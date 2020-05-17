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Новости Коронавирус и карантин
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ЕС и Австралия призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, их поддержали 62 государства

ЕС и Австралия призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, их поддержали 62 государства

Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.

Автор: 

Австралия (429) карантин (16729) расследование (3036) Евросоюз (17056) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Кацапы в Новосибирске, в центре вирусологии ""ВЕКТОР" 16.09.19 г. был взрыв, лаборатория работала и над коронавирусами. Потом мастерски переложили на китайцев?
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17.05.2020 22:44
+16
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина

Чует кошка чьё сало съела.
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17.05.2020 22:06
+13
Тю. В раше 17 сентября 2019 в новосибирске в лаборатории произошел взрыв и пожар.... а уже в конце сентября в новосибирске началась эптдемия "орз"-> пневмония... пртом вспышка была в оренбурге и челябинске... а уже 14 октября московитские зараженные "спортсмены" прибыли на военные соревнования в УХАНЬ!!! Французские и итальянские спортсмены сообщили, что все заболели род конец соревнований... рашу порвут...
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17.05.2020 22:20
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Правила форума Совет форумчан
Китайцы смастерили.
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17.05.2020 22:04 Ответить
Кацапы в Новосибирске, в центре вирусологии ""ВЕКТОР" 16.09.19 г. был взрыв, лаборатория работала и над коронавирусами. Потом мастерски переложили на китайцев?
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17.05.2020 22:44 Ответить
Через пол Китая облако пролетело прямо в Ухань?
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17.05.2020 23:37 Ответить
Зачем облако, достаточно незаметно и умело разбить пробирку с вирусом где-нибудь на уханьском рынке ( в городе-мегаполисе!), а взрыв с Новосибирске устроить для отвода глаз...ну типа нас там нет, это не мы, и во всем виновны какие-то неустановленные вежливые люди...ну дальше вы и так все знаете...
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17.05.2020 23:54 Ответить
А что скажете про вспышку пневмонии от вируса SARS-CoV в провинции Гуандун в Китае в 2002-2003 годах?
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17.05.2020 23:58 Ответить
коронавірусів є багато, про який саме говориш?
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18.05.2020 08:47 Ответить
SARS-CoV . Кстати SARS-CoV-2 ( который и вызывает COVID-19) это мутировавший вирус SARS-CoV.
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18.05.2020 10:55 Ответить
значить попередня версія була не така живуча або вдалося локалізувати до того як розповзлося по світу.
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18.05.2020 12:36 Ответить
Вирджиния Бату-Хенрикссон ?
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17.05.2020 22:05 Ответить
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина

Чует кошка чьё сало съела.
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17.05.2020 22:06 Ответить
2020 мав стати для Кремля роком тріумфу. Роком легітимації права лідера на довічне правління.
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо. Полетіли в смітник плани на особисте майбутнє. Захиталися опори під державою. Система, побудована, як бойовий лінкор, який повинен стримувати ворога і переможно завойовувати простір, увійшла в ступор, зіткнувшись з новою і невидимою для неї загрозою. Коронавірус став тією несподіваною гидотою, яка виявилася згубною не тільки для людини, але і для конструкції, створеної для іншого часу. Авторитарне правління раптом продемонструвало нездатність реагувати на загрозу авторитарними методами!
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо
Російська держава, яка орієнтована на великодержавний статус через мілітаризацію, експансію і ядерний кулак, виглядає безпорадною в захисті людського життя - навіть життя правлячого класу.
Президентська вертикаль деренчить, отримуючи зверху хаотичні вказівки. Сам лідер ламає свою вертикаль: центр відмовився від відповідальності, а низи не можуть її взяти, не маючи коштів і волі. Відмова Кремля від директивного прийняття рішень - це підрив держави, скроєної, як піраміда. Зараз ця загроза не відчувається, бо у регіональної еліти немає мужності підняти голос. Але що якщо вона не захоче брати вину за провали центру, коли зіткнеться із зневіреним населенням?
Самодержавство передбачає самотність лідера, піднесеного над народом. Але лідер має бути присутнім на передовій, консолідуючи націю мужністю і вселяючи впевненість своїм баченням. Лідер втрачає магнетизм і силу, коли ховається за лаштунками, що сприймається, як втеча. Всесилля перетворюється в безсилля.
Обраний Кремлем формат зв'язку Путіна з народом - через відео спілкування з галереєю голів, що бубонять - виглядає карикатурою. Кремль ніяк не може намацати, як говорити зі своїм народом в момент екзистенціальної кризи. Самотня літня людина, що приймає 9 травня парад варти на порожньому кремлівському подвір'ї, - це картинка, яку могли створити тільки ті, хто запланував обвалити путінський рейтинг.
Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління
У своїй боротьбі з епідемією, Кремль відмовився від розуміння Росії як "соціальної держави", яка повинна забезпечувати рівність і справедливість у розподілі економічних благ (ст. 7 Конституції РФ). Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління. Подачки, обіцяні президентом 11 травня, не можуть змінити очевидного: порятунок потопаючих визнано справою рук самих потопаючих.
Падіння ціни на нафту стало ще одним ударом, почавши процес занепаду Росії, як енергетичної наддержави. Руйнується не тільки імперський хребет країни, а й джерело фінансування системи. - Л. Шевцова
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17.05.2020 23:39 Ответить
Як склеїти тканину, яка розсипається? Повернутися до ідеї "Росія-Фортеця"? Але незрозуміло, як у такому випадку використовувати фінансові і технологічні ресурси ворога.
Владі потрібна перемога над коронавірусом. Негайно! Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку. Але Кремль повинен залишитися чистий: відповідальність за завершення (і його наслідки!) прийматимуть регіони. А якщо не вдасться зіграти в перемогу - що тоді?
Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку
Зрозуміло, чому вони так поспішають: треба терміново - поки країна лежить в паралічі - легітимізувати голосуванням довічне правління. Але ось вам пастка: відмова від мети рівносильна політичному самогубству, а продовження безпорадного правління може прискорити його кінець.
Світовий пейзаж ще один головний біль. Начебто радість - Америка відповзає у свою раковину. Значить, зникає привід для ниття щодо американського гегемонізму. Але де взяти нового ворога, який Росії категорично потрібен! Поляки з українцями в цій ролі - занадто принизливо для державної гордині.
Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність
Вакуум провокує Китай спробувати свої м'язи. Але китайці не американці. У Китаю своя вікова потреба відповісти на історичні приниження. Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність.
Ще недавно Росія раділа, що світ пішов її шляхом і усвідомив цінності суверенності. Але світ буде захищати свій суверенітет і від Росії. А як Росія буде дихати, втративши ресурси розвинених країн? Самій же Росії вже нема від кого захищатися - вона мало кого цікавить і мало хто хоче вчити її демократії.
Російська мрія про багатополярний світ, в якому у кожної держави, яка себе поважає, є своя галактика, виглядає, як майбутній головний біль. Які шанси РФ на те, щоб стати полюсом при приголомшуючій асиметрії потенціалу із Заходом і Китаєм? Де гарантія, що кандидати на роль сателітів у нашій галактиці погодяться бути підтанцьовкою? Погляньте, як Мінськ виробляє незалежні кренделі. Правда, є шанс стати полюсом в другому ешелоні держав. Але як тоді з державним самолюбством?
Хто міг уявити, що кажан в далекому Ухані викличе такі потрясіння і такий обвал честолюбних планів! Російський дредноут продовжує плисти. Капітан покинув місток. Команда не вселяє довіри. Неясно, куди пливемо. Але ясно, що в недавнє благодушне минуле вже не повернутися.
Ох цей бридкий Уханьский кажан... - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/53345/putin-pokinuv-kapitanskij-mistok-rosiya-plive-nevidomo-kudi
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17.05.2020 23:40 Ответить
"Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США."

Кто бы мог подумать?
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17.05.2020 22:07 Ответить
Что Вас удивляет?
Инициатива вызвала осуждение Пекина, который обвинил Австралию, в политической атаке на Китай.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Источник: https://censor.net/n3196079
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17.05.2020 22:34 Ответить
Меня - ничего. Мне всё ясно.
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17.05.2020 22:36 Ответить
+++
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17.05.2020 22:51 Ответить
Я вже в іншій темі писав.В когось з ярих прихильників карантину,є справжній вірусолог з хорошою освітою і практикою? І що він за це все говорить?
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17.05.2020 22:08 Ответить
Є https://ukr.lb.ua/society/2020/05/02/456578_ya_bi_rozslablyalasya_intervyu_z.html інтерв'ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні (м. Київ) Людмилою Антоненко .
Там всього потроху - і чого лікарі хворіють, і що вони думають про вірус, і щодо протоколів лікування, і як людей парацетамолом лікують .
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17.05.2020 23:22 Ответить
https://censor.net/user/160675 Головнв лікарка це не вірусолог.Та й я казав,щоб були знайомі особисто з вірусологами.
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17.05.2020 23:26 Ответить
Трампампам работает на *****, какие ещё вопросы?
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17.05.2020 22:10 Ответить
" ... у пропозиції, яка зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ні Ухань."
чувак, где там упоминание о Китае?
И зачем ты брешешь "запад хочет поссориться"? (ты придумал)
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17.05.2020 22:21 Ответить
или надеешься что паРашку не вычислят?
не надейся - вычислят...
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17.05.2020 22:23 Ответить
Трамп уже сказал, шо нарыли много на Уханьскую лабораторию, додавит их, те сдадут рашку с потрохами.
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17.05.2020 22:29 Ответить
где-то встречал статью китайского вирусолога за 2017 вроде год-он там работал над этим вирусом...
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17.05.2020 22:48 Ответить
UPS, это тогда кое кому будет страшнее любих санкции.
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17.05.2020 22:15 Ответить
Тогда фимы будут подавать иски в суд и сумма бутет с 12 нулями минимум.
Также все переболевшие и умершие.
Хорошая Идея.
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17.05.2020 22:19 Ответить
Тю. В раше 17 сентября 2019 в новосибирске в лаборатории произошел взрыв и пожар.... а уже в конце сентября в новосибирске началась эптдемия "орз"-> пневмония... пртом вспышка была в оренбурге и челябинске... а уже 14 октября московитские зараженные "спортсмены" прибыли на военные соревнования в УХАНЬ!!! Французские и итальянские спортсмены сообщили, что все заболели род конец соревнований... рашу порвут...
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17.05.2020 22:20 Ответить
"... поддержали это предложение ... 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию"

Странно, что нам постеснялись довести позицию Украины.
Поддержали мы это предложение или поддержали США и Китай?
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17.05.2020 22:22 Ответить
Шукайте сліди лаптєй.
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17.05.2020 22:23 Ответить
Китайцы уже достали, все вирусы гриппа, каждый год, с новыми мутациями оттуда. Вот где рептилоиды с масонами сидят! А вы всё ищете откуда...
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17.05.2020 22:23 Ответить
Сто лет назад испанский грип говорят тоже пришел из Китая
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17.05.2020 23:12 Ответить
А спицыалиств из донецкой резервации на ассамблее не будя?
А то одно шибко грамошное огласило что вирус пошел из 333 секретных лабораторий Украины и укропы выпустили вирус чтобы отменить победобесие.
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17.05.2020 22:26 Ответить
Там не столько китайцы виноваты,как пацаки из новосибирской лаборатории "Вектор".
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17.05.2020 22:28 Ответить
а че там расследовать то??? китайцы его виростили, по заказу "избраных" выпустили и немножко уменьшили/уменьшат население до управляемого уровня... а то развелось всяких....
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17.05.2020 22:36 Ответить
Хе-хе! Трамп и Китай возмущаются! раша молчит,,, пока.
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17.05.2020 22:37 Ответить
На воре и шапка корона горит
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17.05.2020 22:37 Ответить
А причину происхождения массового психоза и истерии, источники их старта и подогрева, авторов фото траншей с гробами и рефрижераторами, никто не хочет расследовать?
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17.05.2020 22:39 Ответить
Чудово !

Китай заївся з Австралією вже раніше. Позиція Штатів теж відома.
Але хотілося б, щоб нарешті хоч якось припинили цю всесвітню істерику.
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17.05.2020 22:39 Ответить
Берется анализ у всех кто принимал участие на Олимпиаде в Ухане. Переболели или нет. И дальше картина маслом, какая сборная их привезла. Или это миф, что на Олимпиаде он уже был
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17.05.2020 22:39 Ответить
https://defence-line.org/2020/05/meksikanskij-uzhastik/ Мексиканский ужастик

POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 16 ТРАВНЯ, 2020

Если не обращать внимание на то, как с журналистикой дело обстоит в Украине, то можно отметить, что она еще не совсем загнулась, а кое-где показывает очень интересные признаки жизни. Это значит, что кроме тем, которые считаются обязательными в обойме редакционной политики, они поднимают и такое, которое в принципе должно быть интересно. Кроме того, в отдельных случаях, абсолютно независимое и уж точно - никем не ангажированное расследование, может сформировать некий прецедент, отталкиваясь от которого можно будет судить о похожих процессах уже просто по аналогии.

Так, журналисты https://news.sky.com/story/mexico-city-underreporting-covid-19-deaths-sky-news-analysis-finds-11987235 Sky News решились на экспедицию в столицу Мексики, город Мехико, мегаполис с 30 миллионами населения. Поводом для этой экспедиции стала информация с места событий о том, что власть просто чудовищно занижает все показатели жертв коронавируса. Более того, информатор вел речь не об инфицированных, а только о погибших. Похоже на то, что статистика инфицированных ему вообще была не интересна, а вот то, что покойников не просто много, а катастрофически много, он как раз и сообщил.

В общем, группа выдвинулась на место, предварительно договорившись с нужными людьми, которые не просто могли бы рассказать о том, что они лично знают наверняка, но и могли бы показать что-то из того, что прямо бы подтвердило или опровергло информацию информатора. И результаты превзошли все ожидания.

Первое, что бросилось в глаза журналистов, это полное игнорирование населением любых мер безопасности при пандемии. Никакой «социальной дистанции», никаких масок и прочего. Все как было, так и есть. Возможно, это стало следствием политики властей, которые решили не поднимать панику и потому стали резать данные просто в разы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил гражданам страны, что правительство трудится днем и ночью, а потому - у вируса нет шансов и его со дня на день победят. Причем, судя по тому, что ведущие медицинские чиновники еще в январе предупредили правительства об угрозе вспышки эпидемии, никаких ограничительных мер принято не было и вообще, никакой серьезной программы никто даже не разрабатывал.

Журналисты же получили возможность осмотреть морги, крематории и даже заглянуть в деятельность похоронных компаний, где и увидели, как все обстоит на самом деле. В моргах десятка больниц журналисты обнаружили одинаковую картину. Холодильников для тел уже явно не хватает и трупы сложены просто на деревянные поддоны или лежат на каталках. Девать их банально некуда и они просто складируются штабелями.

Все дело в том, что 30 крематориев столицы работают круглосуточно и поскольку не были рассчитаны на такой поток тел, просто выходят из строя и становятся на срочный ремонт. В среднем, задержка по крематориям составляет около трех суток. То есть, будь это в другое время, тело подлежало бы уничтожению сегодня, но в данной ситуации, когда уже прошли все формальности, необходимые в таком случае, он просто ждет своей очереди трое суток. Журналисты были свидетелями сцены, когда тело перевозилось из морга в крематорий и автомобиль остановили родственники, чтобы вскрыть гроб и убедиться, что тело не подменили. При этом, никто из родственников не надевал ни масок, ни перчаток.

В крематории же были обнаружены аккуратно сложенные стопки гробов, которые не сжигались вместе с телами. Работники пояснили, что вынуждены так поступать, чтобы увеличить пропускную способность печей. Но у расследователей возникло обоснованное подозрение, что гробы используются повторно.

В общем, пообщавшись с медиками, работниками крематориев и похоронных бюро, журналисты пришли к выводу о том, что власть как минимум впятеро занижают смертность от коронавируса. И это при том, что мы о Мексике почти ничего не слышали, в плане пандемии. А ведь есть же еще и Бразилия, которая в стремительном темпе уже далеко обогнала Германию и Францию, выйдя на показатели Италии по числу инфицированных и с 25 тыс официально погибших
.
Все это к тому, что кому-то может показаться, что все уже прошло и можно расслабиться. В таком случае можно сказать лишь одно. Думать можно что угодно, а вот расслабляться - нельзя. Это может слишком дорого стоить.
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17.05.2020 22:40 Ответить
Да,да, да. Мы им верим. Кто то под боком у Америку, где стена ещё не построена будет такие шуточки шутить? На дальнего знакомого - Китай прут что на 5 дней позже карантин объявил, а тут сосед через стенку эпидемию скрывает.
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17.05.2020 23:04 Ответить
у трампуши у самого ситуация не ахти.у него сейчас главная задача-выборы
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17.05.2020 23:21 Ответить
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EC182A46C61A&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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17.05.2020 22:41 Ответить
Соответственно возрастала не только психологическая но уже и политическая и экономическая зависимость от КНР нашего арийского племени, спустившегося с Карпатских гор, помахивая своей дополнительной хромосомой духовности.
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17.05.2020 23:07 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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17.05.2020 22:43 Ответить
Я знаю одну страну, в которой работают уникальные генетики.
Только им удалось внедрить в организмы русских 47-ю хромосому.
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17.05.2020 22:45 Ответить
Все фигня. Кто первый начнет продовать вакцину, тот и придумал
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17.05.2020 22:50 Ответить
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Судя по реакции Пекина, Китаю есть что скрывать.
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17.05.2020 22:56 Ответить
Бельгийские врачи устроили акцию протеста для премьер-министра страны Софи Вильмес, организовав «коридор позора и презрения» во время посещения главой государства больницы «Сен-Пьер».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=X0oFzKBHOSs&feature=emb_logo VIDEO
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17.05.2020 23:07 Ответить
А мне б захотелось увидеть весь список - где можно? И почему в этом списке нет Украины? Ибо чем тщательней будет расследование, тем лучшие уроки вынесет из корововируса человечество. Бо я карантина больше не хочу, хотя... если снова обрущить цену на нефть для ***** то не возражу.
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17.05.2020 23:13 Ответить
Картина мира
ЄС та Австралія закликають до незалежного розслідування походження коронавірусу, їх підтримали 62 держави - Цензор.НЕТ 1693
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17.05.2020 23:16 Ответить
А может не коронавирус надо изучать, а труды Бехтерева
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Внушение и его роль в общественной жизни
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Психические эпидемии в истории
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17.05.2020 23:18 Ответить
Коронавирус. Министр здравоохранения марионеточного режима в #Дагестане признал, что заболевших в 4 раза больше чем говорит статистика. В некоторых селах умирают по 5-7 человек в сутки. Официальные болеют 3280 чел., погибли 27. Реально умерло около 700 чел. Больных почти 15 тыс
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17.05.2020 23:34 Ответить
Вы фсе врете, нет никакого вируса. И а Педирации фсе под кАнтролем, а в Дагестане тем более. А врачей по каптеркам для профилактики складывают. https://www.youtube.com/watch?v=sYfhS90AzlI
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17.05.2020 23:54 Ответить
...холодное помещение...все заболели девочки..
Путин же при осмотре больниці спросил:"как больница?"..
Глав врач ..Космос...
А разве в космосе может біть тепло?
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18.05.2020 10:35 Ответить
Ищите кому выгодно - кто больше заработает на этом
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17.05.2020 23:45 Ответить
В развитие темы о всемирной афере с коронавирусом. Итак в Украине: 514 умерших на 18291 инфицированных, то есть 2,81%. Думаю, статистика занижена по инфицированным в 5 раз в связи с малым количеством проведенных тестов. Далее по той же официальной статитстике признаной МОЗ около 80% инфицированных переносят С19 на ногах (безсимптомно или с легкими симптомами) и в большинстве случаев даже не обращаются за медицинской помощью к государству. То есть реально инфицированных уже 18291/0,2 = 91455 человек х 5 = 457275 человек, что составляет около 1.2% от общего числа населения что вполне реально как за три месяца короноистерии. Теперь делим 514 умерших на 457 275 инфицированных и получаем реальную летальность С19 (ибо легко переболевшие явно не могли умереть от С19): 514/457275 = 0,00112х100% = 0,112%. Установленная летальность от сезонного гриппа 0,25% от инфицированных. Вот и получается что реальная смертность от С19 в два с лишним раза ниже чем от обычного гриппа!!!! Мне кажется, что истерия с этим коронавирусом - есть глобальная манипуляция группы международных аферистов мировым сообществом с целью быстро и много заработать на запуганных идиотах (населении). Как-то так...
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17.05.2020 23:48 Ответить
62 страны, включая Россию = значит дело гиблое и тухлое
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18.05.2020 01:31 Ответить
Не подумали кацапы, против китая,единственного своего партнера хвост подняли.
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18.05.2020 02:47 Ответить
Им сейчас главное ответственность на заклятых друзей спихнуть.
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18.05.2020 08:44 Ответить
 
 