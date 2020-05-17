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На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк

На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от

В четверг, 21 мая, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного бизнеса 2285-д", - написал Железняк.

По словам нардепа, к законопроекту подано "даже менее 3,5 тысячи правок". "Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ обнаружили картельный сговор в законе про игорный бизнес

Напоминаем, 16 января 2020 г. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от Голоса Железняк 01

Также читайте: Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Автор: 

ВР (29226) законопроект (3219) игорный бизнес (408) Железняк Ярослав (419)


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Топ комментарии
+16
о! це дуже і дуже важливо!
наші люди мають багато грошей та енергії - то мають десь скидати жирок.
В кожне село - міні-казино!
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17.05.2020 16:25
+12
наконец-то...
фух...а то население всё по ломбардам да по ломбардам...))) а теперь...ух! озолотим (ся))))))
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17.05.2020 16:29
+10
Свою дочь тоже в проститутки отдашь ?
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17.05.2020 16:27
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нікотин прошу залишити на рівні, хоча б, Кіпру..
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17.05.2020 18:04 Ответить
Нам не дано предугадать, какую еще пакость придумает власть для yлучшения нашей жизни.
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17.05.2020 17:02 Ответить
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1536
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17.05.2020 20:14 Ответить
В Грузии разрешен игровой бизнес. В казино играют в основном иностранцы. Турки и китайцы или другие туристы. От лицензий и налогов очень серьезная статья в бюджет.
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17.05.2020 17:03 Ответить
В Грузии сперва выгнали из страны всех "воров в законе" , потом уволили 30 тысяч старых ментов , часть тоже посадили . Потом посадили половину старых чинуш . Новых копов набрали из выпускников универов .
Потом ввели страховую медицину .

Легализация очень дорогих казино стало последним шагом в реформах , когда никого с граждан не возникло сомнений , что не будет никаких легкодоступных для моложёжи "одноруких бандитов" .
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17.05.2020 17:08 Ответить
Ну что выгнали всех воров в законе из Грузии это абсолютная неправда. Так как в Грузии бываю часто и в друзьях много грузин, я не по наслышке знаю, что там творится. Несмотря на реформы и жёсткий УК в этой стране целые города до сих пор живут по понятиям.
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17.05.2020 17:14 Ответить
Ну может Иванишвили вернул ....
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17.05.2020 17:22 Ответить
Ну дуже своєчасний і важливий закон, без нього Україні не бути . Казіно '' Америка голі баби 95''.
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17.05.2020 17:04 Ответить
Маріхуну, проституцію, гральний бізнес, релігійні питання, це все першочергові, актуальні питання економіки від зених кухарок. Більше пекла особливо тим 44 відсоткам хто проголосував за команду зелених профанів. Не піднімать же авіа-, станко- машинобудування? Звичайно те, що мафія просить, те і легалізують бодури.
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17.05.2020 17:05 Ответить
страна такая, что кроме игорного и "барыжного" бизнеса больше ничего не интересно развивать.
Я вот хотел себе на строительство дома - отделочные материалы в Украине прикупить, а конкретно паркет дубовый и двери... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!!
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18.05.2020 08:36 Ответить
ЗЕбилы на карантине без работы и без денег сидят второй месяц, и конца края не видно, экономика в полной жопе стоит, дефицит бюджета -300 лярдов...Слуги УРода заняты игорным бизнесом)))
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17.05.2020 17:05 Ответить
Коли читаю коментарі таких спесіалістів, як ти, радію, що вас лише 8%...
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17.05.2020 20:12 Ответить
І тоді залишиться ще легалізувати наркотики і проституцію (проекти законів вже готуються) щоб Зєлєнський сказав своїм сородичам по історічєской родінє - народ,прієзжайтє!..Осталісь тута одні слугі...
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17.05.2020 17:07 Ответить
Кримінал за легалізацію?
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17.05.2020 17:08 Ответить
траву надо легализовать, как в нормальных странах!
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17.05.2020 17:10 Ответить
Яку?? Спариш чи будяки ??)))
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17.05.2020 17:16 Ответить
Это ты про Мексику?Трава кроме Голандии нигде не легализована.
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17.05.2020 17:22 Ответить
в США, Чехии,Израиль...
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17.05.2020 17:50 Ответить
Уругвай,Перу,ЮАР-это нормальные страны?
Ты не путай"при медицинской необходимости" и разрешена.В некоторых разрешена для частного использования,но запрещена в продаже и использование в общественном месте.
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17.05.2020 18:07 Ответить
В Канаде свободная продажа наравне с алкоголем. Это нормальная страна?
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17.05.2020 20:33 Ответить
Це найнагальніша проблема в Україні !!! Нема легалізаціі ігорного бізнесу , то все гаплик ,колапс економіки !!!)))
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17.05.2020 17:11 Ответить
Этот порок который нельзя узаконить.. 8 лет сам играл, не передать сколько горя принесло и не передать сколько насмотрелся.. такое только врагу пожелать можно..
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17.05.2020 17:15 Ответить
И отдельное Юле спасибо, что она тогда прекратила эту часть разложения общества..
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17.05.2020 17:17 Ответить
Как играли до того как Юлька закрыла так и играли после "закрытия" юлькой. И только после ухода петра поганяли "за день". Ну почти разогнали, местами осталось.
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17.05.2020 19:47 Ответить
Следующей будет легализация проституции, потом травы, потом коммерциализация донорства и суррогатного материнства.
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17.05.2020 20:35 Ответить
Лично мне интересно как фракция "Матькивщина" голосовать будет. В свое время именно она "загнала игорный бизнес в тень" . И чего она добилась?
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17.05.2020 17:16 Ответить
Їм зараз не до цього!
Вони ще не поділили гроші компенсації від штатовської компанії
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17.05.2020 20:18 Ответить
Доля бананової республіки спіткає ті народи, які програли битву за власну державу, не зумівши поставити її на службу власним інте­ресам і не виплекавши дієвої національно орієнтованої еліти.
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17.05.2020 17:19 Ответить
Это об украинцах?
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17.05.2020 20:36 Ответить
ломбарды проститутки ,игровые аппараты и наркота -Вот то истинное благо которое принес Зэбил -радуйтесь ненарадуйтесь недоумки-любители уродов из 95 квартала
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17.05.2020 17:22 Ответить
Вместо "Армія, Мова, Віра" выбрали " Квартал 95, Ломбард, Казино"! Это ваш выбор!!!
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17.05.2020 17:24 Ответить
давно того требует барыга. Ещё 18.10.19. в Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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17.05.2020 17:28 Ответить
Принимайте лучше закон о референдуме и пусть люди решают такие щепитильные и касающиеся каждого вопросы.. а то ваш лоббизм, дипилизм и врождённый идиотизм аж выпирает с ваших порядков денних..
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17.05.2020 17:30 Ответить
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5380
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17.05.2020 17:43 Ответить
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5926
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17.05.2020 17:44 Ответить
Ну нарешті Баум з усіма домовився ! https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/11/656901/ Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 794
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17.05.2020 17:51 Ответить
В это трудное, для нашей страны, время, нет, не было, и не может быть никаких государственных дел, важнее игорного бизнеса. На второстепенный план отошли кризис, коррупция, война, пандемия и прочие ничего не значащие проблемы нашей общественной жизни. Миллионы неравнодушных украинцев сегодня, с замиранием сердца, следят за открытием казино, букмейкерских контор и игральных автоматов. Стоп - карантин! Ударим блек-джеком и рулеткой по коронавирусу и имунодифициту! Игровой стол идёт на смену столу международных переговоров...
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17.05.2020 17:56 Ответить
Хочу добавить, что игорный бизнес не создаёт новые товары и деньги (скажем так), а только их перераспределяет (иностранцев, желающих поиграть к нам приезжает очень мало).
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17.05.2020 18:59 Ответить
Каждый олигарх сталкивался с проблемой,- как легализовать свой первый (украденный) миллион. Заявлениям, типа,- "заработал", "нашёл", "родственники подарили",- как-то не верят, а вот "выиграл", это - проходит...
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17.05.2020 19:13 Ответить
Этот закон тоже МВФ требует принять? После принятия этого закона карантин точно отменят .....месяца через два.
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17.05.2020 17:58 Ответить
А МВФ когда то что то требовал или рекомендовал,если ты от них чего то хочешь?
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17.05.2020 18:09 Ответить
Алекс,ты шо , з дуба впав?
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17.05.2020 18:37 Ответить
Пора уже и реки приватизировать.
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17.05.2020 18:11 Ответить
Берега уже .
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17.05.2020 19:10 Ответить
А вода? Её ведь тоже продавать можно. Если что-либо (земля, вода, недра, воздух) принадлежит всем, то значит - никому, а посему это можно и нужно приватизировать...
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8867

Был когда-то такой мультфильм
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17.05.2020 19:21 Ответить
Шо наша жизнь-игра!Я за "Фаворит"и ПариМатч"Когда то выигрывал по 200-300 гр.(ставка 20гр)А когда то и1000 срубил.
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17.05.2020 17:59 Ответить
А Олег Ляшко тот вобще везунчик.
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17.05.2020 18:02 Ответить
Что ни день, то - миллионы выиграша
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17.05.2020 18:08 Ответить
Ну вобще то,вся эта лотарея-лохотрон.
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17.05.2020 18:12 Ответить
Ну, это смотря для кого...
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17.05.2020 18:17 Ответить
Ну хто лохотрон организовывает,для тех и выгодно.
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17.05.2020 18:25 Ответить
Лохотрон 100%й.Суперлото показывают ночью, ещё и в записи
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17.05.2020 18:30 Ответить
Когда то был фильм "Спортлото-82.".Классный.
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17.05.2020 18:44 Ответить
Последний раз смотрел его ещё в другой стране
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17.05.2020 18:49 Ответить
А щас где-на Марсе?
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17.05.2020 18:52 Ответить
да
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17.05.2020 18:54 Ответить
Передавай привет Жанне Агузаровой.
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17.05.2020 18:59 Ответить
Твой идол?😬
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17.05.2020 19:03 Ответить
А у меня . был друг детства(он был инвалид)И ему приходили письма,мол выиграете "Форд",еще пару книжек купите.У него была целая библиотека.Ну"Форда"так и не дождался.Ну,я хоть книжки почитал.
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17.05.2020 18:21 Ответить
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9597
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17.05.2020 18:24 Ответить
Так он и так легализован с 1991года.
Олигархат против народа.
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17.05.2020 18:28 Ответить
Легалайз такого вида деятельности на вид безобиден. Но он приведет не только к скачку преступности, но еще и к обнищанию населения. Причем тот кто там играет, не обнищает, а вот простой работник, может не получить работу, если его начальник все спустит в казино.
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17.05.2020 18:32 Ответить
Однако, куда более выгодно принять этот закон, ибо отмывание денег станет просто безлимитным и в любых объемах.
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17.05.2020 18:33 Ответить
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?hc_ref=ARSYKXhvpwZyR6Kb5uxdvqyZCOTyPevzotPivXizCJQYaUY_XcfguukVY-DrCVC_cv4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=C-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#

Breaking! ⚡️
Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
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17.05.2020 18:46 Ответить
Спочатку треба прийняти закон про дозвіл на короткоствол. Потім - усе інше, якщо не забракне сміливості
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17.05.2020 18:49 Ответить
налогов получат шиш
откаты будут реальные
и сотни тысяч сломанных судеб
раньше унас на 600 жителей
стоял игральный автомат
не могу точно сказать сколько там оставили
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17.05.2020 19:01 Ответить
Вы говорите так как будто вы бредите. У нас на протяжении 10 лет игральный бизнес был легализован. Посмотрите сколько миллиардов гривен мы получали в бюджет каждый год. Его прикрыла Юля в 2008 году.
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17.05.2020 19:30 Ответить
"На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк" - лучше бы приняли закон о тройном гражданстве. Тех кто имеет швейцарское и израильское гражданство лишать украинского гражданства, а они легализуют ихний игорный бизнес, мол сейчас игорный бизнес есть и налоги никто не платит, а если разрешить, то будут будто бы платить. Зарегистрируют один автомат, а поставят одиннадцать. С одного автомата будут налоги платить государству, а с десяти Авакову за крышу.
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17.05.2020 19:06 Ответить
О, вот это молодцы!
Счас всё это мелкое гавно - барцы с привиками - завоет о своей марали - так посадите их на 3 года за занятие онанизмом.
Если установят хотя бы 80% дохода на выигрыш - вообще красота!
Я лично люблю три вещи - рулетку, автоматы с покером и автоматы с ручкой и колесом на три барабана.
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17.05.2020 19:33 Ответить
В каждое село по казино, в заставу (кредит на фишки), документы на землю, На землях частных разместить частную охрану, и построить лагеря Украинских рабынь- маток , чтобы рожали круглогодично иностранцам детей, тех что не могут рожать на панель. Зелёный- Бизнес план для Украины, на ближайшие годы правления.
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17.05.2020 21:26 Ответить
В нормальних країнах розвивають машинобудування, у нас ломбарди та ігроманію! Зеля, ти уху їв!!!
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17.05.2020 21:38 Ответить
Украина это Королевство кривых зеркал во главе с Йагупоп Первый.
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18.05.2020 00:31 Ответить
Да кому эта легализация нужна, кто захочет, найдет варианты, можно посмотреть лицензионные онлайн казино 2020 года https://puppenhaus-resto.ru/licenzionnoe-kazino/ нашел информацию в статье про этот ресурс, там собраны только проверенные клубы.
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06.06.2020 10:18 Ответить
Давно пора! Я уже загрустил!
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06.06.2020 11:32 Ответить
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