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Новости Коронавирус и карантин
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В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение

В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение

С 20 мая граждане 31 страны, в том числе Украины, смогут приезжать на лечение в медицинские учреждения Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). В числе прочих разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов", - говорится в сообщении.

Также в Турции определили перечень услуг, которыми смогут воспользоваться иностранцы: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, заболевания глаз, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

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Информация обо всех иностранцах, которые хотят лечиться в Турции, сначала будет размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких больницах.

В то же время пропускать через границу будут только тех, кто имеет отрицательный результат теста на COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 17 мая Турция занимает 9 место в мире по количеству случаев коронавируса. Там COVID-19 обнаружили у более 148 тысяч человек. Среди них почти 4,1 тысячи человек умерли и более 108 тысяч - выздоровели.

Также читайте: Турция начнет принимать иностранных туристов с июня, - министр туризма Эрсой

Автор: 

карантин (16729) Турция (3369) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение - Цензор.НЕТ 759
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17.05.2020 18:41
+4
З досвіду моїх родичів можна говорити, що медицина Туреччини гірша і дорожча за українську.
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17.05.2020 18:36
+4
наверно ел какую-нибудь гадость китайскую...
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17.05.2020 18:40
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Правила форума Совет форумчан
Реформа здравохранения от попэрэдныка - народ ломится лечится у Турцию.
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17.05.2020 18:36 Ответить
В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение - Цензор.НЕТ 759
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17.05.2020 18:41 Ответить
З досвіду моїх родичів можна говорити, що медицина Туреччини гірша і дорожча за українську.
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17.05.2020 18:36 Ответить
https://censor.net/user/133794 В Україні взагалі майже немає медицини.
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17.05.2020 20:08 Ответить
под словом"лечение" надо понимать "лежание на пляже"
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17.05.2020 21:33 Ответить
МИД Израиля заявил, что посол Китая в Израиле найден мертвым в своем доме.
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17.05.2020 18:39 Ответить
наверно ел какую-нибудь гадость китайскую...
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17.05.2020 18:40 Ответить
Цей посол до Ізраіля був послом в Україні.
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17.05.2020 18:44 Ответить
Шкандаль
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17.05.2020 18:55 Ответить
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?hc_ref=ARSYKXhvpwZyR6Kb5uxdvqyZCOTyPevzotPivXizCJQYaUY_XcfguukVY-DrCVC_cv4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=C-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#

Breaking! ⚡️
Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
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17.05.2020 18:56 Ответить
Карантинщики...
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17.05.2020 18:58 Ответить
Написали: умер в силу естественных причин. Послы обычно умирают в 57 лет "от сердечного приступа"?
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17.05.2020 18:59 Ответить
Cъел что-нибудь не кошерное.
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17.05.2020 18:46 Ответить
Ну ,так еп та-скоро пляжный сезон.
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17.05.2020 18:48 Ответить
Губернатор Колорадо Джаред Полис выступил против недавнего подсчета смертности от https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавируса , в том числе от CDC, спустя несколько дней после того, как министерство здравоохранения его штата признало, что их число было завышено, включая людей, которые имели вирус, но умерли от других причин.

«Критерии CDC включают всех, кто умер от COVID-19, но люди Колорадо и жители страны хотят знать, сколько людей умерло от COVID-19», - сказал Полис «Fox News Sunday».
Несоответствия в показателях смертности имели место как на государственном, так и на национальном уровне. По состоянию на пятницу, данные Университета Джона Хопкинса насчитывали 85 974 случая смерти по национальному COVID-19, в то время как CDC сообщал о 83 947 в тот же день. Существует опасение, что даже меньшее число CDC может быть искусственно высоким.
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17.05.2020 18:50 Ответить
Тестируют умерших. И если у трупа с 5 пулями в башке нашли вирус - вот вам очередная жертва эпидемии.
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17.05.2020 18:55 Ответить
Да, умершего от перебуха посчитали же, потом, правда, вычеркнули.
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17.05.2020 18:57 Ответить
Велосипед в порядке, а где на прокат дают байдарки?
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17.05.2020 18:53 Ответить
Ляшко еще не изучил вопрос о передаче короны "водным путем".
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17.05.2020 18:55 Ответить
Турки, таки турки. Чому нема в переліку поляків, чехів, словаків і білорусів?. Румуни і мадяри нам не кровні сябри, але чому нема поляків, чехів, словаків і білорусів?
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17.05.2020 19:27 Ответить
Бо навідміну від нас аборигенів недороблених, в тих країнах медицина може лікувати власних громадян.
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17.05.2020 19:59 Ответить
В список включені Катар, Німеччина, Великобританія, Нідерланди... Вони теж "аборигени недороблені"? З Вами, пане, все добре?
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17.05.2020 22:10 Ответить
Приезжай к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! (с)
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17.05.2020 19:30 Ответить
всех, кто ездит лечится за границу нужно жестко садить с конфискацией. иначе у нас никогда не будет нормальной медицины.
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17.05.2020 20:15 Ответить
И вообще желающих жить нормально нужно быстренько расстреливать пока все не захотели.
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17.05.2020 22:43 Ответить
кто хочет нормально жить в турции пусть валит в турцию.
чемодан-вокзал-нах..
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17.05.2020 23:32 Ответить
Дядя, ты дурак или вырос на цепи в подвале?
Ты свой родной Мухосранск вообще хоть раз покидал в течинии своей безрадостной суровой жизни?
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18.05.2020 01:55 Ответить
Добраться до Турции желающие могут вплавь из Одессы. Иначе никак.
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17.05.2020 22:41 Ответить
кто нибудь может пояснить от чего лечиться и чем все болеют? хотя бы какие симптомы и чем лечиться, а то такой движ вокруг, многие обосрались от страха, а от чего не знают...
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18.05.2020 00:02 Ответить
 
 