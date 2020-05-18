За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 18 мая на Львовщине подтвердили 1066 случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4386 человек, госпитализированы - 531, на амбулаторном лечении - 3855 человек, выписаны - 370 человек. Сейчас в больнице находятся 169 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1066 человек, 30 человек умерли. 206 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 194 ПЦР-теста, из которых 47 - положительные (из них - 29 это жители Львова).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль