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Новости Коронавирус и карантин
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Пентагон уже готовится ко второй волне борьбы с пандемией COVID-19

Пентагон уже готовится ко второй волне борьбы с пандемией COVID-19

Официальные представители Пентагона признают, что коронавирус будет помехой выполнения американским войском ключевых миссий, пока не будет разработана вакцина. Впрочем, в армии говорят, что готовятся к "новой ненормальной" среде для восстановления операций в условиях минимизации риска для военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии. - Ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командный центр в Колорадо министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.

Впрочем, некоторые миссии Минобороны США уже восстанавливает, правда с определенными изменениями из-за коронавируса. Так, на прошлой неделе Пентагон объявил о проведении в июне совместных американо-польских учений, которые ранее были перенесены из-за пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях пандемии коронавируса, - Пентагон

Восстанавливая миссии, Пентагон принимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности персонала, говорит заместитель министра Мэтью Донован: "Мы минимизируем риски для наших военных путем использования приоритетного подхода к тестированию, изоляции, социального дистанцирования и ужесточения требований личной гигиены".

Тестирование, как объявил Пентагон, будет проходить в четыре фазы. Сначала будут протестированы военные критически важных сил, как военно-ядерных сил, во вторую группу входит персонал, который служит в зонах конфликтов, в третью - остальные военнослужашие, которые возвращаются со службы из-за рубежа, в четвертую - остальные войска. Военные, которые выполняют критические миссии, будут разделены по группам и изолированы друг от друга.

Флот вводит также новые правила - 14 дней обязательного карантина при изменении корабля и санитарная обработка судов.

Что касается самого дома Пентагона, то по словам министра Эспера, менеджмент работает над поэтапным возвращением персонала на работу. Глава Пентагона добавил, что этот план будет в значительной степени зависеть от решений об открытии правительств штатов Вирджиния, Мэриленд и округа Колумбия.

карантин (16729) Пентагон (1446) США (26368) Эспер Марк (33) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ну написати мона що завгодно... а що таке пандемія?? скількии"мільйонів" померло!!
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18.05.2020 07:49
+1
Що памперси вже закупили, чи запровадили курси підвищення кваліфікації для шкодливих звиздунів, які роздмухали цю безпідставну істерію?
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18.05.2020 07:56
+1
Пандемія, це коли захворювання розповсюджується в ширину, так би мовити. Поширюється по світу. Епідемія, це коли захворювання поширюється вглиб країни.
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18.05.2020 08:18
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ну написати мона що завгодно... а що таке пандемія?? скількии"мільйонів" померло!!
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18.05.2020 07:49 Ответить
Пандемія, це коли захворювання розповсюджується в ширину, так би мовити. Поширюється по світу. Епідемія, це коли захворювання поширюється вглиб країни.
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18.05.2020 08:18 Ответить
Що памперси вже закупили, чи запровадили курси підвищення кваліфікації для шкодливих звиздунів, які роздмухали цю безпідставну істерію?
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18.05.2020 07:56 Ответить
А кто спорит!? Ведь прибыли у всех падают, а кричат о коронобесии ни Гейтс, ни Ротшильды, а только какие-то шавки подзаборные.
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18.05.2020 08:33 Ответить
Вторая Ковидианская? Может ну его на?
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18.05.2020 08:01 Ответить
сейчас у нас тоже ослабят карантин и через 2-3 недели будет вспышка только за зараженных сегодня. ИМХО
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18.05.2020 08:08 Ответить
Пентагон уже готовится ...

Ракетами разнесет все очаги COVID-19?
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18.05.2020 08:40 Ответить
Правильно! не будет кремля и эпидемия сойдет на нет , и мировой терроризм...
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01.07.2020 12:47 Ответить
 
 