СБУ обнародовала архивные документы КГБ о попытках крымских татар вернуться в родной Крым. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины обнародовала некоторые документы из архивов КГБ УСРС, связанные с депортацией и геноцидом крымских татар в советские времена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

"18 мая - скорбный день в истории крымских татар и всей Украины. В этот день в 1944 году сталинский режим руками НКВД начал геноцид коренного народа Крыма. Людей загнали в товарные вагоны и депортировали в Сибирь и Среднюю Азию.

Но борьба крымскотатарского народа за свою Родину никогда не прекращалась. Мы собрали несколько историй из архивов КГБ о том, как крымские татары боролись за право жить на своей земле. Репрессии, преследования, ярлыки "автономистов", "предателей" и "экстремистов" - ничто не сломило дух этих людей. Помним всех, кто не дождался возвращения домой!", - сказано в сообщении.

СБУ привела некоторые исторические данные. В частности, речь идет о попытках крымских татар вернуться в Крым после более 20 лет изгнания.

Итак, 1967 г., 50-я годовщина Октябрьской революции. Председатель КГБ при Совете министров УССР Никитченко докладывает руководству Компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. Его довели до отчаяния постоянные отказы советской власти, которые запрещали возвращение в Крым.

"Абдураим Решидов - национальный герой крымскотатарского народа. Он был летчиком-асом во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Но после запросов о возвращении в Крым Герой Решидов стал считаться "провокатором". И предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его", - сказано в сообщении.





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В СБУ отметили, что в этом же сообщении того же председателя КГБ Никитченко сохранилась переписка крымского татарина Мансура Османова, который проживал в Ташкенте, с писателем и жертвой сталинского режима Борисом Антоненко-Давидовичем.

Османов очень точно описал, как советская пропаганда относится к крымским татарам, даже к тем, кто родился уже в изгнании. Его сыновей и через 22 года называли "предателями".

Борис Антоненко-Давидович, который и сам прошел ГУЛАГ, поддерживал крымчан и ответил: "Ваш народ настоящий хозяин этой земли", посоветовав самое главное - сохранить свой язык и культуру. "Пусть ваши дети не забудут этого, потому что когда народ теряет язык - он перестает быть нацией".







Документы: СБУ/Telegram-канал

Напомним, сегодня в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и чтится память жертв депортации крымских татар.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая). Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 сс "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

Без сомнения, был совершен акт гено- и этноцида, о чем свидетельствуют обвинение целого народа в государственной измене и применение принципа коллективной ответственности. По официальным данным (так называемые числа Лаврентия Берии) были депортированы 183 144 тысяч крымских татар, по татарскими источникам - 2более 400 тыс, из которых в течение первого полтора года умерло около 46% депортированных людей. В карательной операции участвовали 32 тыс. сотрудников НКВД.







