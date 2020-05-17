На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк

В четверг, 21 мая, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного бизнеса 2285-д", - написал Железняк.

По словам нардепа, к законопроекту подано "даже менее 3,5 тысячи правок". "Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ обнаружили картельный сговор в законе про игорный бизнес

Напоминаем, 16 января 2020 г. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

Также читайте: Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк