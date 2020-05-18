На утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек
В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.
С начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).
5 276 заболевших выздоровели (160 за последние сутки).
Количество активніх больных за сутки возросло на 144.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 733 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 564 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Запорожская область - 382 случая;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2321 случай;
Киевская область - 1224 случая;
Львовская область - 1066 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 262 случая;
Одесская область - 764 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1167 случаев;
Сумская область - 163 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 789 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2713 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и стали писать статистику на убиль
Статистика COVID-19 України вже давно під контролем
+
- в середньому тести так і роблять контактним особам, інколи симптомним
- результати тести затримують від 3 до 7 днів Для кореляції статистики (висвітлюють швидко тільки нові осередки, або під впливом з верхів)
Может имущество ты и унаследуешь, но дом потеряешь...
Труды нацистов об очищении расы на ночь почитываешь?
А если серйозно то зеков мне не разу не жаль, особенно мразей - убийц и насильников. То же самое касается спидоносцев, - это их личная драма что они пипирку свою нитуда сували или банчили наркоту с одного шприца, потеряли здоровье и теперь для них угроза коронавируса, то я тут при чом? И давай ты не будешь счас расказывать, что кто-то случайно заразился в поликлинике таких 0,0000001% (цыфра взята от фонаря)
Чтобы победить вирус надо как-то заставить тупых совков носить маски не на горле, а на лице. Но это невозможно. Совки всегда будут уверены, что никакого вируса нет, что сказку про вирус придумали масоны, Сорос и Бил Гейтс, чтобы потом изобрести вакцину, заставить всех вакцинироваться, затем через вакцину чипировать все население Земли и заставить майнить криптовалюту. Совок и мракобесие - это синонимы. Поэтому пусть продолжают носить маски на горле. Чем быстрее совки выздыхают, тем лучше. Из совков не получится законопослушных европейцев. Нормальные законопослушные украинцы останутся, а тупые совки сдохнут. Вот тогда и начнем строить Европу в Украине.