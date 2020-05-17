С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА

С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00 и устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта", - пояснили в КГГА.

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