Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь по позициям ОС из минометов 82-мм калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двоих российских оккупантов и еще двоих ранили", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным пресс-центра ОС, с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.



