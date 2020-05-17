Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине. ИНФОГРАФИКА

За последнюю неделю в Украине подешевела курятина на 3%, однако яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфографике Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которую опубликовал заместитель министра Тарас Высоцкий в Facebook.

Также отмечается, что в Украине на 1% подорожала гречневая крупа. Кроме того, сообщается, что подешевели масло сливочное и сахар на 1%.

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