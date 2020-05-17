На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк
В четверг, 21 мая, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д).
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного бизнеса 2285-д", - написал Железняк.
По словам нардепа, к законопроекту подано "даже менее 3,5 тысячи правок". "Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", - отметил он.
Напоминаем, 16 января 2020 г. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.
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Потом ввели страховую медицину .
Легализация очень дорогих казино стало последним шагом в реформах , когда никого с граждан не возникло сомнений , что не будет никаких легкодоступных для моложёжи "одноруких бандитов" .
Я вот хотел себе на строительство дома - отделочные материалы в Украине прикупить, а конкретно паркет дубовый и двери... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!!
Ты не путай"при медицинской необходимости" и разрешена.В некоторых разрешена для частного использования,но запрещена в продаже и использование в общественном месте.
Вони ще не поділили гроші компенсації від штатовської компанії
Был когда-то такой мультфильм
Олигархат против народа.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#
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Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
откаты будут реальные
и сотни тысяч сломанных судеб
раньше унас на 600 жителей
стоял игральный автомат
не могу точно сказать сколько там оставили
Счас всё это мелкое гавно - барцы с привиками - завоет о своей марали - так посадите их на 3 года за занятие онанизмом.
Если установят хотя бы 80% дохода на выигрыш - вообще красота!
Я лично люблю три вещи - рулетку, автоматы с покером и автоматы с ручкой и колесом на три барабана.