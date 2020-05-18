Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки

После введения в Украине карантина командование Вооруженных сил усилило меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Перед ротацией все части и подразделения проходят обязательную обсервацию. Перед обсервацией медицинский персонал осматривает военных, выясняет, не было ли контактов с больными. Кроме того, выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов", - сказал он.

По словам Наева, в районе проведения ООС усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19.

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Также ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, чтобы не создавать скопления людей.

На контрольно-пропускных пунктах всем людям бесконтактными инфракрасными термометрами измеряют температуру.

"На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. Прежде всего они обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками человека: перила, ручки, двери, окна, люки и др. Также осуществляют дезинфекцию дорог, участков местности и внешних частей зданий. На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и т.д.", - отметил командующий Объединенных сил.

При этом военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мер. Защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.

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Что касается военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки.

"На нуле" в основном защитные маски применяются военными в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей, отметил Наев.

Напомним, согласно сводке ОС, по состоянию на 18:00 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.