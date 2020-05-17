Активисты собирают деньги на завершение фильма о несправедливо осужденном в Италии нацгвардейце Маркиве
Для завершения съемок фильма Кристиано Тинацци и Ольги Токарюк о несправедливо приговоренному к 24 годам заключения в Италии нацгвардейце Виталии Маркиве осталось собрать €4000.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook эстонского ученого украинского происхождения Евгения Цыбуленко.
Он подчеркнул, что важно, чтобы фильм вышел до начала рассмотрения апелляции.
"Существенная часть суммы уже собрана, в частности в Украине уже собрали 300 тысяч гривен и почти €18 тысяч в Европе. Осталось собрать €4000", - отметил Цыбуленко.
К посту он прикрепил ссылку на сбор средств.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Начало апелляционного процесса в суде Милана по делу Виталия Маркива заблокировано из-за распространения коронавируса.
16 февраля 2020 года в итальянском парламенте презентовали фильм о деле осужденного в Италии нацгвардейца. Над ним в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.
Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.
К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и что оружие не имело оптического увеличителя.
Проведя детальный картографический анализ местности, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости места, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.
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А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.
Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
Пожалуй, подкину немного.