РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 682 10

Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА

Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА

17 мая на Житомирщине лабораторным путем подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Житомирской области продолжается. Но, судя по статистике, полученной от Житомирского областного лабцентра, мы фиксируем рост динамики заражения коронавирусом. Особенно, это заметно среди жителей Любарского района - 15 новых случаев. При этом, количество выздоровевших от коронавирусной болезни выросло на 9 человек - это жители Андрушевки и Ружина", - написал он.

По его словам, вирус был обнаружен у жителей Любарского, Черняховского, Коростышевского и Романовского районов.

Повторное ПЦР-тестирование не выявило вируса у 9 пациентов. Это жители Ружинского (1) и Андрушевского (8) районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине трое сотрудников "Укрпочты" с COVID-19 разносили пенсии

По состоянию на 22.30 17 мая 2020 в Житомирской области зарегистрировано 564 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди жителей области, из которых 149 уже побороли эту болезнь. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 189 пациентов, в Коростенском районе - 102 и в Бердичевском районе - 98.

Новые случаи 17 мая были установлены в: 

- Любарском районе - 15 (женщина, 43 года; женщина, 52 года; женщина, 55 лет женщина, 52 года; мужчина, 54 года; женщина, 46 лет; женщина, 57 лет; женщина, 57 лет; мужчина, 58 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 35 лет; женщина, 38 лет; мужчина, 22 года; женщина, 41 год; женщина, 37 лет);

- Коростышевском районе - 1 (мужчина, 54 года)

- Черняховском районе - 1 (женщина, 44 года)

- Романовском районе - 1 (женщина, 25 лет).

Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА 01
Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА 02

карантин (16729) ОГА (2388) Бунечко Виталий (46) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1385)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
показать весь комментарий
18.05.2020 08:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перестаньте, мне становится страшно.
Я хочу жить вечно. Ха-ха-ха.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:19 Ответить
Скажи спасибо что ты живешь в своем Бердичеве , а не, например, в итальянском Бергамо. Может быть тогда немного бы протрезвел.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:59 Ответить
В моем городе нет такого района, а мой город второй по количеству жителей в Украине.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:18 Ответить
Ну и что, у вас мало больных? Это еще хорошо что вы далеко от западной границы и до вас не доехали вернувшиеся заробитчане (в том числе и по причине отмены транспортного сообщения). Впрочем по соседству севернее вас скоро будет не лучше чем в Италии (а всего месяц назад у них тоже мало кому было страшно)
показать весь комментарий
18.05.2020 10:30 Ответить
Из свежего:
"В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты. Об этом сообщает https://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-mediki-vyydut-na-zabastovku Kharkiv Today , передает https://censor.net/
показать весь комментарий
18.05.2020 13:18 Ответить
Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
показать весь комментарий
18.05.2020 08:19 Ответить
це був жарт.
показать весь комментарий
18.05.2020 08:24 Ответить
ох уж цей грип...
показать весь комментарий
18.05.2020 08:53 Ответить
 
 