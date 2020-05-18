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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь по позициям ОС из минометов 82-мм калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины

Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двоих российских оккупантов и еще двоих ранили", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным пресс-центра ОС, с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 02

ликвидация (3470) обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Щодня поранені ...
Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.

Одужання пораненим військовим.

ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
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18.05.2020 07:21
+15
Бажаємо швидкого одужання українським воїнам, а українським медикам наснаги та бажання лікувати наших захистників.
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18.05.2020 07:17
+10
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2020 07:20
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Бажаємо швидкого одужання українським воїнам, а українським медикам наснаги та бажання лікувати наших захистників.
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18.05.2020 07:17 Ответить
смерть ворогам - особливо п'ятій колоні шо пролізла на найвищі щаблі в усі гілки влади - огидний режим Зє!льоної плєсєні, синтезованої в кремлівських лабораторіях фсб та гру гш, має бути знищений паводком народного гніву
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18.05.2020 08:39 Ответить
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2020 07:20 Ответить
Щодня поранені ...
Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.

Одужання пораненим військовим.

ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
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18.05.2020 07:21 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий кацап-гарний кацап!!!!
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18.05.2020 07:31 Ответить
Він і дохлий гидкий.
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18.05.2020 08:04 Ответить
Одужання воїнам......
Кожен день постріли/майже кожен день поранені.......😡
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18.05.2020 07:31 Ответить
когда все "за_раведение_войск" окажутся в этих зонах? разумков, поддержала разведения, ты в курсе сводок?
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18.05.2020 08:31 Ответить
москаль північний - наш ворог одвічний
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18.05.2020 08:33 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Что бы наши воины не несли потери надо больше убивать русских захватчиков!
Убей русского-освободи украинскую землю от фашистской заразы!
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9967
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18.05.2020 10:32 Ответить
Скорішого одужння Захисникам!!
.....
хай здохне раша !
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18.05.2020 14:30 Ответить
Когда уже отключат панику ковида и займутся делами. В том числе вылавливанием раши с Донбасса
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18.05.2020 16:46 Ответить
Одужання нашим героям
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18.05.2020 21:01 Ответить
Ну є ж гарні новини!!!
Дякуємо Захистника України від русоФашисто!
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25.06.2020 13:15 Ответить
 
 