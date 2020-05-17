ЕС и Австралия призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, их поддержали 62 государства

Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

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Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.