2020 22:31 Ответить
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17.05.2020 21:29 Ответить
старайтесь! надо догнать и перегнать! А еще лучше 99% населения этого ******** просто нахрен растрелять! Нету носителя/переносчика нету проблем! Впереееед!!! Урааа!!!
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17.05.2020 22:43 Ответить
паРасия! Давай,жми на всю железку! Еще немного и Америка позади!
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17.05.2020 23:00 Ответить
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