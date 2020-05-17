В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение

С 20 мая граждане 31 страны, в том числе Украины, смогут приезжать на лечение в медицинские учреждения Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). В числе прочих разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов", - говорится в сообщении.

Также в Турции определили перечень услуг, которыми смогут воспользоваться иностранцы: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, заболевания глаз, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

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Информация обо всех иностранцах, которые хотят лечиться в Турции, сначала будет размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких больницах.

В то же время пропускать через границу будут только тех, кто имеет отрицательный результат теста на COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 17 мая Турция занимает 9 место в мире по количеству случаев коронавируса. Там COVID-19 обнаружили у более 148 тысяч человек. Среди них почти 4,1 тысячи человек умерли и более 108 тысяч - выздоровели.

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