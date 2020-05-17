ЕС и Австралия призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, их поддержали 62 государства
Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию.
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.
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Чует кошка чьё сало съела.
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо. Полетіли в смітник плани на особисте майбутнє. Захиталися опори під державою. Система, побудована, як бойовий лінкор, який повинен стримувати ворога і переможно завойовувати простір, увійшла в ступор, зіткнувшись з новою і невидимою для неї загрозою. Коронавірус став тією несподіваною гидотою, яка виявилася згубною не тільки для людини, але і для конструкції, створеної для іншого часу. Авторитарне правління раптом продемонструвало нездатність реагувати на загрозу авторитарними методами!
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо
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Ох цей бридкий Уханьский кажан... - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/53345/putin-pokinuv-kapitanskij-mistok-rosiya-plive-nevidomo-kudi
Кто бы мог подумать?
Инициатива вызвала осуждение Пекина, который обвинил Австралию, в политической атаке на Китай.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Источник: https://censor.net/n3196079
Там всього потроху - і чого лікарі хворіють, і що вони думають про вірус, і щодо протоколів лікування, і як людей парацетамолом лікують .
чувак, где там упоминание о Китае?
И зачем ты брешешь "запад хочет поссориться"? (ты придумал)
не надейся - вычислят...
Также все переболевшие и умершие.
Хорошая Идея.
Странно, что нам постеснялись довести позицию Украины.
Поддержали мы это предложение или поддержали США и Китай?
А то одно шибко грамошное огласило что вирус пошел из 333 секретных лабораторий Украины и укропы выпустили вирус чтобы отменить победобесие.
шапкакорона горит
Китай заївся з Австралією вже раніше. Позиція Штатів теж відома.
Але хотілося б, щоб нарешті хоч якось припинили цю всесвітню істерику.
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 16 ТРАВНЯ, 2020
Если не обращать внимание на то, как с журналистикой дело обстоит в Украине, то можно отметить, что она еще не совсем загнулась, а кое-где показывает очень интересные признаки жизни. Это значит, что кроме тем, которые считаются обязательными в обойме редакционной политики, они поднимают и такое, которое в принципе должно быть интересно. Кроме того, в отдельных случаях, абсолютно независимое и уж точно - никем не ангажированное расследование, может сформировать некий прецедент, отталкиваясь от которого можно будет судить о похожих процессах уже просто по аналогии.
Так, журналисты https://news.sky.com/story/mexico-city-underreporting-covid-19-deaths-sky-news-analysis-finds-11987235 Sky News решились на экспедицию в столицу Мексики, город Мехико, мегаполис с 30 миллионами населения. Поводом для этой экспедиции стала информация с места событий о том, что власть просто чудовищно занижает все показатели жертв коронавируса. Более того, информатор вел речь не об инфицированных, а только о погибших. Похоже на то, что статистика инфицированных ему вообще была не интересна, а вот то, что покойников не просто много, а катастрофически много, он как раз и сообщил.
В общем, группа выдвинулась на место, предварительно договорившись с нужными людьми, которые не просто могли бы рассказать о том, что они лично знают наверняка, но и могли бы показать что-то из того, что прямо бы подтвердило или опровергло информацию информатора. И результаты превзошли все ожидания.
Первое, что бросилось в глаза журналистов, это полное игнорирование населением любых мер безопасности при пандемии. Никакой «социальной дистанции», никаких масок и прочего. Все как было, так и есть. Возможно, это стало следствием политики властей, которые решили не поднимать панику и потому стали резать данные просто в разы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил гражданам страны, что правительство трудится днем и ночью, а потому - у вируса нет шансов и его со дня на день победят. Причем, судя по тому, что ведущие медицинские чиновники еще в январе предупредили правительства об угрозе вспышки эпидемии, никаких ограничительных мер принято не было и вообще, никакой серьезной программы никто даже не разрабатывал.
Журналисты же получили возможность осмотреть морги, крематории и даже заглянуть в деятельность похоронных компаний, где и увидели, как все обстоит на самом деле. В моргах десятка больниц журналисты обнаружили одинаковую картину. Холодильников для тел уже явно не хватает и трупы сложены просто на деревянные поддоны или лежат на каталках. Девать их банально некуда и они просто складируются штабелями.
Все дело в том, что 30 крематориев столицы работают круглосуточно и поскольку не были рассчитаны на такой поток тел, просто выходят из строя и становятся на срочный ремонт. В среднем, задержка по крематориям составляет около трех суток. То есть, будь это в другое время, тело подлежало бы уничтожению сегодня, но в данной ситуации, когда уже прошли все формальности, необходимые в таком случае, он просто ждет своей очереди трое суток. Журналисты были свидетелями сцены, когда тело перевозилось из морга в крематорий и автомобиль остановили родственники, чтобы вскрыть гроб и убедиться, что тело не подменили. При этом, никто из родственников не надевал ни масок, ни перчаток.
В крематории же были обнаружены аккуратно сложенные стопки гробов, которые не сжигались вместе с телами. Работники пояснили, что вынуждены так поступать, чтобы увеличить пропускную способность печей. Но у расследователей возникло обоснованное подозрение, что гробы используются повторно.
В общем, пообщавшись с медиками, работниками крематориев и похоронных бюро, журналисты пришли к выводу о том, что власть как минимум впятеро занижают смертность от коронавируса. И это при том, что мы о Мексике почти ничего не слышали, в плане пандемии. А ведь есть же еще и Бразилия, которая в стремительном темпе уже далеко обогнала Германию и Францию, выйдя на показатели Италии по числу инфицированных и с 25 тыс официально погибших
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Все это к тому, что кому-то может показаться, что все уже прошло и можно расслабиться. В таком случае можно сказать лишь одно. Думать можно что угодно, а вот расслабляться - нельзя. Это может слишком дорого стоить.
Только им удалось внедрить в организмы русских 47-ю хромосому.
Судя по реакции Пекина, Китаю есть что скрывать.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=X0oFzKBHOSs&feature=emb_logo VIDEO
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Внушение и его роль в общественной жизни
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Психические эпидемии в истории
Путин же при осмотре больниці спросил:"как больница?"..
Глав врач ..Космос...
А разве в космосе может біть тепло?