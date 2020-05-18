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Новости Коронавирус и карантин
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Идея введения паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается, - глава МИД Кулеба

Идея введения паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается, - глава МИД Кулеба

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

"Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристический сезон летом состоится, но не будет таким, как в предыдущие годы, - Кулеба

Напомним, в Госагентстве развития туризма заявили, что Украина готова ввести паспорта здоровья, подтверждающие отсутствие коронавируса в организме, если они будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

карантин (16729) МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Госагентство развития туризма (25)


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Топ комментарии
+4
А коли для громадян расєйки введуть норму:
1) при перебуванні на території України мати при собі карту щеплень;
2) при відвідуванні громадських місць одягати маску з кольоровою ідентифікацією, як громадянина расєйки;
3) при відвідуванні магазину показувати медичну картку від стоматолога.
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18.05.2020 09:06
+4
Австрия ОТКРЫЛА ГРАНИЦЫ без всяких тестов
Хватит дурью страдать , бюрократы
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18.05.2020 09:19
+4
надо ввести паспорт зебила. вернее клеймо или чип.если гражданин проголосовал за Зе -ничего созидательного и конструктивного от него нельзя ждать. и работник он херовый скорее всего.и вероятность, что он дальше будет портить жизнь всем вменяемым -оччень высока.ЗЕБИЛИЗМ- очень опасен, он на всю жизнь, как ВИЧ-статус.
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18.05.2020 09:35
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Правила форума Совет форумчан
А коли для громадян расєйки введуть норму:
1) при перебуванні на території України мати при собі карту щеплень;
2) при відвідуванні громадських місць одягати маску з кольоровою ідентифікацією, як громадянина расєйки;
3) при відвідуванні магазину показувати медичну картку від стоматолога.
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18.05.2020 09:06 Ответить
Все єто можно заменить бесконтактным чипом для вакцинированных. Очень удобно.
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18.05.2020 09:15 Ответить
Повна фігня.
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18.05.2020 09:13 Ответить
Но такая идея есть.
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18.05.2020 09:14 Ответить
Кулеба - лучше расскажите как вы хотите В ТУРБОРЕЖИМЕ на этой неделе протащить закон о двойном гражданстве, шоб спасти глупых лугандонцев и кацапов
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18.05.2020 09:17 Ответить
И вся эта мразь будет потом голосовать за БУБОЧКУ 😀😀😀
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18.05.2020 09:17 Ответить
Они будут голосовать 2 раза сначала за пуйла т.к. они граждане России, а потом за шмарклю как за его ставленника в Украине.
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18.05.2020 10:35 Ответить
срати вони хотіли і на луганду і на донбабве ...їм пора починати деребан землі ...
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18.05.2020 10:36 Ответить
Пока...пока не обсуждается
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18.05.2020 09:17 Ответить
Австрия ОТКРЫЛА ГРАНИЦЫ без всяких тестов
Хватит дурью страдать , бюрократы
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18.05.2020 09:19 Ответить
Австрия открыла пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией. Ранее были сняты ограничения для приезжающих из Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, сообщает http://www.ara.at/ АRА .
Уточняется, что на границах существует лишь выборочная проверка. В целом же в Австрию можно въезжать без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления на домашний карантин.
Однако до 31 мая в Австрия открыта только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин.
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18.05.2020 11:27 Ответить
Пора учьрєждать інстітут євгєнікі!
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18.05.2020 09:22 Ответить
там де треба вже давно працює ...залишилося на інтернет від Маска дочекатися ...
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18.05.2020 10:34 Ответить
Это потуги шмаркли и ермака сделать так, чтобы за границу выезжали только коррупционеры.
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18.05.2020 10:37 Ответить
Действительно, а как отличить здоровых от больных? Только чип в одно место.
Сегодня эта, или почти эта, технология называется RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) , она у каждого в кармане или кошельке. Осталось сделать только один единственный шаг в Будущее и, взмахом ладони с маленьким чипом внутри , оплачивать покупки, показывать права и документы на машину, отправлять важные сообщения и просто Любить . Чип внутри нас позволит нам скинуть оковы векового рабства бумажно-пластиковых документов, кошельков, справок о справках , Чип позволит нам безопасно путешествовать и быть всегда под контролем и защитой!
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18.05.2020 09:22 Ответить
Одразу видно, що ти не в Україні живеш. Краще бути невиїзним без чипа, ніж виїзним з чіпом. Чіп з уявною вакциною у тілі людини - і є справжнє рабство
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18.05.2020 09:31 Ответить
і "дія" тому приклад ...
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18.05.2020 10:25 Ответить
під чиїм контролем і під чиєю "защитой" ...і ти точно певний у тому що хтось тебе хоче "защищать" ...чи ти про то дізнаєшся коли тебе поведуть на високотехнологічну бійню після відпрацювання "ресурсу" ...а може й не дізнаєшся "чипізатори" тебе гуманно присплять...а може просто так ..."защитники" вирішать що вас таких багато розвелося без користі "чипізаторам" ...
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18.05.2020 10:32 Ответить
Рано,или поздно,но "паспорт здоровья"введут в Европе,эта идея уже сейчас активно обсуждается ...Так что тем,кто захочет путешествовать (жить) в Европе придется его заиметь...Другое дело,что Украина могла бы быть среди стран-основательниц такого документа-это был бы огромный плюс нашей стране...
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18.05.2020 09:24 Ответить
довго "думав" ?
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18.05.2020 10:25 Ответить
Тяжело быть дебилом ?
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18.05.2020 19:48 Ответить
надо ввести паспорт зебила. вернее клеймо или чип.если гражданин проголосовал за Зе -ничего созидательного и конструктивного от него нельзя ждать. и работник он херовый скорее всего.и вероятность, что он дальше будет портить жизнь всем вменяемым -оччень высока.ЗЕБИЛИЗМ- очень опасен, он на всю жизнь, как ВИЧ-статус.
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18.05.2020 09:35 Ответить
віримо ...
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18.05.2020 10:23 Ответить
Сама эта идея пагубная. В те страны, что введут паспорт туриста никто никогда не поедет.It is not worth while.
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18.05.2020 10:29 Ответить
Почему? Можно по 100 евр паспорта тулить!
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18.05.2020 10:32 Ответить
Турция откроет границы для иностранных туристов с 20 мая.
Однако первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный.
Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приему гостей из-за границы, соблюдая строгие гигиенические правила.
Отмечается, что пока въезд для иностранцев возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При прохождении пограничного контроля все они должны предъявить справку об отсутствии COVID-19 или платно пройти тестирование по прибытии в страну.
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18.05.2020 11:24 Ответить
Зато надо срочно ввести обязательный паспорт КРС для расяян, пересекающих нашу границу!
Ідея запровадження паспорта здоров'я для туристів і осіб, які перетинають кордон, в Україні не обговорюється, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 7301
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18.05.2020 12:29 Ответить
 
 