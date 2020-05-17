1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

16 мая вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Гранитное, Авдеевка и Новгородское.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 умышленных убийства, 6 краж, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 54 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 32 человека, в обратном направлении линию разграничения пересекли 20 человек.