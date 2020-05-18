РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10412 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 274 40

Глава МИД Кулеба назвал два направления по преодолению экономических последствий COVID-19: помощь экспортерам и поиск инвесторов

Глава МИД Кулеба назвал два направления по преодолению экономических последствий COVID-19: помощь экспортерам и поиск инвесторов

Министерство иностранных дел для преодоления экономических последствий коронавируса будет помогать украинским экспортерам выходить на новые рынки, а также намерено искать новых инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, говоря об инициативах его ведомства по преодолению экономических последствий коронавируса, Кулеба назвал два направления: экспорт и инвестиции. В частности, МИД будет оказывать помощь отечественным экспортерам как в выходе на новые рынки, так и в расширении на действующих.

"Удерживать позиции, чтобы они зарабатывали там деньги и возвращали их в Украину в виде инвестиций в собственное производство, налогов и зарплат", - отметил он.

Второе направление - поиск инвесторов, готовых играть в условиях повышенного риска - пандемии - и инвестировать. В этом контексте Кулеба рассказал о новом тренде по переносу производств ближе к рынкам сбыта, что, по его словам, также является инвестицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС договорились ускорить совместную работу над заключением "промышленного безвиза", - МИД

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных и каждую неделю их количество растет.

инвестиции (1162) карантин (16729) кризис (3070) МИД (6933) экспорт (874) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Зустрічна прлопозиція від громадян: 1) Дочасні президентські та парламентські вибори; 2) Всіх виродків з ЗЕвлади до кримінальної відповідальності з компенсацією завданих збитків.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:04
+4
А в реальності - Україна нині експортує, в основному, дешеву робочу силу і інвесторам вона зовсім не цікава.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:37
+4
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 6316
показать весь комментарий
18.05.2020 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в реальності - Україна нині експортує, в основному, дешеву робочу силу і інвесторам вона зовсім не цікава.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:37 Ответить
Кожен день літаками повертаються в країну інвестори.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:38 Ответить
цінники підвищили на овочі, ось що треба зробити кулеба-боба, а ось візьми та накади знизити їх, а то горошей у людей нема, а ви зелені бариги узяли та цінники підняли... щоб вас!!
показать весь комментарий
18.05.2020 07:43 Ответить
Объявление!
Клон-содержанка ищет инвестиционную няню.
Обеспечу интимную игру на рояле в красных труселях.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:43 Ответить
Так ви ж знайшли покупців в Криму на воду. Це ваші інвестори на крові українців.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:45 Ответить
При тій владі була пропозиція продавати воду на Крим, уклавши договір, в якому зазначити що Україна постачає воду на окуповану територію. На це ***** ніколи не погодиться, інакше визнає що Крим окупований. Та це не з цією владою робити.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:29 Ответить
Зараз мова про те, що ця влада хоче приватизувати Кримський канал і продавати буде не держава, а приватна фірма!
показать весь комментарий
18.05.2020 08:35 Ответить
Приватизований буде канал, а не вода.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:38 Ответить
І договір піде через цю фірму.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:46 Ответить
Ага. С налоговым законодательством Азирова-Яйценюка в Украину аж в очередь выстраиваются инвесторы...
показать весь комментарий
18.05.2020 07:46 Ответить
І що цікаво,під час прем'єрства азарова і Яценюка інвестиції в Україну,хоч і повільно,але йшли.А зараз вони з України тікають,як чорт від ладану.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:26 Ответить
Ага. "Йшли"... Йшли, дивились на умови податкового кодексу...крутили пальцем у скроні і знову йшли. Далеко далеко від України.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:30 Ответить
И так понятно - бабло олигархам.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:47 Ответить
создать проблему и героически ее решать за счет бюджета. А вот шведский пример это не по нашему не по барыжному.
показать весь комментарий
18.05.2020 07:59 Ответить
Зустрічна прлопозиція від громадян: 1) Дочасні президентські та парламентські вибори; 2) Всіх виродків з ЗЕвлади до кримінальної відповідальності з компенсацією завданих збитків.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:04 Ответить
Ага. Шо вони можуть компенсировать? Сватов хиба раком поставлять. И Ленку. Це все.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:44 Ответить
США почти год не имеют посла в Украине.Что значат личные интересы Трампа ! Только политический консенсус по Украине в Конгрессе и Сенате не дают развиться худшему сценарию.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:09 Ответить
какие инвесторы в эту сраную богадельню
показать весь комментарий
18.05.2020 08:09 Ответить
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 6316
показать весь комментарий
18.05.2020 08:22 Ответить
Новые рынки для масок и аграриев, пусть продадут всю жратву нахер.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:28 Ответить
Надо Китай наказать за диверсию в отношении мира
показать весь комментарий
18.05.2020 08:33 Ответить
НОВАЯ КАРТИНА МИРА
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 8283
показать весь комментарий
18.05.2020 08:34 Ответить
Китайцев только по паспортам 1, 5 млрд населения, а ещё 300 млн без паспортов
Они могут над собой эксперименты проводить
А В МИРЕ МНОГИЕ народности на грани исчезновения , т шо КИТАЙ НАДО НАКАЗАТЬ
показать весь комментарий
18.05.2020 08:36 Ответить
Накажи.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:42 Ответить
Клятий короновирус. Шо з економикою натворив. И Порошенко.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:41 Ответить
Я вот хотел проинвестировать немного в экономику Украины - планировал купить на строительство дома - отделочные материалы , а конкретно паркет дубовый и двери заказные... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!! Кстати за рулём двух грузовичков , которые ко мне приехали - были заробитчане из Франкивська- всё было быстро, в срок и в полтора раза дешевле чем в Украине.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:44 Ответить
вы-дебилы. Поэтому денег никто вам не даст.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:53 Ответить
СБУ в помощь экспортерам,а Ермак инвестиционная няня в месте с братом ,Спасибо не надо ,меняйте законы, и играйте по правилам. С коррупцией и политической целесообразностью денег никто не даст🤣😂
показать весь комментарий
18.05.2020 09:21 Ответить
с такой кулебой и мыролюбности не нужно.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:32 Ответить
вот это и дело МИДа ,а не отстаивать украинские интересы в международных судах обвинять рашиста в окупации и и т.д...
показать весь комментарий
18.05.2020 10:02 Ответить
Есть два более надёжных подхода - наказание невиновных и награждение непричастных.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:52 Ответить
 
 