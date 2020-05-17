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С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА

С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА

С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00 и устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта", - пояснили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина. КАРТА

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дороги (2512) КГГА (2977) Киев (25466) пробки (353)


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нарешті..відмініть ще тимчасово обмеження руху по смугах для громадського транспорту..його все одно майже немає..
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17.05.2020 15:41 Ответить
Путлер приказал остановить Украину любым способом,по полному тарифу,нефть упала все пропало....
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17.05.2020 15:44 Ответить
Цей борт, це ж не епіцентрівський літак, так "найвеличніший" ? Це ж не цікаво твоїм ватнорилим виборцям, правда, навіщо про це говорити ?
Це ж зовсім не відповідає тим відосікам, які ти вливаєш в нерозумні голови 73%....

С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 9811 С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 6714С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 7475

- нaвpяд-чи цe пoкaжуть в нoвинax !!! Щo ж ви нaкoїли, вибиpaючи пo-пpикoлу ?
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17.05.2020 15:46 Ответить
Еще бы пенсионерам в такое время запретить бесплатный проезд, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт. Так гляди и общественный транспорт перестанет быть убыточным.
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17.05.2020 15:52 Ответить
А ще, треба в потрові міста заборонити, зерновозам. Най вагонами, як потрібно, пруть. Заї...ли вже дороги розбивати, та чавити.
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17.05.2020 16:09 Ответить
Назвіть хоч одну столицю Європи, куди можна заїхати фурою, за викл. технопарків, бляха/м?
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17.05.2020 18:24 Ответить
 
 