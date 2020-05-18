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Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у

Бланк народного депутата из группы "За майбутнє" Александра Гереги для рассылки предложения купить у "Эпицентра" медтовары, доставленные из Китая на самолете Ан-225 "Мрія" 23 апреля, использован по ошибке.

Об этом сам нардеп и совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, часто ли коммерческие предложения рассылаются на депутатском бланке, Герега ответил так: "Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный - я на больничном где-то уже третий месяц. Ольга Александровна, моя помощница, сделала ошибку. Мы ее десять раз спрашивали: "Ольга Александровна, скажите, как же так". Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех".

Нардеп подтвердил, что помощница разослала такие письма на депутатском бланке "всем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если "Эпицентр" работает, а малый бизнес нет, то это вопрос к мэру: местные власти должны контролировать соблюдение карантина, - главный санврач Ляшко

"Хотела помочь компании, проявила излишнюю инициативу. "Я думала, что так будет весомее и привлечет внимание". Привлекло, имеем", - прокомментировал Герега.

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у Эпицентра разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее 01

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.

Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки. 

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Топ комментарии
+40
Так она помощница народного депутата? Или помощница совладельца Эпицентра? Если помощница депутата, то каким боком она коммерческой деятельности Эпицентра? Если помощница совладельца, то как у нее оказались бланки нардепа???
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18.05.2020 02:19
+31
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
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18.05.2020 01:58
+20
Как бы ведение бизнеса депутатом на лицо... Где у нас там НАБУ, ДБР и тд?
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18.05.2020 03:02
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"...Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех.." // Это грех, но не смех. По каким параметрам выбирал он эту помощницу? 90-60-90? Ну явно не по умственным. Да и почти все нардепы там такие вместе с управленческим госаппаратом. Он ее уволил или у нее скрытые таланты, которые она обнажает только для него и его друзей? Видать деваха одаренная.
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18.05.2020 01:56 Ответить
Нет слов, по крайней мере приличньіх... В цивилизованной стране уже либо герега либо тот депутат в суде оправдьівались...
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18.05.2020 02:06 Ответить
В Штатах вон презик кремлёвский агент. До сих пор т. с. работает.
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18.05.2020 02:11 Ответить
он не агент, а дебил
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18.05.2020 02:40 Ответить
Американцы доказали что он не агент, а дебил. А узеленского так не получится. То что он дебил не исключит и второго предположения.
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18.05.2020 07:46 Ответить
Судя по вашему флагу и мыслям, вы действительно живете не в Украине!
Помощница сделала, что что ей сказали! А сказали ей отослать на таких бланках!!!
Уже сам факт, что помощница занимается коммерческой деятельностью Эпицентра (кстати работа помощника депутата оплачивается из госбюджета!), говорит о том что Герега нарушает закон запрещающий заниматься коммерческой деятельностью! Поскольку помощница, не могла самостоятельно узнать то, что там закупил Эпицентр и вдруг решив помочь боссу разослала такие письма!
Помощницу просто делают крайней (для общественности, сам Геоега за это ее конечно не накажет и не уволит)
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18.05.2020 09:27 Ответить
А он сам может объяснить, что его карточка делала в Раде 13.05, 24.04 и т.д., пока он был на больничном?
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18.05.2020 09:33 Ответить
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 2737
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18.05.2020 01:56 Ответить
А детальніше про =помощніцу= можна ?
Освіта, професія, чим займалася ДО помічництва ?
Тоді, можливо, не треба буде впарювати людям ці відмазки.
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18.05.2020 01:58 Ответить
"чим займалася ДО помічництва"

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 9052
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18.05.2020 02:26 Ответить
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
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18.05.2020 01:58 Ответить
Она смошенничала, решив воспользоваться статусом депутата: "Так будет весомее"..
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18.05.2020 08:14 Ответить
Секретутка Ольга Олександрівна скучила за шефом от і переплутала. Три місяці без секасу та подарунків зробили свою справу.
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18.05.2020 02:12 Ответить
Так она помощница народного депутата? Или помощница совладельца Эпицентра? Если помощница депутата, то каким боком она коммерческой деятельности Эпицентра? Если помощница совладельца, то как у нее оказались бланки нардепа???
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18.05.2020 02:19 Ответить
И смех и грех
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18.05.2020 07:59 Ответить
В том то и дело, что никаким. Но массе, кинули косточку про "секретаршу блондинку" и они начали жадно ее обгладывать, забыв что по определению у помощника депутата не могло быть данных о закупках Эпицентра. И забыв про то, что помощники депутата оплачиваются из госбюджета!!! Она занимается продвижением его бизнеса (в т.е. получая монопольное положение в госзакупках) и за это ей еще и платят из нашего кармана
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18.05.2020 09:32 Ответить
Яким же ж совком тхне від цього. Наказ у формі "рекомендації", але це ж рекомендація від ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЧАЛЬСТВА! "Оне рекомендовали, а наше дело телячье - обосраться и исполнять! а то как бы чего не вышло! оне депутат!"
Слів нема, саме матюччя. "Чтоб было увесистее" - тьху дідько, як це по-кацапськи...
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18.05.2020 02:22 Ответить
Семейный бизнес процветает - Герега у Герег покупает.
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18.05.2020 02:25 Ответить
"Я думала, что так будет весомее веселее"
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18.05.2020 02:28 Ответить
Наваристей.
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18.05.2020 05:31 Ответить
А скрытая сепаратистка Бенядиктова не увидала в преступных ошибках коррупционеров "Эпицентра" это скрытое преступление.... ? Скорее всего что нет, так как все силы прокуворов брошены на важное дело дискредитацию, гонение и преследование проукраинских патриотических , националистических сил. А не каких то там воров-коррупционеров, да ещё и из лагеря продажных ЗЕбилов - капитулянтов.
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18.05.2020 02:38 Ответить
мерзкие гыреги с их жлобскими магазинами...
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18.05.2020 02:39 Ответить
Как бы ведение бизнеса депутатом на лицо... Где у нас там НАБУ, ДБР и тд?
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18.05.2020 03:02 Ответить
и опять нам в глаза ..., и говорят, что божья роса
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18.05.2020 03:13 Ответить
Взагалі то,те що утворили "риги" з цим бортом "Мрії"- це приклад того,як треба " ІМЄТЬ Україну і її недолугий народ". А ще,як треба "імєть" і власть,яка схоже втратила чинники понять "КАРМАН" та " ДЕРЖАВНІСТЬ". Коли все це закінчеться,а воно закінчеться тільки з невідомим кінцем, то всі будуть розводити руками і показувати пальцем на іншого з приказом:... А ЦЕ ВІН ВИНУВАТИЙ,а НЕ Я!
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18.05.2020 05:16 Ответить
шо поробиш. в цій державі 72 процента ідіотів.
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18.05.2020 07:28 Ответить
Быдла , недалеких и недоразвитых 🐏🐏🐏🐐🐐
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18.05.2020 08:11 Ответить
"Заходить чоловік у клуню. Дивиться, а його жінка "кушпелиться" з кумом.
- Галю, ти що твориш???!!!...
- Ой! Миколо, це ти?... Ой, а це хто? Тю-у-у... Кум... Ох, я така затуркана, така затуркана!...
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18.05.2020 05:35 Ответить
Помощница Ольга Александровна-стрелочница. Это её обязанность. А герега конечно же ни сном ни духом,как побыстрее набить собственный карман. На больничном страдает. Может от синдрома примитивной брехни лечится? Хотя у подобных субъектов это неизлечимо.
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18.05.2020 05:59 Ответить
Это было предложение -от которого невозможно отказаться .)
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18.05.2020 06:33 Ответить
вот такие депутаты- идут во власть за выгодой ,все мало
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18.05.2020 07:02 Ответить
І я не я! І хата не моя!
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18.05.2020 07:21 Ответить
Про больничный лучше бы не вспоминал - ловите еще одного адепта клетчатого одеяла Насирова, - когда припрет, сразу на больничный и всем им козырять как будто это универсальный отмазыватель от всех криминальных обвинений. Первую группу инвалидности себе и жене, я надеюсь купил?
Если слышу про больничный, отпуск, то сразу возникают сомнения в умственной неполноценности оправдателя, то что пройдет в школе/институте, в мире взрослых выглядет как не очень.
Про остальные оправдания, даже не хочу их разбирать по пунктам, они такого же низкого уровня. Дядя решил включить режим Игоря Суркиса советских времен, который при виде здоровенных роботяг ввалившихся в его кабинет за обещанными год назад батареями отопления, скрючивался,становился карликом и дрожашим голоском лепетал оправдания как душевно больной.
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18.05.2020 07:25 Ответить
еврейская многоходовочка..нае..ть всех а бабло в карман
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18.05.2020 07:26 Ответить
Ну а как еще с 1,2млрд.евро 99% положить в свой корман.Не зря ж он тем "ученым",с 3 кл.образования,медальки выдал.
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18.05.2020 07:27 Ответить
58,4 мільйона гривень витрачено в березні 2020 на утримання Зеленського. За місяць.
На утримання ВР- 16 000 000.

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 535
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18.05.2020 07:31 Ответить
он действительно верит, что ему хоть кто-то, кроме его помочницы, поверит? Тут только два варианта - или он считает всех украинцев, в том числе и президента, и голову верховной рады, и голову фракции слуг народа и т.д. сказачными долб..бами или у самого вавка в голове! вообще-то это есть мошенничество - использование таких бланков коммерческой структурой, и помочницу должны осудить по криминальной статье, пусть условно, но осудить!
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18.05.2020 07:32 Ответить
_Есть третий варянт: на мнение граждан уверенным в своей безнаказанности чиновникам наплевать.
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18.05.2020 07:40 Ответить
Опять, двадцать пять? Ваш ********** 🤡🤢👃🏻🎹 сам такой !!! Он всех имеет ,со своей гестаповкой бенедиктовой! Ермак -барыга его лучший подельник
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18.05.2020 08:23 Ответить
73% ещё вчера об знали.
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18.05.2020 09:29 Ответить
Від цих пояснень щось змінилося?
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18.05.2020 07:36 Ответить
З часів Майдану це не перше пояснення Гереги. Завжди якись дурниці. Якойсь клепки бракує.
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18.05.2020 07:43 Ответить
Это не у него , а у вас это допускающих 😂😹😅
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18.05.2020 08:25 Ответить
Ой, дурют нашего брата! Ой, Дурют!!
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 1737
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18.05.2020 07:36 Ответить
Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный - я на больничном где-то уже третий месяц.У меня сифон горла-тяжелое наследие работы с Говнюковичем.Он в ростове-а я тут страдаю-рассказал Герега
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18.05.2020 07:42 Ответить
Преступление называется-Презумпция должности(дословно),но у вас скорее такого не существует.
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18.05.2020 07:42 Ответить
Лапшу навесили - и так пойдет.
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18.05.2020 07:50 Ответить
а девочка думала: все хорошо, норм зп, работать не особо надо)))
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18.05.2020 07:56 Ответить
Тільки лохі можуть повірити в цю єврейську брехню. І так на кожному кроці--брехня,,брехня,брехня Для них Україна це територія для заробляння грошей любим способом,а Батьківщиною вона ніколи не була. Ну а "мудрому " наріду подобається коли ними правлять балаболи. Головне цьому народу--посміяться,поїсти, попить,а остальне ---"какая разница".Тоі хавайте своє і чуже лайно.
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18.05.2020 08:08 Ответить
Получается государство платит зарплату работникам Эпицентра
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18.05.2020 08:10 Ответить
Верим Александр. Как тебе не верить....
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18.05.2020 08:16 Ответить
Власть и бизнес давно пора разделить! Бизнесмены не должны быть при власти! Герега, наглядный пример!
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18.05.2020 08:20 Ответить
Яка примітивна брехня! Бідняга депутат три місяці важко хворів, а помічниця цим скористалась і дорвалась без його відома до бланків. Хто-зна, що вона в них ще написала і кому.
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18.05.2020 08:33 Ответить
Я чёт не понял, депутат и бизнес под крышей ресепшена "п"? А чё, так можно было? Всем? Или только Богом избранным? Или отмеченным Каиновой печатью?
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18.05.2020 08:42 Ответить
Засмерділо гівном (повторно). Як шкода, що купа бидлоти пролізла в раду. Тупі "відмазки". "Бланк" використали щоб "переконати" КУПИТИ, а хто купить в іншому місті - той може бути покараний. Мери невеликих містечок і т.п. "розуміють", що ПОТРІБНО купити саме в зашкварному ИпИцИнтрі.
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18.05.2020 09:06 Ответить
"Як шкода, що купа бидлоти пролізла в раду" і вдвойнє обідно потому што мудрий нарід нє за ето голосовал. Опять єво обдурілі!
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18.05.2020 09:15 Ответить
А "президента по ошибке" тоже пригласили ошибочно?
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18.05.2020 09:18 Ответить
НЕВИНОВАТАЯ Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2020 09:19 Ответить
Герега - очередной вонючий KIKE обкрадывающий Украину.
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18.05.2020 09:37 Ответить
помічниця, зробила помилку... а сам лист підписувала теж помічниця? Що він ліпить?
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18.05.2020 09:53 Ответить
Оно, оказывается, третий месяц на больничном......А теперь просьба к юзерам цензора, многим ли из вас продлевали больничный более чем на неделю?
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18.05.2020 10:05 Ответить
Просто сильно денег хотелось на горе заработать. А помічницю ,когда дошло что утворил,сделал козлом(й) отпущения. Видел же урод на каком бланке документ подписывал.
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18.05.2020 10:06 Ответить
настало время ох хаительных историй помощниц, пришедших на смену умирающей проффессии стрелочников.
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18.05.2020 10:46 Ответить
С каких пор слово «долбодятлы» модерируется?))
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18.05.2020 11:16 Ответить
Ворон ворону
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18.05.2020 12:27 Ответить
Чомусь всі помилки, які роблять представники влади ведуть виключно до їх власного збагачення. Жодного разу ці виродки не помилилися на користь народу.
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18.05.2020 11:36 Ответить
Если бы существовали не только депутатские бланки,
но и депутатские очки, депутатские трусы, то она бы пользовалась ими,
чтобы было солиднее.
Короче - "Мрия" должна отвезти всё обратно в Китай за счёт Гереги.
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18.05.2020 12:26 Ответить
 
 