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За минувшие сутки в Черновицкой области умерли пять человек с подтвержденным COVID-19, - ОГА
В воскресенье в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"26 человек сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Но это еще не победа. Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли. На Буковине сегодня, 17 мая, официально подтверждены еще 19 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2713 человек", - рассказал Осачук.
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+2 Sergey Bardo
показать весь комментарий18.05.2020 08:35
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Mischa #467040
показать весь комментарий18.05.2020 08:31 Ответить Мне нравится 0
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Sergey Bardo
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Меркава
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я гражданин Украины
показать весь комментарий18.05.2020 09:48 Ответить Мне нравится 0
Mischa #467040
показать весь комментарий18.05.2020 11:03 Ответить Мне нравится 0
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