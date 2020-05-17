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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в суд ООН, - Енин

Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в суд ООН, - Енин

Украина может обратиться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН, если переговоры по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране зайдут в тупик.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, один из треков, который касается авиакатастрофы, - переговоры относительно объективного и беспристрастного расследования, о гарантии неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

По словам дипломата, есть также трек технического расследования.

"Есть соответствующий орган в системе государственного управления Украины, ответственный за техническое расследование. Представители этого органа несколько раз были в Иране, участвовали в определенных предыдущих этапах этого расследования. Оно движется, пока не столь быстро, как хотелось бы. В частности, в этой плоскости лежит считывание и расшифровка так называемых черных ящиков", - объяснил замглавы МИД.

Он рассказал, что "в мире на сегодняшний день существует буквально несколько государств, у которых есть соответствующее программное обеспечение и соответствующая экспертиза".

"Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - подчеркнул Енин.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Автор: 

Иран (1773) расследование (3036) крушение (501) Енин (328) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+5
У зеленого кодла саме так - все що завгодно, з ким завгодно, проти кого завгодно, коли завгодно, де завгодно, аби тільки не казати правду про злочинства рашки в Україні.
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17.05.2020 23:49
+3
Уже в тупике
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17.05.2020 23:45
+3
Эти переговоры в тупике с самого начала. С того самого момента, когда четырежды уклонист сталь играть роль трусливой шавки. Ему говорят: "Сбили ракетой", а он, вонючка, мямлит: "Человеческий фактор"...
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18.05.2020 00:13
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Уже в тупике
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17.05.2020 23:45 Ответить
У зеленого кодла саме так - все що завгодно, з ким завгодно, проти кого завгодно, коли завгодно, де завгодно, аби тільки не казати правду про злочинства рашки в Україні.
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17.05.2020 23:49 Ответить
Що йому каже *****, те він і робить.
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17.05.2020 23:52 Ответить
Що так буде, було зрозуміло з самого початку. Якби могло б бути інакше, рашка б зеленського так не вкладалася.
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17.05.2020 23:54 Ответить
Это сильное заявление
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17.05.2020 23:49 Ответить
ООН=СпортЛото , кулитолк?
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17.05.2020 23:53 Ответить
В чём проблема? Когда в 1988 американский крейсер завалили иранский пассажирский борт, то Штаты даже не признали своей вины. Просто выплатили компенсации и всё. Здесь Иран полностью признал вину, извинился, согласился на компенсацию. Чего ещё надо?
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17.05.2020 23:54 Ответить
Ещё надо чтобы некто переименовал свои мозги на "задница" потому что они не понимают что двугривенный это не компенсация а насмешка.
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17.05.2020 23:59 Ответить
Ну так и надо заявить о своих требованиях в цифрах, а не тянуть кота за... хвост.
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18.05.2020 00:01 Ответить
Заявляли, ты с анабиоза вышел?
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18.05.2020 00:19 Ответить
Ну так назови это число. Не стесняйся!
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18.05.2020 00:25 Ответить
тебе надо ты и назови
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18.05.2020 00:31 Ответить
Минуточку. Ты постом выше заявлял, что я с анабиоза вышел и нихрена не знаю, а ты знаешь. Ну так скажи, хренли выделываешься?
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18.05.2020 00:37 Ответить
Брехунок, я нигде не писал, что знаю.
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18.05.2020 00:39 Ответить
Не связывайся, разве не видишь, откуда он.
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18.05.2020 08:21 Ответить
може виплатити хоча б?
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18.05.2020 05:34 Ответить
Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін - Цензор.НЕТ 1572
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18.05.2020 07:28 Ответить
Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін - Цензор.НЕТ 8263
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18.05.2020 07:30 Ответить
Эти переговоры в тупике с самого начала. С того самого момента, когда четырежды уклонист сталь играть роль трусливой шавки. Ему говорят: "Сбили ракетой", а он, вонючка, мямлит: "Человеческий фактор"...
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18.05.2020 00:13 Ответить
Не с этим циркачом с КВНа
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18.05.2020 00:18 Ответить
ООН примет резолюцию, на которую всем насрать. И что дальше?
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18.05.2020 00:18 Ответить
"С уваженьем.Дата.Подпись.
Отвечайте,а не то-если вы не отзоветесь
Мы напишем в "Спортлото".
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18.05.2020 05:16 Ответить
В Украине нет президента, а какое чмо подзаборное, что оно может сделать, только несуразное мямлить и видосики писать! Он думал, что будет в лучах вечной славы, как Юлий Цезарь, а тут сразу дерьмом облили, оно и скокошилось до уровня микробы. А гнусавить, как он и обезьяну можно научить.
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18.05.2020 00:24 Ответить
...а то будет, как в Одессе...
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18.05.2020 00:30 Ответить
какое "разбился"?
в реальном времени нашему лидеру показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути, если будет брыкаться, аятоллы там в общем обеспечении
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18.05.2020 01:16 Ответить
Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик. А что уже не зашли в тупик ...никакого прогресса в этих переговорах..
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18.05.2020 02:42 Ответить
це згадка для тих довбнів які кричали ,що такого Зеленський не спустить, и ящик і весь світ сколихне,- втерся і править далі як нічого і небуло
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18.05.2020 06:32 Ответить
31 октября 2015 года российский лайнер стартовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Сотрудник аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Кто и как пронес, до сих пор не выяснили. В результате - теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы А321 был теракт. Но, Египет до сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм",
расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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18.05.2020 06:47 Ответить
 
 