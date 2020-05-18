Пентагон уже готовится ко второй волне борьбы с пандемией COVID-19

Официальные представители Пентагона признают, что коронавирус будет помехой выполнения американским войском ключевых миссий, пока не будет разработана вакцина. Впрочем, в армии говорят, что готовятся к "новой ненормальной" среде для восстановления операций в условиях минимизации риска для военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии. - Ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командный центр в Колорадо министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.

Впрочем, некоторые миссии Минобороны США уже восстанавливает, правда с определенными изменениями из-за коронавируса. Так, на прошлой неделе Пентагон объявил о проведении в июне совместных американо-польских учений, которые ранее были перенесены из-за пандемии.

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Восстанавливая миссии, Пентагон принимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности персонала, говорит заместитель министра Мэтью Донован: "Мы минимизируем риски для наших военных путем использования приоритетного подхода к тестированию, изоляции, социального дистанцирования и ужесточения требований личной гигиены".

Тестирование, как объявил Пентагон, будет проходить в четыре фазы. Сначала будут протестированы военные критически важных сил, как военно-ядерных сил, во вторую группу входит персонал, который служит в зонах конфликтов, в третью - остальные военнослужашие, которые возвращаются со службы из-за рубежа, в четвертую - остальные войска. Военные, которые выполняют критические миссии, будут разделены по группам и изолированы друг от друга.

Флот вводит также новые правила - 14 дней обязательного карантина при изменении корабля и санитарная обработка судов.

Что касается самого дома Пентагона, то по словам министра Эспера, менеджмент работает над поэтапным возвращением персонала на работу. Глава Пентагона добавил, что этот план будет в значительной степени зависеть от решений об открытии правительств штатов Вирджиния, Мэриленд и округа Колумбия.