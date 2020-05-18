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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Черновицкой области умерли пять человек с подтвержденным COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области умерли пять человек с подтвержденным COVID-19, - ОГА

В воскресенье в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"26 человек сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Но это еще не победа. Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли. На Буковине сегодня, 17 мая, официально подтверждены еще 19 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2713 человек", - рассказал Осачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки от COVID-19 умерли 3 человека, с начала эпидемии - 109, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области умерли пять человек с подтвержденным COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) смерть (9211) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А нах там сейчас войска? Лишние люди только увеличат число заражений и распространение.
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18.05.2020 08:35
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Печально.Власть констатирует,но ничего не делает,чтобы снизить смертность.Больные брошены на произвол судьбы.Области нужна поддержка врачами,войсками,методиками.То же касается и Харькова.Смерть забирает людей и деньги их семей.За статистикой ОГА скрывается беспомощность и бездеятельность.
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18.05.2020 08:31 Ответить
А нах там сейчас войска? Лишние люди только увеличат число заражений и распространение.
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18.05.2020 08:35 Ответить
За нашим протоколом лікування то ще мало смертей.
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18.05.2020 09:26 Ответить
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18.05.2020 09:48 Ответить
Я Хотел бы знать сколько выздоровело в инфекционных больницах людей возрастом более 75лет.Не дома,а именно в больницах .От нас эту информацию скрывают.
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18.05.2020 11:03 Ответить
 
 