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Новости Коронавирус и карантин
2 009 20

Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 мая в мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 315 225 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 89 562, заболевших - 1 486 757.

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 281 752 человека, количество смертей - 2 631.

По числу зараженных Великобритания находится на третьем месте - 244 995 случаев, при этом умерли уже 34 716 человек.

На четвертое место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 241 080 инфицированных и 16 122 летальных случаев.

Испания сообщает о 230 698 случаях COVID-19, 27 563 человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

В Италии зафиксировано 225 435 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 908 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 111 человека, в Германии - 7 962, в Иране - 6 988, в Турции - 4 140, в Бельгии - 9 052, в Нидерландах - 5 699, Канаде - 5 903.

В Беларуси число зараженных достигло 29 650 человек, из которых 165 умерли, в Польше - 18 529, умерли - 925; в Молдове - 6 060, умерли - 211; в Венгрии - 3 509, умерли - 451; в Румынии - 16 871, умерли - 1 107; в Словакии - 1 494, умерли - 28.

Напомним, в Украине на утро 17 мая подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.

Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 8764
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18.05.2020 08:39
+2
А вирусологи говорят, что надо просто переболеет. Правда не всем повезет, естественный отбор-умирают слабые имеющие хронические заболевания.
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18.05.2020 08:46
+1
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 9551
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18.05.2020 08:37
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Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 9551
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18.05.2020 08:37 Ответить
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 8764
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18.05.2020 08:39 Ответить
А вирусологи говорят, что надо просто переболеет. Правда не всем повезет, естественный отбор-умирают слабые имеющие хронические заболевания.
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18.05.2020 08:46 Ответить
Умирают те кого герои в белых халатах добивают неправильным протоколом лечения.
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18.05.2020 09:11 Ответить
Не повезёт, если "короно-отрицатели" постараются побыстрее заразиться и заразить группы риска ещё до того, как будет изобретено лекарство (уже нашли белок, обволакивающий вирус и исследуют возможность изготовления лекарства) и/или вакцина...
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18.05.2020 09:28 Ответить
Серьезно нашли?) Коронаверы) а коронавирусных в Украине тяжелей найти чем тот белок 😆 говорят жопентос, только на телевизор могут снять одного пациента, которого окружает десять врачей 😆 печальная картинка, такая пандемия, а на весь Тернополь ноль коронавирусных в больницах 😆
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18.05.2020 09:38 Ответить
Нет, если ты ничего не читаешь, то также и смертей, спровоцированных короновирусом, нет...
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18.05.2020 09:42 Ответить
Та всё. Ссыкуны ждите второй волны осенью. Сейчас уже сезон простуд прошёл, коронавирусных тяжело найти ) остаётся только Надежда на сердечно-сосудистые и жертв онкологии которым будут приписывать корону.
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18.05.2020 09:51 Ответить
а скільки від голоду, холоду, на автошляхах та у пожежах...
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18.05.2020 08:47 Ответить
От голоду помирает в 520 раз больше но с ним так не борятся,прибутки и зиски ця боротьба не приносить. Пора казать це влада бореться за право захватывать свободы и самоуправление громодян,а значит и их ресурсы. И делает это как всегда подло пугает ,обманываст и подкупает массу барановирусных. Кто распределяет тот и властвует. Забрать распределение податкив в громады. Тогда и вирус19 закончится и многое другое.
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18.05.2020 09:11 Ответить
И что ещё много людей верят в этот барановирус? Где же он падло спрятался?)
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18.05.2020 08:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YErL1erZz90 на смотри, наверное это агент рептилоидов, злодей золотого ********
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18.05.2020 09:07 Ответить
да практически все верят, за исключением дебилов и пары глав государств
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18.05.2020 09:13 Ответить
Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфордского университета Джон Иоаннидис считает, что «собранные к настоящему времени данные о том, сколько людей заражено и как развивается эпидемия, крайне ненадёжны». Сведения о распространении вируса, говорит Иоаннидис, представляют собой «фиаско доказательств».
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18.05.2020 10:15 Ответить
Если не привить людей, то они все переболеют, с разными последствиями.
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18.05.2020 09:07 Ответить
Там еще Индия подтягивается к группе лидеров.
И скорее всего "победит"
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18.05.2020 09:08 Ответить
А у Ляшко сын родился.
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18.05.2020 09:10 Ответить
 
 