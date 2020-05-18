На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек

В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).

5 276 заболевших выздоровели (160 за последние сутки).

Количество активніх больных за сутки возросло на 144.

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 733 случая;

Волынская область - 625 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 564 случая;

Закарпатская область - 901 случай;

Запорожская область - 382 случая;

Ивано-Франковская область - 1221 случай;

Кировоградская область - 445 случаев;

г. Киев - 2321 случай;

Киевская область - 1224 случая;

Львовская область - 1066 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 262 случая;

Одесская область - 764 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ривненская область - 1167 случаев;

Сумская область - 163 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 789 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2713 случаев;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

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