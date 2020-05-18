Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным

Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал обратить внимание на реальный сектор экономики.

Об этом политик написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На $20 млрд вырос экспорт медицинских товаров из Китая всего за 2,5 месяца. Ключевое слово - товаров! Этих товаров, так же как и производственных мощностей для их быстрого выпуска, не оказалось не только в Украине. Больше всего медицинских товаров в Китае закупили США, ФРГ, Франция, Италия и Япония, то есть экономически (казалось) мощные страны "Большой семерки", - подчеркнул он.

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Гриценко призвал обратить внимание "на огромные объемы товаров, который Китай ускоренно экспортировал":

- 509 млн масок;

- 216 млн защитных костюмов;

- 810 млн пар очков;

- 162 млн тестов на коронавирус;

- 727 тыс аппаратов ИВЛ;

- 264 млн инфракрасных термометров;

- 10 млн пар хирургических перчаток…

"Пандемия, помимо прочего, показала: именно реальный сектор экономики, технологии и промышленное производство, является базовым и приоритетным. А где нет - должен стать базовым и приоритетным", - подчеркнул он и напомнил, что в Программе правительства Гончарука слово "промышленность" отсутствовало вообще, а программы правительства Шмыгаля как таковой вообще нет, "направленный в ВР проект депутаты назвали "рефератом" и отправили назад, для доработки".

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"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик.

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