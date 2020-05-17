В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение
С 20 мая граждане 31 страны, в том числе Украины, смогут приезжать на лечение в медицинские учреждения Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). В числе прочих разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов", - говорится в сообщении.
Также в Турции определили перечень услуг, которыми смогут воспользоваться иностранцы: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, заболевания глаз, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Информация обо всех иностранцах, которые хотят лечиться в Турции, сначала будет размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких больницах.
В то же время пропускать через границу будут только тех, кто имеет отрицательный результат теста на COVID-19.
Отметим, что по состоянию на 17 мая Турция занимает 9 место в мире по количеству случаев коронавируса. Там COVID-19 обнаружили у более 148 тысяч человек. Среди них почти 4,1 тысячи человек умерли и более 108 тысяч - выздоровели.
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Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
«Критерии CDC включают всех, кто умер от COVID-19, но люди Колорадо и жители страны хотят знать, сколько людей умерло от COVID-19», - сказал Полис «Fox News Sunday».
Несоответствия в показателях смертности имели место как на государственном, так и на национальном уровне. По состоянию на пятницу, данные Университета Джона Хопкинса насчитывали 85 974 случая смерти по национальному COVID-19, в то время как CDC сообщал о 83 947 в тот же день. Существует опасение, что даже меньшее число CDC может быть искусственно высоким.
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! (с)
чемодан-вокзал-нах..
Ты свой родной Мухосранск вообще хоть раз покидал в течинии своей безрадостной суровой жизни?