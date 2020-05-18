Идея введения паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается, - глава МИД Кулеба
Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.
"Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - рассказал он.
Напомним, в Госагентстве развития туризма заявили, что Украина готова ввести паспорта здоровья, подтверждающие отсутствие коронавируса в организме, если они будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.
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1) при перебуванні на території України мати при собі карту щеплень;
2) при відвідуванні громадських місць одягати маску з кольоровою ідентифікацією, як громадянина расєйки;
3) при відвідуванні магазину показувати медичну картку від стоматолога.
Хватит дурью страдать , бюрократы
Уточняется, что на границах существует лишь выборочная проверка. В целом же в Австрию можно въезжать без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления на домашний карантин.
Однако до 31 мая в Австрия открыта только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин.
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Однако первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный.
Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приему гостей из-за границы, соблюдая строгие гигиенические правила.
Отмечается, что пока въезд для иностранцев возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При прохождении пограничного контроля все они должны предъявить справку об отсутствии COVID-19 или платно пройти тестирование по прибытии в страну.