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18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП

18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП

18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа на здание Кабмина будут проецировать флаг с тарак-тамгой, - Резников

"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, сломавшей судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - подчеркнули в ОП.

Автор: 

депортация (677) школа (3010) крымские татары (2715) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+8
Опять Усик детям расскажет про мышебратьев и единоверцев ?
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17.05.2020 19:55
+7
***
Высоко, над горами рая
На адскую боль не взирая
Голубь летит окровавленный
Всеми бедами затравленный

Голубь сизокрылый, кто тебя ранил?
Истекать кровью жестоко заставил?
И в глазах темнота, как дым
Далеко ли Родина? Мой Крым

Истерзано тело чайками злыми
Но голубь летит, все летит на зло им
И тяжела дорога домой
С мыслью одной - скороль Крым мой?

И пусть в пути теряет он перья
В лучшее все же верю я
Пусть враг победную песнь не поет -
Голубь надежды мой не умрет.

(крымский татарин Халим)
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17.05.2020 20:22
+6
Не будь русскім. Не грайся словом геноцид.
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17.05.2020 20:07
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Завтра буде річниця депортації кримських татар та інших народів Криму. Маю надію, що чесно скажуть про номери військових частин, які проводили депортацію та їхній національний склад. Ще треба не забути історію Арабської Стрілки...
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17.05.2020 19:49 Ответить
а Медвечук, Новинский, Бандаренка с Лукаш и Портянкой, Рабиновичем, Шарием и даже Савченкой промолчат, как будто этого и не было, на ток-шоу их канешна, не будет.
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17.05.2020 20:05 Ответить
Я теж так думаю!
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17.05.2020 20:07 Ответить
18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП - Цензор.НЕТ 5298
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17.05.2020 19:49 Ответить
пуйло - сраная гебешная промокашка. в армии, как и Зе-шмаркля, не служило, зато стукачом был с юности.

пуйло-промокашка.задержание дисидента. 80-ые 20 века.

18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 5694

фото задержания у Казанского собора во время массовой акции протеста в Ленинграде 12 марта 1989 г. лидера Демократического Союза Валерия Терехова
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17.05.2020 20:09 Ответить
чмо-пуйло-зейло ... этапы эволюции

18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 4302
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17.05.2020 20:11 Ответить
18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 7682
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17.05.2020 20:17 Ответить
Лушпень какой то.
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17.05.2020 21:10 Ответить
Опять Усик детям расскажет про мышебратьев и единоверцев ?
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17.05.2020 19:55 Ответить
Главное что бы "спецы" из 95 квартала не влезли. Обосрут!
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17.05.2020 19:55 Ответить
можно показать украинского пенсионера, с пенсией в пару тысяч гривен, при европейских ценах, в стране, где простая операция при бесплатной медицине стоит так пару десятков тысяч гривен, потом можно показать украинских чиновников, и чем не геноцид?
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17.05.2020 19:59 Ответить
Не будь русскім. Не грайся словом геноцид.
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17.05.2020 20:07 Ответить
вы правы, что я не прав, я историю все эту знаю из рассказов людей, но верю я телеканалам и что сидят там все переживают за татар, от этого все
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17.05.2020 20:37 Ответить
Татар? Ви розумієте, що це знову образа?
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17.05.2020 20:39 Ответить
Уважаемый, Али, я не хотел вас чем-то обидеть лично и никого, да я пишу тут и глупости, если ко мне предъявляют претензии, я всегда готов извиниться. В чем не прав, то напишите, заранее прошу прощения.
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17.05.2020 20:45 Ответить
Під час сталінського правління, нікому не дозволялося згадувати, що цей етнос колись існував в СРСР. Це зайшло так далеко, що багатьом людям навіть заборонили називати себе кримськими татарами під час радянських переписів 1959, 1970 і 1979 років. Вони могли тільки називати себе «татарами». Лише під час Всесоюзного перепису 1989 року цю заборону знято[110].
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17.05.2020 20:51 Ответить
18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 1099
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17.05.2020 20:05 Ответить
***
Высоко, над горами рая
На адскую боль не взирая
Голубь летит окровавленный
Всеми бедами затравленный

Голубь сизокрылый, кто тебя ранил?
Истекать кровью жестоко заставил?
И в глазах темнота, как дым
Далеко ли Родина? Мой Крым

Истерзано тело чайками злыми
Но голубь летит, все летит на зло им
И тяжела дорога домой
С мыслью одной - скороль Крым мой?

И пусть в пути теряет он перья
В лучшее все же верю я
Пусть враг победную песнь не поет -
Голубь надежды мой не умрет.

(крымский татарин Халим)
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17.05.2020 20:22 Ответить
высылка на погибель. высылка крымских татар...высылка украинцев и беларусов...

высылка из западной Украины и западной Беларуси в товарных вагонах на ледяные просторы раши-паРаши



18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 6968
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17.05.2020 20:23 Ответить
кацапсина, совкодрочер, срань лапотная, а ну-ка расскажи нам, что совок не убил голодом миллионы украинцев, не погубил сотни тысяч украинцев из западной Украины, не убивал украинских священников и интеллигенцию, писателей и поэтов, расскажи нам, как совок сотни тысяч украинцев не вывез, как скот, в товарных вагонах на ледяные просторы сраной раши-паРаши.
Фотка, тебе, ушлепок, не понравилесь? шта, москальский коммуно-фашизм был лучше гитлеровского нацизма? Давай, кацапсина под прокси, просвети нас, несведущих.
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17.05.2020 23:30 Ответить
Фейк- усе ваше совкодрочерство та победобесіє. Крути "рузгую рулетку" на тему хто тебе вб'є: українець, грузин, сирієць чи естонець. У твоєї колишньої бензоколонки друзів нема. є лише вороги та холуї. Вміє твоя рашка набувати собі ворогів. Чекай "час Ч". Разом зі своєю самицею та личинками.
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18.05.2020 00:03 Ответить
Депортація кримських татар (крим. Qırımtatar halqınıñ sürgünligi) - насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини - з Криму, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року, а прибуття останніх вагонів 4 червня 1944; один із злочинів радянського тоталітарного режиму. Етнічну чистку здійснено відомством держбезпеки СРСР за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944 року . Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу - від північного Передуралля до республік Середньої Азії - було депортовано 191 044 кримських татар, а за даними самоперепису кримських татар, проведеного Національним рухом кримських татар, - 423 100 . В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46, 2 % кримських татар, тобто майже кожен другий з народу .
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17.05.2020 20:27 Ответить
Потрібно назвати всіх катів та їх колаборантів поіменно.
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17.05.2020 20:27 Ответить
Масову депортацію кримських татар організував Лаврентій Берія, шеф Радянської таємної поліції, НКВС, і його підлеглі Богдан Кобулов, Іван Сєров, Борис Обручников, Михайло Свинелупов, Аркадій Аполлонов. Польові операції провели: заступник начальника ГУЛАГу Георгій Добринін, полковник держбезпеки Григорій Бежанов, генерал-майор Іван Піяшев, комісар державної безпеки Сергій Кльопов, генерал-лейтенант Іван Шередега, підполковник державної безпеки Борис Текаєв, і двоє місцевих лідерів глава НКДБ Криму Петро Фокін і генерал-лейтенант Василь Сергієнко[34]. Для виконання цієї депортації НКВС забезпечило 5000 озброєних агентів і НКДБ виділив ще 20 000 озброєних осіб, разом з кількома тисячами солдатів регулярних військ. Дві сталінські директиви від травня 1944 року показують, що кожен аспект Радянської влади, від фінансування до транзиту, був залучений у виконанні операції[34].
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17.05.2020 20:37 Ответить
Зі спогадів тих, хто пережив депортацію[100]:

« Вранці замість привітання добірна лайка і запитання: трупи є? Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають. Солдати тіла дорослих викидають у двері, дітей - у вікно...

Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона і залишали на станції, не даючи ховати.

Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водойм і звідти ж брали про запас. Воду кип'ятити можливості не було. Люди почали хворіти дизентерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, постійно мучила спрага. Померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав.

Через кілька днів шляху з нашого вагона винесли померлих: стареньку і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити померлих. ... Ховати не давали.
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17.05.2020 20:36 Ответить
Ну если Оп сказал, значит точно всё испаганят..
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17.05.2020 20:40 Ответить
18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 1089
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17.05.2020 21:09 Ответить
ОнЄ, разумкови, вже вирішили, вони народ України.
18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП - Цензор.НЕТ 8648
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17.05.2020 21:49 Ответить
Это пучеглазое жЫвотное, а не народ Украины.
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17.05.2020 22:42 Ответить
от скатіна! гебешний ********! совкодрочер потомствєний!
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18.05.2020 09:38 Ответить
ти - думаєш?! Є чим?
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17.05.2020 23:05 Ответить
Не годуйте троля. Він не доживе до ранку.
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18.05.2020 00:06 Ответить
Сьодні 18 травня, а на цензорі нічого офіційного про День пам'яті жертв геноциду кримських татар

то ма'ть за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу
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18.05.2020 09:37 Ответить
Чудовий урок зробили для школярів https://uroky.com.ua/pamjat-zhertv-genocydu-krymskotatarskogo-narodu/ День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
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18.05.2020 12:20 Ответить
 
 