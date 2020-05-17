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Новости Коронавирус и карантин
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Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы стоматологических клиник во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - отмечается в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной Минздравом, посещать стоматологию во время карантина можно только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей). Ожидать на прием можно вне помещения.

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В стоматологии должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работники перед началом работы - измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками. Записывать пациентов можно с интервалом не менее 15 минут, во время записи и в день приема необходимо опросить пациента.

Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента необходимо провести уборку. Из кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав 01
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав 02

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

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24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. 

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Топ комментарии
+6
Главное - чтобы пацыент был в маске!
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17.05.2020 19:25
+3
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1091
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17.05.2020 19:32
+3
тогда в 16?
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17.05.2020 20:02
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Главное - чтобы пацыент был в маске!
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17.05.2020 19:25 Ответить
Якщо попередньо пацієнтам не робиться тест на короновірус, то все інше коту під хвіст!
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17.05.2020 19:27 Ответить
Полный бред. Это значит отказывать в медпомощи по абсолютно рассистким предлогом. У кого по тесту вирус- пусть умирает без медпомощи!
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17.05.2020 23:47 Ответить
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1091
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17.05.2020 19:32 Ответить
Ні. Зубів-то 32, а вагіна одна.
Але ж вагіна не в кожного.
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17.05.2020 20:00 Ответить
тогда в 16?
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17.05.2020 20:02 Ответить
Не считая урологов...
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17.05.2020 22:38 Ответить
Можно только представить какие там будут цены.
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17.05.2020 19:39 Ответить
Остались прежними, только позавчера чистился. Всё, как было до... только смущало, что Богдан в маску чихал
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17.05.2020 19:46 Ответить
Нарешті збіднілі за карантин стоматологи перестануть їсти вермішель з маргарином )))
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17.05.2020 19:45 Ответить
все стоматологи быстро купят китайские тесты на коронавирус
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18.05.2020 00:04 Ответить
 
 