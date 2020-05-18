Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее
Бланк народного депутата из группы "За майбутнє" Александра Гереги для рассылки предложения купить у "Эпицентра" медтовары, доставленные из Китая на самолете Ан-225 "Мрія" 23 апреля, использован по ошибке.
Об этом сам нардеп и совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, часто ли коммерческие предложения рассылаются на депутатском бланке, Герега ответил так: "Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный - я на больничном где-то уже третий месяц. Ольга Александровна, моя помощница, сделала ошибку. Мы ее десять раз спрашивали: "Ольга Александровна, скажите, как же так". Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех".
Нардеп подтвердил, что помощница разослала такие письма на депутатском бланке "всем".
"Хотела помочь компании, проявила излишнюю инициативу. "Я думала, что так будет весомее и привлечет внимание". Привлекло, имеем", - прокомментировал Герега.
Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.
Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки.
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Помощница сделала, что что ей сказали! А сказали ей отослать на таких бланках!!!
Уже сам факт, что помощница занимается коммерческой деятельностью Эпицентра (кстати работа помощника депутата оплачивается из госбюджета!), говорит о том что Герега нарушает закон запрещающий заниматься коммерческой деятельностью! Поскольку помощница, не могла самостоятельно узнать то, что там закупил Эпицентр и вдруг решив помочь боссу разослала такие письма!
Помощницу просто делают крайней (для общественности, сам Геоега за это ее конечно не накажет и не уволит)
Освіта, професія, чим займалася ДО помічництва ?
Тоді, можливо, не треба буде впарювати людям ці відмазки.
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
Слів нема, саме матюччя. "Чтоб было увесистее" - тьху дідько, як це по-кацапськи...
весомеевеселее"
- Галю, ти що твориш???!!!...
- Ой! Миколо, це ти?... Ой, а це хто? Тю-у-у... Кум... Ох, я така затуркана, така затуркана!...
Если слышу про больничный, отпуск, то сразу возникают сомнения в умственной неполноценности оправдателя, то что пройдет в школе/институте, в мире взрослых выглядет как не очень.
Про остальные оправдания, даже не хочу их разбирать по пунктам, они такого же низкого уровня. Дядя решил включить режим Игоря Суркиса советских времен, который при виде здоровенных роботяг ввалившихся в его кабинет за обещанными год назад батареями отопления, скрючивался,становился карликом и дрожашим голоском лепетал оправдания как душевно больной.
На утримання ВР- 16 000 000.
но и депутатские очки, депутатские трусы, то она бы пользовалась ими,
чтобы было солиднее.
Короче - "Мрия" должна отвезти всё обратно в Китай за счёт Гереги.