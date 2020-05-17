1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Итоги за прошедшие сутки
16 мая вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Гранитное, Авдеевка и Новгородское.
По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 умышленных убийства, 6 краж, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 54 административных правонарушений.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 32 человека, в обратном направлении линию разграничения пересекли 20 человек.
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Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
(а лучше с огнемета.... и хлоркой притрусить, чтоб не проросло)
7 ч.
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Вчера, один мой приятель озвучил мне такую мысль:
- Зеленский же сам по себе хороший парень и хочет что-то хорошее сделать. Ведь так?
Я ответил ему, что у меня нет фактов того, что Зеленский участвует в коррупции. Но у меня есть факт того, что он назначил всех тех, кто занимается коррупционными действиями. У меня есть проверенная информация, что он видел видео и получил фактаж от спецслужб, которые доказывают факты коррупции в его окружении. Но он не пошел по пути Ли Куан Ю и не тронул никого из своих замаранных друзей и партнеров по бизнесу.
Я знаю, что он реально хотел закончить войну и реально не понимал, что "просто надо перестать стрелять" не работает. Но это его незнание обошлось Украине в жизни ее сыновей. Потому что пока наши бойцы не отвечали, то их убивали. Именно назначенный им министр обороны свернул все реформы НАТО в ВСУ и фактически сегодня обнуляет ранее достигнутый процесс.
Я не знаю насколько искренним был Зеленский, когда ругал кумовство. Но он назначает на должности не компетентных людей лишь за то, что они его друзья, бизнес-партнеры, сотрудники "Квартал 95", родственники его окружения. На конкурсах побеждают нужные ОП люди, а не умные и компетентные. А выбранные им Кабмины и премьер-министры вызывают лишь стыд и разочарование, за редким исключением. Когда один премьер рассказывает сказки про 40% ВВП и не может их реализовать, то это вызывает смех. Но когда второй премьер обещает в апреле, что создаст уже в мае 500 000 новых рабочих мест, а потом с трибуны ВР на вопрос о том, где эти рабочие места отвечает "Я не знаю, что вам сказать", то его профессиональные и умственные качества вызывают серьёзные вопросы.
Возможно, что Зеленский и хотел что-то хорошее, но в итоге привел в ВР лжеца и мерзавца Арахамию, насильника Иванисова, любителя заказывать проституток на заседании ВР Яременко и многих других. А еще марионеток олигархов, коррупционеров, аферистов и просто дураков. И сегодня без голосов оппозиции не может принять ни одного закона. Нацарював. И то, как он покрывает Ермака, Тимошенко и всю свою "прислугу" не осталось не замеченным всеми, включая его симпатиков.
Поэтому, может Зеленский и хороший парень, но пока он разводя кумовство и покрывая коррупционеров доказывает старый принцип, что хороший парень не профессия. Но можно всего этого не замечать и продолжать носить розовые очки. И рассказывать, что ему просто не дают сделать что-то хорошее. И это при том, что у него свои Генпрокурор, Глава СБУ, свой Кабмин и свой премьер-министр, своя фракция большинсва в ВР, свои главы областей и лояльные к нему олигархи. Похоже, что тут тот случай, когда плохому танцору мешают его яйца. И да, плохой танцор может быть хорошим парнем. Это точно. И об этом он может записать видосик.