Глава МИД Кулеба назвал два направления по преодолению экономических последствий COVID-19: помощь экспортерам и поиск инвесторов
Министерство иностранных дел для преодоления экономических последствий коронавируса будет помогать украинским экспортерам выходить на новые рынки, а также намерено искать новых инвесторов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
Так, говоря об инициативах его ведомства по преодолению экономических последствий коронавируса, Кулеба назвал два направления: экспорт и инвестиции. В частности, МИД будет оказывать помощь отечественным экспортерам как в выходе на новые рынки, так и в расширении на действующих.
"Удерживать позиции, чтобы они зарабатывали там деньги и возвращали их в Украину в виде инвестиций в собственное производство, налогов и зарплат", - отметил он.
Второе направление - поиск инвесторов, готовых играть в условиях повышенного риска - пандемии - и инвестировать. В этом контексте Кулеба рассказал о новом тренде по переносу производств ближе к рынкам сбыта, что, по его словам, также является инвестицией.
Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных и каждую неделю их количество растет.
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