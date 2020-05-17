18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП

18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

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"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, сломавшей судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - подчеркнули в ОП.