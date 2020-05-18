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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 мая на Львовщине подтвердили 1066 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4386 человек, госпитализированы - 531, на амбулаторном лечении - 3855 человек, выписаны - 370 человек. Сейчас в больнице находятся 169 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1066 человек, 30 человек умерли. 206 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 194 ПЦР-теста, из которых 47 - положительные (из них - 29 это жители Львова).

За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет 01

горсовет (667) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2894)


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Скільки інфікованих медиків на Львівщині не написали.
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18.05.2020 08:56 Ответить
За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет - Цензор.НЕТ 7335
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18.05.2020 08:59 Ответить
 
 