Медикам из оккупированного Луганска предлагают командировки в Москву для лечения больных COVID-19, - СМИ

Врачам, работающим с коронавирусной инфекцией в оккупированном Луганске, предлагают контракты в Москве для борьбы с COVID-19.

Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал медик, работающий в учреждении города, передает Цензор.НЕТ. По его словам, предлагается ставка около 100 тысяч рублей (около 35 тыс грн) и доплата за месяц: 80 тыс. рублей врачам, 50 тыс. - медсестрам и 30 тыс. - санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс. грн). Такие предложения передают через администрацию.

"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам, - говорит медик. - Вышеупомянутые суммы - это доплата за месяц, плюс основная зарплата будет (может 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр).

Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков - кто говорит, на все лето, кто - на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место.

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Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, которой предлагали, на скорой - другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорил, что кидают - обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена.

Другая медсестра, которая согласилась ехать, объясняет свое решение деньгами. Но, в основном, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства - не знаю, соответствует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует".

Профильной по COVID-19 в Луганске является больница №4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.

Раньше российские СМИ сообщали, что спрос на медработников в столице России в связи с эпидемией значительно вырос. В недавно построенной новой инфекционной больнице (заработала с конца апреля) открыли вакансии, на сайте учреждения указано, что ищут и заведующих отделениями, и врачей, и медсестер, и санитаров.

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Раньше Радио Донбасс.Реалии рассказывало, что врачи оккупированного российскими гибридными силами Луганска сообщают о дефиците средств защиты во время эпидемии.