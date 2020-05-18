Порошенко: Вопрос освобождения Крыма вообще исчез с повестки дня власти, но право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено. ВИДЕО

Десятки лет крымско-татарский народ вел борьбу за возвращение на родную землю. С начала независимости Украины началось возрождение и для крымских татар. Однако оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отмечает, что для нынешней власти вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня, и призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

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"Более трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар - это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых - загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири.

Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и упорную борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, такаие, как, например, генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем руссийская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.

На днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина. Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарскому народу от Кремля: "Можем повторить"", - пишет Порошенко.

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"Какая же реакция украинской власти?"- спрашивает он.

"Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Фракция "Европейская Солидарность" и, надеюсь, другие фракции поддержат законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа.

Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым - это Украина! Слава непокоренному крымскотатарскому народ! Слава Украине!", - написал пятый президент.

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