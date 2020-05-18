Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 мая в мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 315 225 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 89 562, заболевших - 1 486 757.

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 281 752 человека, количество смертей - 2 631.

По числу зараженных Великобритания находится на третьем месте - 244 995 случаев, при этом умерли уже 34 716 человек.

На четвертое место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 241 080 инфицированных и 16 122 летальных случаев.

Испания сообщает о 230 698 случаях COVID-19, 27 563 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 225 435 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 908 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 111 человека, в Германии - 7 962, в Иране - 6 988, в Турции - 4 140, в Бельгии - 9 052, в Нидерландах - 5 699, Канаде - 5 903.

В Беларуси число зараженных достигло 29 650 человек, из которых 165 умерли, в Польше - 18 529, умерли - 925; в Молдове - 6 060, умерли - 211; в Венгрии - 3 509, умерли - 451; в Румынии - 16 871, умерли - 1 107; в Словакии - 1 494, умерли - 28.

Напомним, в Украине на утро 17 мая подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.