Активисты собирают деньги на завершение фильма о несправедливо осужденном в Италии нацгвардейце Маркиве

Для завершения съемок фильма Кристиано Тинацци и Ольги Токарюк о несправедливо приговоренному к 24 годам заключения в Италии нацгвардейце Виталии Маркиве осталось собрать €4000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook эстонского ученого украинского происхождения Евгения Цыбуленко.

Он подчеркнул, что важно, чтобы фильм вышел до начала рассмотрения апелляции.

"Существенная часть суммы уже собрана, в частности в Украине уже собрали 300 тысяч гривен и почти €18 тысяч в Европе. Осталось собрать €4000", - отметил Цыбуленко.

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К посту он прикрепил ссылку на сбор средств.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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Начало апелляционного процесса в суде Милана по делу Виталия Маркива заблокировано из-за распространения коронавируса.

16 февраля 2020 года в итальянском парламенте презентовали фильм о деле осужденного в Италии нацгвардейца. Над ним в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и что оружие не имело оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости места, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

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