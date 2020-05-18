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Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным

Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным

Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал обратить внимание на реальный сектор экономики.

Об этом политик написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На $20 млрд вырос экспорт медицинских товаров из Китая всего за 2,5 месяца. Ключевое слово - товаров! Этих товаров, так же как и производственных мощностей для их быстрого выпуска, не оказалось не только в Украине. Больше всего медицинских товаров в Китае закупили США, ФРГ, Франция, Италия и Япония, то есть экономически (казалось) мощные страны "Большой семерки", - подчеркнул он.

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Гриценко призвал обратить внимание "на огромные объемы товаров, который Китай ускоренно экспортировал":

- 509 млн масок;

- 216 млн защитных костюмов;

- 810 млн пар очков;

- 162 млн тестов на коронавирус;

- 727 тыс аппаратов ИВЛ;

- 264 млн инфракрасных термометров;

- 10 млн пар хирургических перчаток…

"Пандемия, помимо прочего, показала: именно реальный сектор экономики, технологии и промышленное производство, является базовым и приоритетным. А где нет - должен стать базовым и приоритетным", - подчеркнул он и напомнил, что в Программе правительства Гончарука слово "промышленность" отсутствовало вообще, а программы правительства Шмыгаля как таковой вообще нет, "направленный в ВР проект депутаты назвали "рефератом" и отправили назад, для доработки".

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"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик.

Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным 01

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Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) карантин (16729) Китай (2909) экономика (3875) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 6424
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18.05.2020 00:49
+9
Берите выше, завхозом на склад залежалых товаров.
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18.05.2020 00:54
+8
Сцяний полковник мітить на посаду голови сільради?
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18.05.2020 00:42
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Сцяний полковник мітить на посаду голови сільради?
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18.05.2020 00:42 Ответить
Берите выше, завхозом на склад залежалых товаров.
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18.05.2020 00:54 Ответить
Завыли койоты в лунную ночь.
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18.05.2020 03:18 Ответить
Реальный сектор экономики? Нас всех залечат до смерти. Если я не хочу в супермаркете покупать лапшу, я ее не куплю. А товарам медицинского назначения нужен рынок сбыта, и в нас все это будут запихивать, под предлогом нашего же блага. У меня мать - покойница померла под первой же капельницей, когда пошла в больницу по ее выражению, для профилактики. А не пошла бы в больницу, до сих пор была бы жива.
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18.05.2020 08:02 Ответить
О, прибічник лікування в знахарок і гадалок та навчання за методичками кремлівських тролів приповзло.
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18.05.2020 09:15 Ответить
и начинаешь задумываться, кому была выгодна эта пандемия
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18.05.2020 00:48 Ответить
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 6424
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18.05.2020 00:49 Ответить
Це зетерор, це злочин проти України та українців !!!)))
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18.05.2020 00:52 Ответить
Один в один фото из рашки видел только были горы огурцов и редиска, тоже фермерский и тоже на свалке
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18.05.2020 01:21 Ответить
Горы гниющего зерна в голодомор напомнило.
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18.05.2020 08:07 Ответить
Снесся Грицацуев. Иди ещё разок Зелёнку протестируй на готовность к президентству.
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18.05.2020 00:53 Ответить
Да-а-а! Якби вітчима Разумкова,чоловіка Мостової поставили керувати,ото б економіку розкрутив !
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 1573
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18.05.2020 00:56 Ответить
Всё верно. У кого промышленность - тот король, у кого юристы, стилисты, юмористы, режиссёры, менеджеры - король до первого кризиса.
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18.05.2020 01:01 Ответить
Украине не позволят провести индустриализацию, поэтому все эти призывы - пустой звук.
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18.05.2020 01:40 Ответить
Для индустриализации разрешения не надо. Просто некому. Клоун проведент? МИли санитар?
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18.05.2020 02:13 Ответить
Для того, щоб працював реальний сектор економіки необхідно багато чого змінити. Краще би Гриценко звернув увагу на програму Шмигаля, яку той нещодавно презентував. Там Шмигаль передбачив 500 тис робочих місць по 6000 грн. Тобто будувати дороги за 6000 грн. Ось такий пропонується реальний сектор економіки.
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18.05.2020 01:03 Ответить
Є єдиний вірний критерій оцінки дії уряду країна ,це рівень життя народа країни !!!!))
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18.05.2020 01:08 Ответить
Неправильно. Сырьевая экономика, типа как в РФ, очень ненадежная вещь.
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18.05.2020 01:42 Ответить
А в рф нема стабільного і багатого життя більшості населення. Лікарі в окупованому Криму отримують 12,5 тис рублів (5000 грн). Так, що приклад рф є невдалим.
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18.05.2020 01:46 Ответить
Почему это неудачный? Я беру среднюю зарплату по РФ и она нормальная, хотя там все на сырье держится и сейчас они только за счёт запасов живут, сколько у них так получится - неизвестно. А на счёт конкретных зарплат у конкретных профессий - это не показатель. Можно взять Коболева с его миллионами и санитарка на минималке, а средняя всеравно 6-8 тысяч гривен
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18.05.2020 01:51 Ответить
Невдала тому, що середня зарплата в рф не говорить про зарплату більшості населення цієї недоімперії. У нас теж в Києві середня зарплата непогана, а багато людей живуть погано. Бо середня зарплата рахується разом із депутатськими зарплатами. Треба говорити про поширену зарплату більшості населення.
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18.05.2020 01:55 Ответить
Если Али Хасан сделал акцент на дармовой рабочей силе с зарплатой чуть выше 300 баксов,то согласен.Просто современное развитое государство без хорошей системы дорог и транспортных развязок,это нонсенс.Хорошие дороги в государств,что хорошие кровеносные сосуды любого живого организма.Не будет этих сосудов,организму каюк.
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18.05.2020 09:48 Ответить
"Пандемия показала, что реальный сектор экономики находится в Китае" - Гриценко.
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18.05.2020 01:08 Ответить
КОму он всрался реальный сектор и тупое производство. Пора уже отходить от совкового мышления категориями колхоза, производства и заводов. Никакие заводы и реальный сектор нах не нужны. Рулят исключительно те кто толкает технологии, а не тупая раб сила на заводах и колхозах.Бабки основные кстати тоже зарабытывают не рабы на заводах, а те кто толкает прогресс. А производство вторично и может быть где угодно, хоть у чукчей хоть и нигеров в Африке..без разницы.
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18.05.2020 01:23 Ответить
Ну да, американский президент Обама после захвата Крыма говорил то же самое, что сейчас прогресс и нужны не производства, а технологии и добавил, что в современном мире и территория не имеет того значения, как раньше. Только вот они в своих штатах Калифорния и Техас мгновенно пресекают даже намеки на выход из состава США, при этом ещё громче начиная кричать о демократии и свободе слова.
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18.05.2020 01:47 Ответить
Ну не скажи.
TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США.
Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о намерении вложить $12 млрд в строительство новой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США. Фабрика создаст до 1600 рабочих мест и будет производить продукцию для американских компаний, уменьшив зависимость от китайских поставщиков.

В соответствующем пресс-релизе TSMC заявила, что «этот проект имеет исключительно важное стратегическое значение для стимулирования развития динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в Соединенных Штатах».Завод будет построен в течение девяти лет, а выпуск полупроводниковой продукции на нем будет осуществляться по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году, а первые линии заработают уже в 2024 году. Изготовленные на это заводе чипы будут применятся в бытовой электронике, включая смартфоны, а также в системах защиты высокого класса.Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что чипы TSMC будут использоваться везде - от базовых станций 5G до истребителей F-35.https://itc.ua/news/tsmc-vlozhit-12-mlrd-v-novyj-zavod-po-vypusku-5-nm-produkczii-v-ssha/
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18.05.2020 09:54 Ответить
Жаль, що Ігор Л вже спить.
А то б він нам все розтолкував.
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18.05.2020 01:56 Ответить
Він би усе перекрутив. Опоненти треба, але не такі, що брешуть і перекручують.
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18.05.2020 02:00 Ответить
Ігор Л у нас спешел. Без нього ніззя.
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18.05.2020 02:01 Ответить
Ну, чого "спить"?!... Тут, років два тому, крутився поголос, що "Ігор Л" - це і є "Грицько"... "Замашки прожектерські" дуже схожі...
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18.05.2020 06:17 Ответить
придумали лохам "пандемію " і під шумок всьому світу ******** свої маски .шевеели нікому нахрен не потрібні .глючні термометри.ТА ПРОКИНЬТЕСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ ,БАРАНИ!!!
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18.05.2020 02:13 Ответить
Супутку накопав? Тепер здавай і отримуєш 10 грн!
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18.05.2020 02:26 Ответить
Про що ви .шановний?
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18.05.2020 12:11 Ответить
Ха-ха, вот это я понимаю - многоходовочка по-китайски в условиях торговой войны с США. Путлер в сравнении с Си Дзиньпином - лошара, подносящий чемоданы)
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18.05.2020 02:28 Ответить
Я не зрозумів, а що, вибори скоро? Я щось пропустив?
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18.05.2020 06:52 Ответить
Все наши правительства ориентированы только на нереальный сектор экономики, деятельность которого описывается так: "купить и перепродать".
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18.05.2020 06:58 Ответить
- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь.
"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик. Источник: https://censor.net/n3196086
Роба́стность (англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:robustness#English robustness ← robust твёрдый) - свойство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 статистического метода , характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) выбросов , устойчивость к помехам.

Выбросоустойчивый (робастный) метод - метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 выборки .
Шумные аплодисменты, местами переходящие в овации. Все встают. Массово скандируют "Гриценко - наш президент"
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18.05.2020 07:00 Ответить
Местные выборы на носу ,вот и появились всякие пидо.....ы ,нацжены ,все патриоты ,а я хотел вас всех спросить ,до этого вас всех все устраивало?
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18.05.2020 07:16 Ответить
і яке лайно той Китай розпродав спочатку зриголеть...
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18.05.2020 07:53 Ответить
Нужно было голосовать за Анатолию Гриценко, а не за Слугу Олигархов и Кремля, т.е. Врага Народа !!! "Олигархат нужно уничтожить как класс! Ни одного олигарха!"- один из базовых пунктов программы Гриценко.
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18.05.2020 08:04 Ответить
Гриценко - єдиний з політиків, кого путін засудив до тривалого терміну ув'язнення. Бо на думку путіна, Гриценко - зрадник. Він зрадив совєцькому союзу. Але то дрібниці. Він першим із політиків вищої ланки зрадив вєлікій скрєпі - мишебратству. За це його ненавидять всі мишебратья України. Йому українські совки ніяк не можуть забути, як він ще на початку нульових першим завляв, що стратегічний противник - московія, а союзник НАТО.
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18.05.2020 08:37 Ответить
Вчера в Одессе купил маску из Китая за 19 грн в аптеке. Которая стоила до этого карантинного безумия 1.65 грн.
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18.05.2020 10:03 Ответить
 
 