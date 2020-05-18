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Новости Коронавирус и карантин
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Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки

Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки

После введения в Украине карантина командование Вооруженных сил усилило меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Перед ротацией все части и подразделения проходят обязательную обсервацию. Перед обсервацией медицинский персонал осматривает военных, выясняет, не было ли контактов с больными. Кроме того, выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов", - сказал он.

По словам Наева, в районе проведения ООС усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Также ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, чтобы не создавать скопления людей.

На контрольно-пропускных пунктах всем людям бесконтактными инфракрасными термометрами измеряют температуру.

"На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. Прежде всего они обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками человека: перила, ручки, двери, окна, люки и др. Также осуществляют дезинфекцию дорог, участков местности и внешних частей зданий. На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и т.д.", - отметил командующий Объединенных сил.

При этом военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мер. Защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.

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Что касается военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки.

"На нуле" в основном защитные маски применяются военными в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей, отметил Наев.

Напомним, согласно сводке ОС, по состоянию на 18:00 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Автор: 

карантин (16729) военнослужащие (6090) Наев (345) Объединенные силы (607) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Меня вот удивляет: и чего ты так напрягаешься в 2 часа ночи? Ну носят маску- пусть носят. Тебе - то чего. А раньше носили балаклавы. И тебя это не напрягало.
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18.05.2020 05:49
+4
Кирюха, а ещё она ослабляет умственные способности...Особенно у тех, ум которых "не обезображен интеллектом...". Так и хочется тебе "смАчным русским матом" ответить... Ты хоть раз на НП сидел? В засаде лежал? "Сеточку" носил? "Намордник" снайперский примерял?
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
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18.05.2020 06:09
+4
Кирилл, а что скажеш по поводу вранья что земля круглая? Ты же знаешь что она плоская?
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
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18.05.2020 06:22
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Забавно наблюдать как вирусобесие превратилось в бесполезнейшую и тупейшую компанию за всеобщее хождение в намордниках. Сомнительность эффективности нармодниконошения никто никогда не отрицал, но это цак а пацаки должны петь в клетке. Обилие холопствующих и агрессивно холопствующих "личностей" удручает...
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18.05.2020 02:12 Ответить
Меня вот удивляет: и чего ты так напрягаешься в 2 часа ночи? Ну носят маску- пусть носят. Тебе - то чего. А раньше носили балаклавы. И тебя это не напрягало.
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18.05.2020 05:49 Ответить
Мне очень не нравится, как легко люди отдают свою свободу, за... А за что, собссно?
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18.05.2020 06:01 Ответить
Задарма отдают свободу. Мозгами разучились пользоваться.
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18.05.2020 08:45 Ответить
ЗЫ. Люди пусть носят. Если им хочется. Но они же заставляют и тех, кому не хочется. Меня в том числе.
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18.05.2020 06:02 Ответить
никто тебя не заставляет, можешь хоть трусы на голову вместо маски натянуть
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18.05.2020 07:00 Ответить
ну как это не заставляет? в магазин не пущают. теоретически могут штрафануть за нахождение на улице. не знал? у вас в Урюпинске не так?
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18.05.2020 07:06 Ответить
не так
то есть формально так, но реально не так, маску достаточно просто имитировать, хоть воротник подними, на улице гуляют все, в Киеве уже неделя как опять дикие пробки на дорогах
А когда классная тьолка в маске, в облегающей одежде и распущенными волосами, то эт даже эротично, открывается простор для фантазий типа а какой же у нее рот?
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18.05.2020 07:21 Ответить
зачем ты мне рассказываешь очевидное? я знаю реальное положение вещей. имитация маски - это маска, точнее, хуже, чем моя единственная. самоделки редко бывают лучше фабричных изделий...
ты чего сказать-то хотел?
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18.05.2020 07:29 Ответить
что ты придумал проблему там, где ее нет
и афишируешь ее, поднимая себя же на смех
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18.05.2020 07:35 Ответить
я не нахожу маски унизительными
они нужны редко, к тому же они придают шарм, меня иногда не узнают знакомые в маске, чем можно воспользоваться
если бы хождение в наручниках реально снижало преступность - я бы ходил в них
я реально терпел добровольно дикие неудобства и отсутствие комфорта на Майдане, особенно ночью при минус 15-20 и не скулил как ты счас, видишь ли, побеспоколили голубую кровь, вынуждают какие-то маниуляции совершить
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18.05.2020 07:50 Ответить
Кирилл, а что скажеш по поводу вранья что земля круглая? Ты же знаешь что она плоская?
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
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18.05.2020 06:22 Ответить
Классический приём вонючей "полемики". Сам придумал, что оппонент фигню сказал (думает, считает). Сам убедительно доказал, что это фигня... Ты небось и любовь на одного тоже предпочитаешь?
Земля - геоид. В СССР в качестве "официального приближения" использовался эллипсоид Красовского. Чего ты ещё хочешь узнать?
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18.05.2020 06:29 Ответить
То есть, и ты повелся на эту сказку о Земле-геоиде? -Вот уж не ожидал. Ну хоть в рептилоидов с Нубиру веришь?
И чипы в вакцинах- это вобще жесть, согласись?
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18.05.2020 06:36 Ответить
балабон ты пустопорожний. хочешь мандражировать в пяти масках, обложившись дезинф. средствами, мандражируй. но меня в этот маразм не тащи.
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18.05.2020 06:39 Ответить
Так мы единомышленики! Я тоже не ношу маску! Думаю, это с этим коронабесием нас рептилоиды с планеты Нубиру просто приучают к покорности. А можеи их, рептилоидов, просто бесят наши красивые человеческие лица.
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18.05.2020 06:51 Ответить
не надоело чушь морозить?
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18.05.2020 06:57 Ответить
Какую чушь, Кирилл?- Вот уж не думал что твои глаза тоже зашорены пропагандой!
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18.05.2020 06:59 Ответить
Докторе, а ви всі новини читаєте, або тільки ті, які цікаві і тому не помічаєте напів штучності цього дійства з назвою пандемія? Ляшко пробовтавсь про ІФА: ставитимуть ковід при наявності антитіл і, о, нарешті, кліничних проявів. Шо робили до цього?... В Колорадо визнали, шо невірно вели статистику померлих з вірусом, викреслили біля 300 людей з цього списку і вважають, шо цифри все одно значно завищенні (навряд вони перевірятимуть всіх померлих)... Маск ігнорує карантин, мабуть, дурачьок... Це так, новини за останні дні...
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18.05.2020 07:53 Ответить
Звичайно-звичайно! А тімесарол викликає аутизм і діти починають погано вчитися і фапати на аніме!
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18.05.2020 07:55 Ответить
Ну це не мої слова. То шо, погодитесь вакцинуватись ВОЗовськми вакцинами від ковід?
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18.05.2020 07:57 Ответить
І шо ж "звичайно"? Я ж не зі стелі це беру.
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18.05.2020 07:58 Ответить
Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки - Цензор.НЕТ 5990

А вам залишається синя, та це ваш вибір.
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18.05.2020 08:06 Ответить
Пані, Вам і Вашим дітям щеплення протипоказані.
Будь-які.
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18.05.2020 11:55 Ответить
Моя родина щеплена, більше ніяких щеплень ані ляшковських від грипу, ані від ковіду робити не збираюсь. Ви збираєтесь, чи ні - просте питання.
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18.05.2020 12:27 Ответить
Маски - хорошо. А по задам похлопануть параш-агрессорам можно и без оной - ещё лучше будет.
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18.05.2020 03:19 Ответить
она (маска) ухудшает обзор и снижает время реакции. но адептам коронабесия это пох.
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18.05.2020 03:29 Ответить
А раньше носили балаклавы. И ничего. И каски носят. Это тоже не очень удобно. Может и каску снять?
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18.05.2020 05:51 Ответить
Когда это и где было поголовное принудительное ношение балаклавов? И/или касок?

Ты чё сказать-то хочешь? Что я должен потерпеть для твоей пользы? Так?
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18.05.2020 06:00 Ответить
Ты на передовой и тебя заставляют носить маску?
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18.05.2020 06:37 Ответить
где я - большой секрет.
а вот то, что меня заставляют носить маску, не секрет абсолютно.
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18.05.2020 06:40 Ответить
Кирилл, а вот тут ты меня озадачил. А если бы для нашего блага и здоровья власти заставили бы всех носить кастрюли на голове ( кстати, чем не клетка Фарадея, защищающая мозг от облучения,) , население бы послушалось? Кстати, надо обдумать конструкцию, чтобы посторонним была не видна. Например, тонкую серебрянную сетку под головной убор в виде банданы.. И я не стебусь. Подозрение есть, что население таки облучают. А наши власти будут делать это без колебаний.
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18.05.2020 08:57 Ответить
Кирюха, а ещё она ослабляет умственные способности...Особенно у тех, ум которых "не обезображен интеллектом...". Так и хочется тебе "смАчным русским матом" ответить... Ты хоть раз на НП сидел? В засаде лежал? "Сеточку" носил? "Намордник" снайперский примерял?
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
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18.05.2020 06:09 Ответить
По недавним рекомендациям ВОЗ, маски должны носить только инфицированные. Здоровым людям в обычных условиях они не нужны.
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18.05.2020 06:36 Ответить
Как узнать на начальной стадии, кто инфицирован?
Пока до СОЗНАТЕЛЬНОГО больного дойдёт, что он болен, носитель инфекции заразит членов семьи, сотрудников на работе, пассажиров маршрутки, продавцов в магазине, детей в школе и в детском садике, болельщиков на стадионе, прихожан церквей и активистов на мирных протестах.
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18.05.2020 07:05 Ответить
в обычных условиях их никто и не носит
или тебе за поребриком сообщили, что в Украине все и везде в масках?))
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18.05.2020 07:09 Ответить
Может он беларус по национальности?
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18.05.2020 07:18 Ответить
это - сын Палестины
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18.05.2020 07:36 Ответить
Объясню ситуацию с масками на примере автомобиля.
Не буду называть модель автомобиля, дабы не сочли это рекламой.
Так вот, на одной модели была выявлена проблема с тормозными шлангами.
В интернете на автомобильных форумах "счастливые" обладатели этих автомобилей писали, как им повезло, что тормозные шланги порвались на стоянке или при подъезде к дому...
Их оппоненты писали, что всё это фигня и выдумки конкурентов.
Ведь нет сообщений о том, что эти шланги подвели на большой скорости на трассе и т.п.
Как потом выяснилось, про такие ситуации никто ничего не писал, т.к. .... писать было некому, все погибли.
Коронавирус - это реальность!
И те, кто от него умер, уже не напишут здесь о свои посты.
Всем Здоровья и Бодрого утра.
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18.05.2020 07:00 Ответить
такого рода манипуляции пора сдавать в архив: кто мог повести повёлся, кто разобрался - уже не поведётся. бесполезная трата сил.
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18.05.2020 07:08 Ответить
Кирюха, ну не носи ты маски и все. Не носи, эт твой выбор. Просто носи в кармане и одевай на короткое время при заходе в магазин или почту. И все. НИКТО тебя не заставляет
Но молча блть не носи, молча, это твой выбор, молча, не призывай к этому еще кого-то
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18.05.2020 07:11 Ответить
странный ты.

меня заставляют, но ты пишешь, что нет такого...
я никого ни к чему не призываю, но ты пишешь, что есть такое
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18.05.2020 07:16 Ответить
Не призывай молча.
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18.05.2020 07:17 Ответить
Абсолютно верно!!!
Не нужно разносит инфекцию тупизны.
Могут пострадать невиновные, но поверившие идиоту.
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18.05.2020 07:16 Ответить
Каждый имеет право озвучить свое мнение , не надо молча. Я в вопросе медицины с Кириллом единомышленник.
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18.05.2020 09:00 Ответить
Знаешь, есть такая народная поговорка: "Как об стенку горохом".
Тем, кто не верит в опасность нарушения общепринятых правил выживания, нужно разрешить заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет светофора и брать в руки оголённые провода.
Человечество от этого только выиграет - естественный отбор в действии.
Тебе тоже - ЗДОРОВЬЯ!
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18.05.2020 07:14 Ответить
снова старые манипуляции. а для не идиотов в твоём арсенале что-то есть?
кстати, дурантин на моём (и не только моём) здоровье сказывается очень плохо. не знал?
ВОЗ рекомендует не носить маски здоровым, Швеция не носит... так что не такая уж эта общепринятая практика....
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18.05.2020 07:21 Ответить
Кирюха, вот лично мне маска нужна буквально несколько раз в неделю по 5-10 минут
Пол часа в неделю примерно
И считаю, что тратить время на обсуждать такие мизерные неудобства просто ниже мого достоинства
ибо обсуждение ношения маски займет больше времени чем само ношение маски
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18.05.2020 07:32 Ответить
не трать.
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18.05.2020 07:33 Ответить
не буду
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18.05.2020 07:37 Ответить
Ни одна марка авто не применяет эксклюзивные тормозные шланги. Шланги подходят на несколько моделей, и наоборот на одной модели могут стоять разного производителя И ни один автозавод их не производит. И я ничего не слышал про течь шлангов на новых авто.А коронавирус, да , реальность. Но летальность ( статистика) и методы борьбы с ним притянуты за уши. Вспомните только госпиталь в санжарах, когда приезжие титушки закидали камнями автобусы с туристами
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18.05.2020 08:46 Ответить
 
 