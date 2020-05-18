Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА
17 мая на Житомирщине лабораторным путем подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Житомирской области продолжается. Но, судя по статистике, полученной от Житомирского областного лабцентра, мы фиксируем рост динамики заражения коронавирусом. Особенно, это заметно среди жителей Любарского района - 15 новых случаев. При этом, количество выздоровевших от коронавирусной болезни выросло на 9 человек - это жители Андрушевки и Ружина", - написал он.
По его словам, вирус был обнаружен у жителей Любарского, Черняховского, Коростышевского и Романовского районов.
Повторное ПЦР-тестирование не выявило вируса у 9 пациентов. Это жители Ружинского (1) и Андрушевского (8) районов.
По состоянию на 22.30 17 мая 2020 в Житомирской области зарегистрировано 564 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди жителей области, из которых 149 уже побороли эту болезнь. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 189 пациентов, в Коростенском районе - 102 и в Бердичевском районе - 98.
Новые случаи 17 мая были установлены в:
- Любарском районе - 15 (женщина, 43 года; женщина, 52 года; женщина, 55 лет женщина, 52 года; мужчина, 54 года; женщина, 46 лет; женщина, 57 лет; женщина, 57 лет; мужчина, 58 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 35 лет; женщина, 38 лет; мужчина, 22 года; женщина, 41 год; женщина, 37 лет);
- Коростышевском районе - 1 (мужчина, 54 года)
- Черняховском районе - 1 (женщина, 44 года)
- Романовском районе - 1 (женщина, 25 лет).
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"В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты. Об этом сообщает https://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-mediki-vyydut-na-zabastovku Kharkiv Today , передает https://censor.net/