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Новости Коронавирус и карантин
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Медикам из оккупированного Луганска предлагают командировки в Москву для лечения больных COVID-19, - СМИ

Медикам из оккупированного Луганска предлагают командировки в Москву для лечения больных COVID-19, - СМИ

Врачам, работающим с коронавирусной инфекцией в оккупированном Луганске, предлагают контракты в Москве для борьбы с COVID-19.

Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал медик, работающий в учреждении города, передает Цензор.НЕТ. По его словам, предлагается ставка около 100 тысяч рублей (около 35 тыс грн) и доплата за месяц: 80 тыс. рублей врачам, 50 тыс. - медсестрам и 30 тыс. - санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс. грн). Такие предложения передают через администрацию.

"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам, - говорит медик. - Вышеупомянутые суммы - это доплата за месяц, плюс основная зарплата будет (может 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр).

Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков - кто говорит, на все лето, кто - на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место.

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Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, которой предлагали, на скорой - другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорил, что кидают - обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена.

Другая медсестра, которая согласилась ехать, объясняет свое решение деньгами. Но, в основном, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства - не знаю, соответствует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует".

Профильной по COVID-19 в Луганске является больница №4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.

Раньше российские СМИ сообщали, что спрос на медработников в столице России в связи с эпидемией значительно вырос. В недавно построенной новой инфекционной больнице (заработала с конца апреля) открыли вакансии, на сайте учреждения указано, что ищут и заведующих отделениями, и врачей, и медсестер, и санитаров.

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Раньше Радио Донбасс.Реалии рассказывало, что врачи оккупированного российскими гибридными силами Луганска сообщают о дефиците средств защиты во время эпидемии.

Автор: 

карантин (16729) Луганск (3163) москва (3072) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
**
ой и богата ж земля руцкая хромосомами,
да бедна-скудна извилинами ...
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17.05.2020 20:36
+12
Песков проходит лечение от вируса в обычной больницеМедикам из оккупированного Луганска предлагают командировки в Москву для лечения больных COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 4260
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17.05.2020 20:33
+10
Ты что из неподконтрольной территории пишешь или текст не читал ,наших туда никто не звал
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17.05.2020 20:35
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будь
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17.05.2020 22:02 Ответить
Что вы чухонцы из Лахти такие тупые. Ну точно сибирский валенок - это про вас. А путин ваш -*****
Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6975
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17.05.2020 22:11 Ответить
Я ПОНЯЛ ТЫ ОЛЕНЬhttps://censor.net/user/211128 и это твои валенки в которых ты лепишь сибирские пельмени
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17.05.2020 22:16 Ответить
Эко тебя заглючило, на капс перешел. Только кричи не кричи - ваш путин - *****, раша - праша, а ты ватный троль. Вали, мокша, на "одноглазники" Тут не наливают и больше не подают
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17.05.2020 22:21 Ответить
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18.05.2020 00:12 Ответить
Свои, в РФ, за те деньги не хотят, вот в чём вопрос.

Это, как таджиков и узбеков, в дворники.
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17.05.2020 21:15 Ответить
А они, что сразу в Италию хотели?...сначала на паРашке преданность Пукину пусть докажут...
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17.05.2020 21:34 Ответить
Учитесь зелено-шоколадные реформаторы какие зарплаты и надбавки надо платить. Скоро и с континентальной Украины врачи к кацапам ломанутся.
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17.05.2020 21:47 Ответить
ага-счасс... там только китайцы помогут-за ещё большие "бабки"...
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17.05.2020 21:53 Ответить
когда-то Донбасс "кармил" усю Украину...теперь ОРДЛо будет "спасать" рассею...Эпично-дважды...
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17.05.2020 21:52 Ответить
кстати-у рассеи есть "единственный шанс" хоть в чём-то догнать и перегнать США..впервые за сколько лет... это количество заболевших..."коронавирусом"...
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17.05.2020 21:56 Ответить
Истории про 100 тыс.рублей мы уже 6 лет слышим,но почему 17 тыс тогда уже средний класс?
Неужели там кто то коровники от гафна за 8 тыс чистит?
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17.05.2020 21:58 Ответить
мацква даже на коленях перед вирусом выдаёт "вяличие"...да-не та уже рассея...не та...
Китаю-в самый раз есть шанс...
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17.05.2020 22:01 Ответить
Думаю им медали выдадут,почетные валенки,ушанку и поблагодарят.
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17.05.2020 22:02 Ответить
Врачам лучше ехать в более цивилизованные страны. Врачей и медсестер\медбратьев нахватает во многих странах и не только во время пандемии.

Жаль, что у тут дипломы не признают
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17.05.2020 22:27 Ответить
Языковый барьер не позволяет.
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18.05.2020 02:55 Ответить
"Предложение от которого невозможно отказаться"?
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17.05.2020 22:37 Ответить
сразу донбасятам секрет открываю: кракавирус лечится *********** клизмой методом по 5л/в час на 366 дней! и это работает только для москалей!!..... а еще к этому добавить обязательную лоботомию сраной лопатой ( без гавна из Сибири толку вообще ноль! Она обязательно должна быть обосраная перед применением!)
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17.05.2020 22:41 Ответить
Отказываются сволочи ехать? А какже помочь своим братьям по разуму, умереть за рассею , за царя?
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17.05.2020 23:55 Ответить
Дожилась мацква, уже и лугандонские голодающие ватники не хотят в неё ехать....
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18.05.2020 00:31 Ответить
Значит уверены в их квалификации.
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18.05.2020 02:51 Ответить
Рабів не запитують, а примушують. Вони ж майже всі з аусвайсами з двоголовою куркою, нехай відпрацьовують безкоштовно, тоєсть дадом.
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18.05.2020 03:07 Ответить
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