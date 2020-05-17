Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в суд ООН, - Енин
Украина может обратиться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН, если переговоры по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране зайдут в тупик.
Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, один из треков, который касается авиакатастрофы, - переговоры относительно объективного и беспристрастного расследования, о гарантии неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.
"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал Енин.
По словам дипломата, есть также трек технического расследования.
"Есть соответствующий орган в системе государственного управления Украины, ответственный за техническое расследование. Представители этого органа несколько раз были в Иране, участвовали в определенных предыдущих этапах этого расследования. Оно движется, пока не столь быстро, как хотелось бы. В частности, в этой плоскости лежит считывание и расшифровка так называемых черных ящиков", - объяснил замглавы МИД.
Он рассказал, что "в мире на сегодняшний день существует буквально несколько государств, у которых есть соответствующее программное обеспечение и соответствующая экспертиза".
"Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - подчеркнул Енин.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
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в реальном времени нашему лидеру показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути, если будет брыкаться, аятоллы там в общем обеспечении
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