Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки
После введения в Украине карантина командование Вооруженных сил усилило меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Перед ротацией все части и подразделения проходят обязательную обсервацию. Перед обсервацией медицинский персонал осматривает военных, выясняет, не было ли контактов с больными. Кроме того, выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов", - сказал он.
По словам Наева, в районе проведения ООС усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19.
Также ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, чтобы не создавать скопления людей.
На контрольно-пропускных пунктах всем людям бесконтактными инфракрасными термометрами измеряют температуру.
"На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. Прежде всего они обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками человека: перила, ручки, двери, окна, люки и др. Также осуществляют дезинфекцию дорог, участков местности и внешних частей зданий. На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и т.д.", - отметил командующий Объединенных сил.
При этом военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мер. Защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.
Что касается военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки.
"На нуле" в основном защитные маски применяются военными в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей, отметил Наев.
Напомним, согласно сводке ОС, по состоянию на 18:00 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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то есть формально так, но реально не так, маску достаточно просто имитировать, хоть воротник подними, на улице гуляют все, в Киеве уже неделя как опять дикие пробки на дорогах
А когда классная тьолка в маске, в облегающей одежде и распущенными волосами, то эт даже эротично, открывается простор для фантазий типа а какой же у нее рот?
ты чего сказать-то хотел?
и афишируешь ее, поднимая себя же на смех
они нужны редко, к тому же они придают шарм, меня иногда не узнают знакомые в маске, чем можно воспользоваться
если бы хождение в наручниках реально снижало преступность - я бы ходил в них
я реально терпел добровольно дикие неудобства и отсутствие комфорта на Майдане, особенно ночью при минус 15-20 и не скулил как ты счас, видишь ли, побеспоколили голубую кровь, вынуждают какие-то маниуляции совершить
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
Земля - геоид. В СССР в качестве "официального приближения" использовался эллипсоид Красовского. Чего ты ещё хочешь узнать?
И чипы в вакцинах- это вобще жесть, согласись?
А вам залишається синя, та це ваш вибір.
Будь-які.
Ты чё сказать-то хочешь? Что я должен потерпеть для твоей пользы? Так?
а вот то, что меня заставляют носить маску, не секрет абсолютно.
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
Пока до СОЗНАТЕЛЬНОГО больного дойдёт, что он болен, носитель инфекции заразит членов семьи, сотрудников на работе, пассажиров маршрутки, продавцов в магазине, детей в школе и в детском садике, болельщиков на стадионе, прихожан церквей и активистов на мирных протестах.
или тебе за поребриком сообщили, что в Украине все и везде в масках?))
Не буду называть модель автомобиля, дабы не сочли это рекламой.
Так вот, на одной модели была выявлена проблема с тормозными шлангами.
В интернете на автомобильных форумах "счастливые" обладатели этих автомобилей писали, как им повезло, что тормозные шланги порвались на стоянке или при подъезде к дому...
Их оппоненты писали, что всё это фигня и выдумки конкурентов.
Ведь нет сообщений о том, что эти шланги подвели на большой скорости на трассе и т.п.
Как потом выяснилось, про такие ситуации никто ничего не писал, т.к. .... писать было некому, все погибли.
Коронавирус - это реальность!
И те, кто от него умер, уже не напишут здесь о свои посты.
Всем Здоровья и Бодрого утра.
Но молча блть не носи, молча, это твой выбор, молча, не призывай к этому еще кого-то
меня заставляют, но ты пишешь, что нет такого...
я никого ни к чему не призываю, но ты пишешь, что есть такое
Не нужно разносит инфекцию тупизны.
Могут пострадать невиновные, но поверившие идиоту.
Тем, кто не верит в опасность нарушения общепринятых правил выживания, нужно разрешить заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет светофора и брать в руки оголённые провода.
Человечество от этого только выиграет - естественный отбор в действии.
Тебе тоже - ЗДОРОВЬЯ!
кстати, дурантин на моём (и не только моём) здоровье сказывается очень плохо. не знал?
ВОЗ рекомендует не носить маски здоровым, Швеция не носит... так что не такая уж эта общепринятая практика....
Пол часа в неделю примерно
И считаю, что тратить время на обсуждать такие мизерные неудобства просто ниже мого достоинства
ибо обсуждение ношения маски займет больше времени чем само ношение маски