С начала года в Украине выявили более 5 тысяч ВИЧ-инфицированных, зарегистрировали 733 смерти, обусловленные СПИДом, - ЦОЗ

С начала года в Украине зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В частности, в апреле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1053 случая ВИЧ-инфекции, 309 случаев СПИДа и 157 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 1 случай ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

"Чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет страна достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%", - указано в сообщении.

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В Минздраве уточнили, что в этом году выделено более 207 млн ​​грн на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, а также ухода и поддержки пациентов, живущих с ВИЧ, во всех регионах Украины.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения в каждое третье воскресенье мая в мире вспоминают людей, умерших от СПИДа.