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Новости Блокада Азовского моря
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МИД до 24 мая подаст меморандум в Арбитражный трибунал по делу захвата моряков в Керченском проливе, - Енин

МИД до 24 мая подаст меморандум в Арбитражный трибунал по делу захвата моряков в Керченском проливе, - Енин

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", - заявил Енин.

При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 украинским морякам, освобожденным из плена РФ, предоставлен статус УБД, - Минобороны

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Евгения Енина, Украина успевает это сделать.

Арбитражный суд сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Автор: 

Азовское море (1603) арбитраж (187) Керченский пролив (428) моряки (1079) Енин (328)


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Топ комментарии
+8
Душити кацапів по всіх фронтах!!!
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17.05.2020 20:13
+8
Ніт.
Ви обісрались.
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17.05.2020 20:44
+7
А шо так медлили до последнего? Походу без американского пенделя никак...
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17.05.2020 20:36
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В результате провокационных действий российской военщины, были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
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17.05.2020 20:47 Ответить
Я думаю, шо не повернуть. Бо вже частная собствєннось.МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін - Цензор.НЕТ 5686
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17.05.2020 21:26 Ответить
Трибунал заставит.
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17.05.2020 21:27 Ответить
Та дайте этой кремлевской твари унитаз, видите, ущербный никак не успокоится! И унитазом , уроду, тоже дайте, а то падучия замучала эту мразь
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17.05.2020 21:45 Ответить
а плотик шо прощать собрались?
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17.05.2020 21:19 Ответить
Иди лапти помой от дерьма!
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17.05.2020 21:45 Ответить
Душити кацапів по всіх фронтах!!!
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17.05.2020 20:13 Ответить
А шо так медлили до последнего? Походу без американского пенделя никак...
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17.05.2020 20:36 Ответить
Та драсте. А як же без шоу зі звинуваченням пАпередніков? Наріду стільки брехали про злочинний наказ
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17.05.2020 21:04 Ответить
Не до того було. Діло ж завели на Порошенка по цьому факту, воно і було в пріорітеті.
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17.05.2020 21:08 Ответить
А Петю посадят?
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17.05.2020 20:41 Ответить
Ніт.
Ви обісрались.
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17.05.2020 20:44 Ответить
МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін - Цензор.НЕТ 5200
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17.05.2020 21:13 Ответить
Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. дальше бла бла бла
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17.05.2020 21:20 Ответить
В каждое министерство нужно свою Зеркаль.
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17.05.2020 21:51 Ответить
а кликуша- истеричка климаксная Жулька и Ляшко продавшийся так вопили в декабре 2018 в Раде: "Это Порошенко специально послал моряков в свой ! порт, чтобы РФ захватили моряков , объявить военное положение и отменить выборы.", не давали Президенту выступить, ни слова про Путина, Россию и агрессию россии, нислова про моряков, не называя даже их фамилии, ибо не знали, а только Порошенко, Порошенко, Порошенко...
и получили свои 13% и 5%, сволочи.
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17.05.2020 22:05 Ответить
Думаю закончится особо ни чем. Положено в проливе лоцманское сопровождение значит надо соблюдать. Но то таке, главное что очередное шоу по новостям запустят для ждунов.
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17.05.2020 22:25 Ответить
 
 