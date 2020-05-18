Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Наши военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь по позициям ОС из минометов 82-мм калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов.
По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двоих российских оккупантов и еще двоих ранили", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по данным пресс-центра ОС, с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.
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Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.
Одужання пораненим військовим.
ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
Кожен день постріли/майже кожен день поранені.......😡
Что бы наши воины не несли потери надо больше убивать русских захватчиков!
Убей русского-освободи украинскую землю от фашистской заразы!
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хай здохне раша !
Дякуємо Захистника України від русоФашисто!