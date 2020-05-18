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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек

На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек

В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).

5 276 заболевших выздоровели (160 за последние сутки).

Количество активніх больных за сутки возросло на 144.

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 733 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 564 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Запорожская область - 382 случая;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2321 случай;
Киевская область - 1224 случая;
Львовская область - 1066 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 262 случая;
Одесская область - 764 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1167 случаев;
Сумская область - 163 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 789 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2713 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн. ИНФОГРАФИКА

На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 01
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 02
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 03
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 04
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 05

На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 06
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек 07

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А теперь представим утро без таких сводок. Вирус умер! Куда тратить 62 000 000 000 грн наших денег? Так что да здравствует Ковид! Это неиссякаемый золотой дождь для некоторых!
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18.05.2020 09:17
+8
На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек - Цензор.НЕТ 6675
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18.05.2020 09:14
+6
кому коронавирус, а кому и мать родная
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18.05.2020 09:18
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На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек - Цензор.НЕТ 6675
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18.05.2020 09:14 Ответить
Шо, тесты заканчиваются?
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18.05.2020 09:16 Ответить
Выходной день был.
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18.05.2020 10:26 Ответить
они как в раше путин сказал карантин заканчивается
и стали писать статистику на убиль
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18.05.2020 13:05 Ответить
+
Статистика COVID-19 України вже давно під контролем
+
- в середньому тести так і роблять контактним особам, інколи симптомним
- результати тести затримують від 3 до 7 днів Для кореляції статистики (висвітлюють швидко тільки нові осередки, або під впливом з верхів)
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19.05.2020 08:17 Ответить
А теперь представим утро без таких сводок. Вирус умер! Куда тратить 62 000 000 000 грн наших денег? Так что да здравствует Ковид! Это неиссякаемый золотой дождь для некоторых!
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18.05.2020 09:17 Ответить
кому коронавирус, а кому и мать родная
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18.05.2020 09:18 Ответить
Точнее бездонная бочка с деньгами.
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18.05.2020 09:20 Ответить
Это зависит от того - хочешь ли ты унаследовать имущество родителей или нет.
Может имущество ты и унаследуешь, но дом потеряешь...
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18.05.2020 09:24 Ответить
ты щас о чом?
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18.05.2020 09:27 Ответить
О безответственности и о рассуждениях - Ну, ладно, пускай группы риска сдохнут...
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18.05.2020 09:32 Ответить
В природе побеждает сильнейший и идет естественный отбор. В социальном же обществе молодые и здоровые гибнут на войнах и загибаются на заводах. А больные и поцарапанные живут на пособиях и в хер не дуют ничего не делая проживая до 90 лет за счот лекарств. Так что без всяких зеков в тюрмах, спидозников-туберкулезников и дальше по списку мир стал бы лучше. наверное...
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18.05.2020 09:36 Ответить
В природе выживает дубейший, евгеник ты наш, непризнанный...
Труды нацистов об очищении расы на ночь почитываешь?
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18.05.2020 09:41 Ответить
Просто стараюсь соответсвовать запросам из-за поребрика. Мы же тут все фошисты
А если серйозно то зеков мне не разу не жаль, особенно мразей - убийц и насильников. То же самое касается спидоносцев, - это их личная драма что они пипирку свою нитуда сували или банчили наркоту с одного шприца, потеряли здоровье и теперь для них угроза коронавируса, то я тут при чом? И давай ты не будешь счас расказывать, что кто-то случайно заразился в поликлинике таких 0,0000001% (цыфра взята от фонаря)
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18.05.2020 09:49 Ответить
a chto na schet vas? Sudy po kommentariö vu toge v grupe riska ili vu dumaete, chto tech u kogo problema s golovoü besmerthu?
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18.05.2020 10:31 Ответить
Я объективно смотрю на вещи и не к чему не призываю, просто мысли в слух, тем более от меня ничего не зависит глобально в этом мире =)
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18.05.2020 11:11 Ответить
комі вірус, а в кого доход виріс
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18.05.2020 09:24 Ответить
https://censor.net/user/359826, ты, наверно, в Беларуси живёшь?
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18.05.2020 09:23 Ответить
А ты? Ну расскажи про пользу медицинских масок и антисептика. Два месяца ответы на такие простые вопросы никто не дает. Может ты знаешь?
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18.05.2020 09:25 Ответить
Твоя мантра, которая у тебя записана под одной "горячей кнопкой" насчёт того, что никто не объяснил уже не действует, т.к. форумчане читают посты и знают - как защищает маска. Придумай теперь новую мантру, если, конечно, сможешь перепрограмировать кнопку.
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18.05.2020 09:30 Ответить
Даже тупому должно быть понятно что единой стопроцентной защиты от заражения вирусом не существует, приходится применять комплекс мер. Что-то даёт маска, что-то перчатки, что-то очки, поболее даёт антисептик. Как по мне основная мера защиты это минимизация посещения людных мест и соблюдение дистанции (хреново когда возле прилавка кто-то под боком лезет и дышит тебе в затылок. Или руками без перчаток перекрывает все яблоки в общей корзине. Вообще-то это азы обычной гигиены.
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18.05.2020 09:57 Ответить
Бред, полный бред. Маска останавливает вирус на НОЛЬ процентов. На выхлоп 50 процентов в течении часа при соблюдении строгого режима ношения. Антисептик на руки - бред. Вирус, бактерия, грибок через кожу , нормальную, не истерзанную антисептиком кожу, не проникает. Но основной момент заключается в том, что вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты. Любые средства якобы защиты бесполезны и опасны . Особенно порадовало "руками без перчаток перекрывает все яблоки в общей корзине" - и что? Руками яблоки вирусом заражают? То есть уровень бреда и абсурда зашкаливает.
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18.05.2020 10:03 Ответить
Сам ты бред, это элементарная гигиена. А если инфицированный человек высморкается, а потом этими руками полезет щупать яблоки (которые ты потом купишь ребенку)? При такой гигиенической культуре пока у населения земного шара выработается глобальный иммунитет пик заболеваний неизбежен и наши хилая медицина сходу захлебнется. Поэтому и приходится применять карантин.
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18.05.2020 10:09 Ответить
Ребенок мой моет яблоки перед тем как кушает. Это у идиотов грязь с земли в рот суют и детей к этому приучают. На яблоки могут покашлять туберкулезники и носители вредного стафилококка. Так что, не жить? Ну а что конкретно Ковида, то в реальности его не существует как фактора смертности, статистика это ясно показывает. Повторяю, от вируса нельзя защитится ничем, все эти маски и антисептики - развод лохов.
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18.05.2020 10:13 Ответить
Лично ты имеешь право облизать ручку от входной двери инфекционной больницы, но у других людей есть другое мнение на этот счет. Поэтому не надо с умным видом никого поучать.
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18.05.2020 10:19 Ответить
Мнение тут может быть одно - ничего в нашей инфекции облизывать не надо, там живут устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий. Я тебе не поучаю, до конца жизни ходи в маске и три руки санитайзером. Но и ты не рассказывай что другие что-то не так делают.
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18.05.2020 10:22 Ответить
Я по крайней мере, в отличие от тебя, никому ничего не навязываю. Даже если маска это чисто психологический фактор и он кому-то помогает - уже хорошо.
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18.05.2020 10:32 Ответить
Ляшко , пиши под своей фамилией. Где такое было в медицине, чтобы инфекционные болезни лечили "психологическим фактором"? Что за бред и абсурд......Но носи маску дальше, ради Бога но не ради Ковида.
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18.05.2020 10:37 Ответить
Или ты хочешь сказать ты что у нас самый умный и грамотный инфекционист? Извини, но я больше доверяю профессиональным врачам (китайским, итальянским, американским), а они другого мнения.
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18.05.2020 10:35 Ответить
А я разве сказал что психологический фактор лечит? Я сказал что кому-то он в этом плане помогает (в т.ч. мне тоже). Так что не хами и отвянь от меня. Тоже мне, конкурент Ляшка нашелся.
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18.05.2020 10:40 Ответить
Это разумный выбор. Доверять врачам. В обычное время. Но сейчас врачи, под воздействием неизвестных мне и никому факторов, дают сейчас рекомендации полностью противоположные прежним и полностью противоречащие здравому смыслу. Чему верить - решай сам.
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18.05.2020 10:40 Ответить
О чём здесь спор. Пустые больницы. Какой вирус? Какая пандемия? Кроме телевизора и секты коронаверы никто в пандемию не верит.
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18.05.2020 10:56 Ответить
Они всё врут! Врачей, СМИ, ВОЗ, политиков, всех завербовали рептилоиды. Теперь они ходят по палатам и воруют мозг, я знаю, не волнуйтесь так, сходите на процедуры, сестричка вам укольчик сделает.
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18.05.2020 13:39 Ответить
Троль ольгінский, йди нах.
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18.05.2020 13:49 Ответить
Похоже, что эта дремучесть оттуда всегда и вещает.
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18.05.2020 14:22 Ответить
Так саме кремлівські тролі і розповсюджують фейки, не тільки в Україні, а і на сайтах інших країн, про це вже офіційно заявили. Завдання посіяти смуту, недовіру до влад, дестабілізувати як завжди. Так що троль ольгінський саме ти
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18.05.2020 19:27 Ответить
запозичили досвід Порошенка- не критикуй владубо путін нападе такими дебілами як ти дуже легко керувати
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18.05.2020 19:45 Ответить
Особисто тобі це для чого? От для чого? Чи ти професор Лукашенко і маєш достовірну інформацію, що до вірусу? Звідки інфа про змови і зради? На основі яких даних, ти вважаєш коронавірус брехнею? Лише твоя хвора уява. А дивлячись скільки часу ти витрачаєш на розповсюдження цієї "уяви", з піною у рота, то навряд вона твоя, бот кремлівський.
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18.05.2020 20:47 Ответить
Дубинский походу обосрался - кричал что нам ******, так как запустили 1.7млн. загробитчан с вирусом.
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18.05.2020 09:19 Ответить
Шо там Черкаський мер? Де сраженійє нє на шутку???
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18.05.2020 09:26 Ответить
В выходные дни данные всегда меньше. Поликлиники не работают, в больницах только дежурные врачи. Посмотрим, что будет через 2-3 дня.

Чтобы победить вирус надо как-то заставить тупых совков носить маски не на горле, а на лице. Но это невозможно. Совки всегда будут уверены, что никакого вируса нет, что сказку про вирус придумали масоны, Сорос и Бил Гейтс, чтобы потом изобрести вакцину, заставить всех вакцинироваться, затем через вакцину чипировать все население Земли и заставить майнить криптовалюту. Совок и мракобесие - это синонимы. Поэтому пусть продолжают носить маски на горле. Чем быстрее совки выздыхают, тем лучше. Из совков не получится законопослушных европейцев. Нормальные законопослушные украинцы останутся, а тупые совки сдохнут. Вот тогда и начнем строить Европу в Украине.
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18.05.2020 10:51 Ответить
У тебя последняя стадия коронапсихоза)
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18.05.2020 11:02 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:04 Ответить
Параноик?
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18.05.2020 11:09 Ответить
На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів,
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18.05.2020 11:08 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:11 Ответить
через 2-3 недели после инкубационного периода будет вспышка. То бишь сегодня выявлены те, кто заразился 2-3 недели назад.
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18.05.2020 11:34 Ответить
Где уже "вспыхнуло" после пасхи и майских праздников?
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18.05.2020 14:25 Ответить
 
 