Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее

Бланк народного депутата из группы "За майбутнє" Александра Гереги для рассылки предложения купить у "Эпицентра" медтовары, доставленные из Китая на самолете Ан-225 "Мрія" 23 апреля, использован по ошибке.

Об этом сам нардеп и совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, часто ли коммерческие предложения рассылаются на депутатском бланке, Герега ответил так: "Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный - я на больничном где-то уже третий месяц. Ольга Александровна, моя помощница, сделала ошибку. Мы ее десять раз спрашивали: "Ольга Александровна, скажите, как же так". Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех".

Нардеп подтвердил, что помощница разослала такие письма на депутатском бланке "всем".

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"Хотела помочь компании, проявила излишнюю инициативу. "Я думала, что так будет весомее и привлечет внимание". Привлекло, имеем", - прокомментировал Герега.

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.

Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки.

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