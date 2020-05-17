18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП
18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.
"Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.
"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, сломавшей судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - подчеркнули в ОП.
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Высоко, над горами рая
На адскую боль не взирая
Голубь летит окровавленный
Всеми бедами затравленный
Голубь сизокрылый, кто тебя ранил?
Истекать кровью жестоко заставил?
И в глазах темнота, как дым
Далеко ли Родина? Мой Крым
Истерзано тело чайками злыми
Но голубь летит, все летит на зло им
И тяжела дорога домой
С мыслью одной - скороль Крым мой?
И пусть в пути теряет он перья
В лучшее все же верю я
Пусть враг победную песнь не поет -
Голубь надежды мой не умрет.
(крымский татарин Халим)
высылка из западной Украины и западной Беларуси в товарных вагонах на ледяные просторы раши-паРаши
Фотка, тебе, ушлепок, не понравилесь? шта, москальский коммуно-фашизм был лучше гитлеровского нацизма? Давай, кацапсина под прокси, просвети нас, несведущих.
« Вранці замість привітання добірна лайка і запитання: трупи є? Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають. Солдати тіла дорослих викидають у двері, дітей - у вікно...
Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона і залишали на станції, не даючи ховати.
Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водойм і звідти ж брали про запас. Воду кип'ятити можливості не було. Люди почали хворіти дизентерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, постійно мучила спрага. Померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав.
Через кілька днів шляху з нашого вагона винесли померлих: стареньку і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити померлих. ... Ховати не давали.
то ма'ть за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу