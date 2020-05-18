Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным
Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал обратить внимание на реальный сектор экономики.
Об этом политик написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На $20 млрд вырос экспорт медицинских товаров из Китая всего за 2,5 месяца. Ключевое слово - товаров! Этих товаров, так же как и производственных мощностей для их быстрого выпуска, не оказалось не только в Украине. Больше всего медицинских товаров в Китае закупили США, ФРГ, Франция, Италия и Япония, то есть экономически (казалось) мощные страны "Большой семерки", - подчеркнул он.
Гриценко призвал обратить внимание "на огромные объемы товаров, который Китай ускоренно экспортировал":
- 509 млн масок;
- 216 млн защитных костюмов;
- 810 млн пар очков;
- 162 млн тестов на коронавирус;
- 727 тыс аппаратов ИВЛ;
- 264 млн инфракрасных термометров;
- 10 млн пар хирургических перчаток…
"Пандемия, помимо прочего, показала: именно реальный сектор экономики, технологии и промышленное производство, является базовым и приоритетным. А где нет - должен стать базовым и приоритетным", - подчеркнул он и напомнил, что в Программе правительства Гончарука слово "промышленность" отсутствовало вообще, а программы правительства Шмыгаля как таковой вообще нет, "направленный в ВР проект депутаты назвали "рефератом" и отправили назад, для доработки".
"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик.
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TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США.
Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о намерении вложить $12 млрд в строительство новой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США. Фабрика создаст до 1600 рабочих мест и будет производить продукцию для американских компаний, уменьшив зависимость от китайских поставщиков.
В соответствующем пресс-релизе TSMC заявила, что «этот проект имеет исключительно важное стратегическое значение для стимулирования развития динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в Соединенных Штатах».Завод будет построен в течение девяти лет, а выпуск полупроводниковой продукции на нем будет осуществляться по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году, а первые линии заработают уже в 2024 году. Изготовленные на это заводе чипы будут применятся в бытовой электронике, включая смартфоны, а также в системах защиты высокого класса.Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что чипы TSMC будут использоваться везде - от базовых станций 5G до истребителей F-35.https://itc.ua/news/tsmc-vlozhit-12-mlrd-v-novyj-zavod-po-vypusku-5-nm-produkczii-v-ssha/
А то б він нам все розтолкував.
"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик. Источник: https://censor.net/n3196086
Роба́стность (англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:robustness#English robustness ← robust твёрдый) - свойство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 статистического метода , характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) выбросов , устойчивость к помехам.
Выбросоустойчивый (робастный) метод - метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 выборки .
Шумные аплодисменты, местами переходящие в овации. Все встают. Массово скандируют "Гриценко - наш президент"