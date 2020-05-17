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Активисты собирают деньги на завершение фильма о несправедливо осужденном в Италии нацгвардейце Маркиве

Для завершения съемок фильма Кристиано Тинацци и Ольги Токарюк о несправедливо приговоренному к 24 годам заключения в Италии нацгвардейце Виталии Маркиве осталось собрать €4000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook эстонского ученого украинского происхождения Евгения Цыбуленко.

Он подчеркнул, что важно, чтобы фильм вышел до начала рассмотрения апелляции.

"Существенная часть суммы уже собрана, в частности в Украине уже собрали 300 тысяч гривен и почти €18 тысяч в Европе. Осталось собрать €4000", - отметил Цыбуленко.

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К посту он прикрепил ссылку на сбор средств.

Активисты собирают деньги на завершение фильма о несправедливо осужденном в Италии нацгвардейце Маркиве 01

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо

Начало апелляционного процесса в суде Милана по делу Виталия Маркива заблокировано из-за распространения коронавируса.

16 февраля 2020 года в итальянском парламенте презентовали фильм о деле осужденного в Италии нацгвардейца. Над ним в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки. 

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и что оружие не имело оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости места, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

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Автор: 

Италия (1640) фильмы (399) Маркив (188)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
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17.05.2020 23:20
+2
800 тыс гр на документальный фильм недостаточно? Или там собираются сниматься звезды Голливуда?
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18.05.2020 00:02
+2
Хорошее дело. Справедливость должна быть восстановлена.
Пожалуй, подкину немного.
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18.05.2020 01:30
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRQheeDiG4NDKI3UtNZmoKJjuFTUCgi41WrWG-oydryZbwJ5WDXXf6WsTTFM09Sf18&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
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17.05.2020 23:20 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5472978-ubiystvo-silovikov-na-maydane-sud-zaochno-arestoval-podozrevaemogo.html Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого ...после красного переворота в в 1917года,много участников революции были обвинены во всяких движениях и расстреляны
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17.05.2020 23:26 Ответить
А мы точно новость о Маркиве обсуждаем?
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17.05.2020 23:33 Ответить
Коронавирус. Министр здравоохранения марионеточного режима в #Дагестане признал, что заболевших в 4 раза больше чем говорит статистика. В некоторых селах умирают по 5-7 человек в сутки. Официальные болеют 3280 чел., погибли 27. Реально умерло около 700 чел. Больных почти 15 тыс
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17.05.2020 23:35 Ответить
Чому до цієї пори той Італієць не був визнаний террористом українською фемідою?
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17.05.2020 23:45 Ответить
На якій підставі?
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17.05.2020 23:51 Ответить
Невже у Авакова немає 4 тис. євро?
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17.05.2020 23:50 Ответить
800 тыс гр на документальный фильм недостаточно? Или там собираются сниматься звезды Голливуда?
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18.05.2020 00:02 Ответить
А до влади не зверталися ?
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18.05.2020 01:00 Ответить
Можно еще у Ахметова попросить занести с виллы на Лазурном берегу итальянскому прокурору в Ломбардии.
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18.05.2020 02:46 Ответить
Раз такое дело..неужели нельзя просто снять фильм, а потом с проката возместить? Или всем вовлеченным в создание фильма поволонтериться слегка, на пример? Обратиться в американское посольство, в конце концов с требованием выделить средства? Или к гильдии кинорежисеров Польши...те то точно профинансируют.
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18.05.2020 01:01 Ответить
Хорошее дело. Справедливость должна быть восстановлена.
Пожалуй, подкину немного.
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18.05.2020 01:30 Ответить
я пробовал через указаную платформу сделать платеж и он не прошел((
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18.05.2020 11:08 Ответить
 
 