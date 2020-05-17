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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС

1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+

Итоги за прошедшие сутки

16 мая вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Гранитное, Авдеевка и Новгородское.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 умышленных убийства, 6 краж, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 54 административных правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 32 человека, в обратном направлении линию разграничения пересекли 20 человек.

Автор: 

беспилотник (3520) обстрел (26850) ранение (3374) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
"нада атвести по всей линии" © разумков
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17.05.2020 17:58
+14
"Команда президента Зеленського має намір передати у приватну власність розташовані в межах Херсонської області Північно-Кримський та Каховський магістральний канали. І це може свідчити про те, що йде підготовка до відновлення постачання воду до окупованого Криму. Щоб це стало можливим обидві зрошувальні системи планують об'єднати й віддати у розпорядження ПАТ «Води Таврії».
Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
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17.05.2020 18:03
+12
1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3060
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17.05.2020 18:03
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"нада атвести по всей линии" © разумков
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17.05.2020 17:58 Ответить
А безпилотники они тоже в шахтах нашли?
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17.05.2020 18:00 Ответить
на самому дні шахт.
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17.05.2020 18:08 Ответить
Беспилотники в ДНРе ляпят пионэры в авиамодельных кружках
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17.05.2020 18:02 Ответить
"Команда президента Зеленського має намір передати у приватну власність розташовані в межах Херсонської області Північно-Кримський та Каховський магістральний канали. І це може свідчити про те, що йде підготовка до відновлення постачання воду до окупованого Криму. Щоб це стало можливим обидві зрошувальні системи планують об'єднати й віддати у розпорядження ПАТ «Води Таврії».
Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
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17.05.2020 18:03 Ответить
А як це сприймуть херсонці, які за Зе проголосували?
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17.05.2020 18:13 Ответить
В мене зараз таке бажання повідривати ім руки ,якіми вони ставили позначку в бюлетені за цю гниду.Вони голосували не проти Порошенко,а проти України.😡
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17.05.2020 18:27 Ответить
У нас є конкретний коментатор з Херсона, який переконував, що води на Крим не буде.
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17.05.2020 18:30 Ответить
Так-так!! Шавки брешут, а караван іде !!))
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17.05.2020 18:35 Ответить
Брешуть собаки і ти разом з ними.
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17.05.2020 22:30 Ответить
У нас таких конкретних коментаторів, які переконували у дуже багатьох речах від =нових ліц= - дуже багато.
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17.05.2020 21:01 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3060
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17.05.2020 18:03 Ответить
Разумкова отправляйте туда не медлите
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17.05.2020 18:05 Ответить
"З беЗпилотников"
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17.05.2020 18:06 Ответить
Ребята,"Бесы"нам не прокатят.
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17.05.2020 18:09 Ответить
Авдеевка? Это там где Зебил наметил очередное отступление ВСУ? Совпадение? Просто "совпадение "
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17.05.2020 18:18 Ответить
А Разумков надысь ляпнул, дескать разведение сказалось положительно. Для кого, правда, не уточнил
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17.05.2020 18:22 Ответить
Одужання хлопцю.....
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17.05.2020 18:26 Ответить
ой, видать мало наваросцев из мланонедорецпублик взяли на переговоры? надоть ешшо!
(а лучше с огнемета.... и хлоркой притрусить, чтоб не проросло)
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17.05.2020 18:28 Ответить
Краще би закрили все на в'їзд і виїзд, якщо почався обстріл.
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17.05.2020 18:28 Ответить
А може дустом надо?
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17.05.2020 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZV3zQ5YWjSCe6tIwjOy5T2uhPmIGoPIPbtjJ4ehOLAf505BGwjjy0NwnyvZR0Q9rKwJQo5e84ELENYqbegObBOJKJkJ9AN-rQB4W7gi16nJpuwVUajkCk6kT0DHETyjd4l3edT5zg7a6FbfhIP1fwYX&__tn__=-UC%2CP-y-R Борислав Береза


7 ч.
·

Вчера, один мой приятель озвучил мне такую мысль:

- Зеленский же сам по себе хороший парень и хочет что-то хорошее сделать. Ведь так?

Я ответил ему, что у меня нет фактов того, что Зеленский участвует в коррупции. Но у меня есть факт того, что он назначил всех тех, кто занимается коррупционными действиями. У меня есть проверенная информация, что он видел видео и получил фактаж от спецслужб, которые доказывают факты коррупции в его окружении. Но он не пошел по пути Ли Куан Ю и не тронул никого из своих замаранных друзей и партнеров по бизнесу.

Я знаю, что он реально хотел закончить войну и реально не понимал, что "просто надо перестать стрелять" не работает. Но это его незнание обошлось Украине в жизни ее сыновей. Потому что пока наши бойцы не отвечали, то их убивали. Именно назначенный им министр обороны свернул все реформы НАТО в ВСУ и фактически сегодня обнуляет ранее достигнутый процесс.

Я не знаю насколько искренним был Зеленский, когда ругал кумовство. Но он назначает на должности не компетентных людей лишь за то, что они его друзья, бизнес-партнеры, сотрудники "Квартал 95", родственники его окружения. На конкурсах побеждают нужные ОП люди, а не умные и компетентные. А выбранные им Кабмины и премьер-министры вызывают лишь стыд и разочарование, за редким исключением. Когда один премьер рассказывает сказки про 40% ВВП и не может их реализовать, то это вызывает смех. Но когда второй премьер обещает в апреле, что создаст уже в мае 500 000 новых рабочих мест, а потом с трибуны ВР на вопрос о том, где эти рабочие места отвечает "Я не знаю, что вам сказать", то его профессиональные и умственные качества вызывают серьёзные вопросы.

Возможно, что Зеленский и хотел что-то хорошее, но в итоге привел в ВР лжеца и мерзавца Арахамию, насильника Иванисова, любителя заказывать проституток на заседании ВР Яременко и многих других. А еще марионеток олигархов, коррупционеров, аферистов и просто дураков. И сегодня без голосов оппозиции не может принять ни одного закона. Нацарював. И то, как он покрывает Ермака, Тимошенко и всю свою "прислугу" не осталось не замеченным всеми, включая его симпатиков.

Поэтому, может Зеленский и хороший парень, но пока он разводя кумовство и покрывая коррупционеров доказывает старый принцип, что хороший парень не профессия. Но можно всего этого не замечать и продолжать носить розовые очки. И рассказывать, что ему просто не дают сделать что-то хорошее. И это при том, что у него свои Генпрокурор, Глава СБУ, свой Кабмин и свой премьер-министр, своя фракция большинсва в ВР, свои главы областей и лояльные к нему олигархи. Похоже, что тут тот случай, когда плохому танцору мешают его яйца. И да, плохой танцор может быть хорошим парнем. Это точно. И об этом он может записать видосик.
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17.05.2020 18:31 Ответить
Петя бы объявил майское перемирие и прекращение огня. Зеля объявляет прекращение огня и разведение сторон. Среди эти гениальных полководцев видимо Петя был лучше, он хоть назад не пятится.
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17.05.2020 18:39 Ответить
А ти за кого голосував?
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17.05.2020 18:44 Ответить
Ни за одного, ни за второго.
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17.05.2020 18:59 Ответить
І що цікаво, говорять за кого голосували лише ті, хто голосував за Порошенка...
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17.05.2020 19:19 Ответить
Окружить их забором и забыть на 50 лет. Зачем терять людей.
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17.05.2020 19:12 Ответить
зная.что в Украине у руля видящий в глазах куйла мир "зе", сепары обстреливают позиции украинских защитников когда хотят и чем хотят..ответа они перестали боятся,поскольку или нечем отвечать9 не дают боеприпасов , или "низя" отвечать
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17.05.2020 19:28 Ответить
https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. Такое положение дел продолжается при президентстве Владимира Зеленского.
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17.05.2020 19:40 Ответить
Так =возникли= чи =продолжаются= ?
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17.05.2020 21:06 Ответить
Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 784
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17.05.2020 20:16 Ответить
Пресцентр якоїсь ОС. Оксіморон.
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18.05.2020 07:01 Ответить
 
 