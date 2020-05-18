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Под столичным СБУ проходит акция "Руки прочь от Стерненко" из-за вероятного объявления подозрения активисту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием столичного управления Службы безопасности Украины проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акцию "Руки прочь от Стерненко!" собралось несколько сотен человек, здание столичного главка СБУ взято под усиленную охрану.

Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 01
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 02
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 03
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 04
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 05
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 06
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 07
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 08
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 09
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 10
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 11
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 12
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 13
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 14
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 15
Под столичным СБУ проходит акция Руки прочь от Стерненко из-за вероятного объявления подозрения активисту 16

Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Автор: 

СБУ (19847) Стерненко (394) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+39
Само это "проишествие", когда черти приехали убить парня но он отбился и получает подозрение об убийстве а парни подозрение о хулиганке, показывает всю гнилость и продажность всей правоохоронной системы.
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18.05.2020 09:48
+15
Правильно, своих надо поддерживать, а то вся эта судейская, прокацапская мафия ликвидирует активистов.
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18.05.2020 09:53
+13
Вот странно : на мужика два раза нападали, стреляли в него ..он просил у полицаев защиты - они не давали..и он стал носить с собой нож - правда странно ? С чего бы ? Про голые руки нападавших...1. Как их это оправдывает ? Да амбала с голыми руками не могут взять челоека за подбородок и резко повернуть на 120 градусов ? 2. Это 3.14-ж голимый т.к. он его порезали тоже... что там ещё ? Догонял ? Ты , мальчик , знаешь, что такое аффект, когда тебя третий раз хотят убить ?
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18.05.2020 10:26
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Само это "проишествие", когда черти приехали убить парня но он отбился и получает подозрение об убийстве а парни подозрение о хулиганке, показывает всю гнилость и продажность всей правоохоронной системы.
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18.05.2020 09:48 Ответить
В США недавно дядя догнал и убил негра за такую попытку "поговорить" и ничего ему не предъявляли. Так что заткнись.
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18.05.2020 09:52 Ответить
А тьі кто - следователь, прокурор, судья? Материальі дела читал, следственньіе действия проводил? Или просто говно, которое покрьівает еще большее говно?
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18.05.2020 09:55 Ответить
Вот странно : на мужика два раза нападали, стреляли в него ..он просил у полицаев защиты - они не давали..и он стал носить с собой нож - правда странно ? С чего бы ? Про голые руки нападавших...1. Как их это оправдывает ? Да амбала с голыми руками не могут взять челоека за подбородок и резко повернуть на 120 градусов ? 2. Это 3.14-ж голимый т.к. он его порезали тоже... что там ещё ? Догонял ? Ты , мальчик , знаешь, что такое аффект, когда тебя третий раз хотят убить ?
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18.05.2020 10:26 Ответить
Подозрение о хулиганстве даёт им возможность приписать ему превышение самообороны - вот почему хулиганство.
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18.05.2020 10:28 Ответить
И это новость?!
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18.05.2020 11:25 Ответить
Вызывайте польскую полицию. Наша полиция это мальчики для битья, отряд ЛГБТ, созданный для доминирования над ними под защитой США, Великобритания и ЕС.
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18.05.2020 09:51 Ответить
Правильно, своих надо поддерживать, а то вся эта судейская, прокацапская мафия ликвидирует активистов.
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18.05.2020 09:53 Ответить
Причем здесь судьи, если до них дело ещё не дошло.
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18.05.2020 09:55 Ответить
При всём. Решать проблему судебной системы надо было ещё вчера. Судебная мафия, возможно ещё большая опасность для Украины, чем кацапская агрессия.
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18.05.2020 10:27 Ответить
на твое мнение всем насрать
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18.05.2020 09:56 Ответить
Четко не урегулирован вопрос самозащиты и превышение полномочий можно впаять любому победившему. По действующему законодательству выгоднее быть жертвой, а не победителем, даже если на тебя напали.
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18.05.2020 09:57 Ответить
Все давно і детально врегульовано. Вся проблема в об"єктивності і незаангажованості правоохоронної системи. Якщо є докази, що в організації трьох замахів на Стерненка брали участь поліцейські, а Аваков відкрито вимагає його посадити, так як і генпрокурворша, то про яку об"єктивність може іти мова. Портнов, відомий "друг" України і українців, відкрито заявляє, що мета посадки Стерненка - щоб не повадно було іншим навіть думати про спротив владі. З цією падалью Портянкою не соромиться зустрічатися генпрокуроша і обговорювати "державні справи".
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18.05.2020 10:18 Ответить
не по темі ..
alt+39 надрукує символ '..
щоб правильно друкувати слова з апострофом..
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18.05.2020 11:28 Ответить
два апострофи краще, бо швидше.
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18.05.2020 11:43 Ответить
Треба скандувати не "руки геть!", а "Зєлю геть, дострокові". Це шпигун Зєля гадить
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18.05.2020 10:04 Ответить
Все це так, тільки кого нам виберуть 73% отари? боюсь, що наступним буде шарій або мертвечук.
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18.05.2020 10:20 Ответить
Пропоную Олену Зеркаль. Вона хоч з орбіти мародера Пєці, але перемогала росіян і в Гаазі, і в Стратсбурзі, і в Стокгольмі, і в Брюселі... Потужний і патріотичний діпломат. І на пані Олені нема негативу, як на Тімошенко. Бо люди, які думають телевізором олігархів, Юлі ніколи не оберуть. Інша справа, що пані Олена може не погодитись.
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18.05.2020 10:30 Ответить
Ванятко, ты кончательно предал ботоксную старуху с низкой социальной ответственностью?
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18.05.2020 10:31 Ответить
Оскільки Йуля молодший партнер Каломойського, то давай зразу виберемо Бєню. А що, Зеля сказава, що Бєня чесний бізнесмен. Наші суди зараз із успіхом доводять, що "мародер" Петя незаконно переслідував чесного Бєню. До речі, Вань, може ти знаєш, чому наші прокурвори не переслідують "мародера" за мародерство, а відкривають справи з політичним антиукраїнським присмаком?
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18.05.2020 10:39 Ответить
Відповідь дуже проста. Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. От скажи, платний троль "тіхон", чому Пєця забороняє вам вимагати дострокові Зєлє? А не скажеш. А я скажу. Бо путя зашквареного Янека поміняв на Пєцю, потім зашквареного Пєцю поміняв на Зєлю. Нема між цими трьома різниці. Як і між платними тролями Пєці, що давно продали свою совість за залишки з його столу.
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18.05.2020 10:53 Ответить
Я безплатний троль України. За твоєю логікою я повинен був топити за Янека, потім за Пороха, а тепер за ВАЗеленського, бо вони ставленики )(уйла (так правильно пишеться путя). Щось тут у тебе не складається. Видно, таракани в голові заважають. Ще от мучить мене запитання, поясни, чому Порох не здав пів України (або всю) в 2014-15 р. і став ворогом №1 для )(уйла? в тій ситуації це було просто. Да, ще про мародерство розкажи, відкрий очі.
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18.05.2020 11:07 Ответить
Про "ворога для пуйла №1 Пєцю" спитай у його кума Медведчука(хрестив його молодшого), якому Пєця подарував три набільш рейтингові інформаційні телеканали, дві монополії зрідженого газу, дизелю і цілу бензомагістраль. А здати пів України російський шпигун Пєця не встиг, бо вже був зашкварений після виходу зі Слов'янська гіркіна і після Іловайська з Дебальцево. Власне зашквари у Пєці були майже кожен день. Цапія Пєцю рятувала, бо "коней на переправі не міняють". Не отримуєш за свою діяльність грошей? Ну так це твоя особиста справа. Вся інша ботоферма з https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ десятки тисяч продажних тролів Порошенка гроші отримують
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18.05.2020 12:01 Ответить
Зеленский и ко это фашистская власть!
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18.05.2020 10:08 Ответить
Не паплюжте фашистів порівнянням з ним! Він - звичайна підніжка пуйловська, а не фашист
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18.05.2020 10:25 Ответить
Стерненка треба відстояти. Якщо ні, то зелену банду хахлів і малоросів вже буде важко втримати від повальних репресій під диктовку паРашки і її агентів
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18.05.2020 10:26 Ответить
Ты еще здесь,бегом на акцию
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18.05.2020 11:13 Ответить
зеленый баран не понимает что вот с этого и начнется его 3й майдан...
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18.05.2020 10:43 Ответить
А що від барана можна ждати.
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18.05.2020 10:53 Ответить
Вряд ли Баканов будет исполнять портновские хотелки венедиктовых и бобиковых!
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18.05.2020 10:49 Ответить
Це вже хотєлки Владіміра Ссанича. Лейтенант РПЦ - його закадичний друг.
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18.05.2020 11:13 Ответить
За акцию поддержки большой плюс всем небайдужим,но кричать Аваков-черт нужно возле здания главка нацполиции или его виллы в Италии,а не сбу
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18.05.2020 11:02 Ответить
Краще під Офісом пострадавшего.
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18.05.2020 11:15 Ответить
Если-бы Катя Гандзюк по стечению обстоятельств облила нападавших их же кислотной то уже как минимум холила-бы на допросы, а может и была-бы "убийцей". А прокуроры себе продолжают виллы строить по три этажа.
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18.05.2020 11:10 Ответить
Путина-в Гаагу. Мэдвэдчука-повесить!
Героям-слава!
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18.05.2020 11:38 Ответить
 
 