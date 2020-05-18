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Порошенко: Вопрос освобождения Крыма вообще исчез с повестки дня власти, но право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено. ВИДЕО

Порошенко: Вопрос освобождения Крыма вообще исчез с повестки дня власти, но право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено. ВИДЕО

Десятки лет крымско-татарский народ вел борьбу за возвращение на родную землю. С начала независимости Украины началось возрождение и для крымских татар. Однако оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отмечает, что для нынешней власти вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня, и призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала архивные документы КГБ о попытках крымских татар вернуться в родной Крым. ДОКУМЕНТ

"Более трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар - это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых - загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири.

Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и упорную борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, такаие, как, например, генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем руссийская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.

На днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина. Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарскому народу от Кремля: "Можем повторить"", - пишет Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

"Какая же реакция украинской власти?"- спрашивает он.

"Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Фракция "Европейская Солидарность" и, надеюсь, другие фракции поддержат законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа.

Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым - это Украина! Слава непокоренному крымскотатарскому народ! Слава Украине!", - написал пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП

Автор: 

депортация (677) Порошенко (19587) крымские татары (2716) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+13
Зато вопрос о подачи воді в оккупированный крым появляется с завидной регулярностью
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18.05.2020 10:24
+13
Все знают давно - что с его бизнесом, только на Лахте новички не знают.
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18.05.2020 10:29
+13
тому що з бариги гетьман - як куля з гівна
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18.05.2020 10:35
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Правила форума Совет форумчан
Зато вопрос о подачи воді в оккупированный крым появляется с завидной регулярностью
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18.05.2020 10:24 Ответить
Так и на форуме начинают мантру, что, мол, ошибка Порошенко в том, что он освобождал Крым одновременно с Донбассом...
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18.05.2020 10:25 Ответить
он не освобождал ни то, ни другое...
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18.05.2020 10:50 Ответить
А твой Зелемойский, выходит, освобождает, ведь ты потому его выбрал, что Порошенко не освобождал? Расскажи - каким образом? Вводит представителей Лугандона? Тогда объясни - кого представляют "представители"?
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18.05.2020 10:53 Ответить
он не мой, это раз; от кого освобождать, это два? Если там живут люди, значит им там жить нравится, ты об этом не задумывался? Кому не нравилось, те уехали.
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18.05.2020 10:57 Ответить
Конечно нравится, а кому понравится жить в землянке или палатке на неоккупированной территории!?
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18.05.2020 11:01 Ответить
вопрос не по адресу, ты это у Сивохи спроси
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18.05.2020 12:25 Ответить
А зачем у Сивохо спрашивать, если ты не видел, что Порошенко освобождал, а видишь (видишь ли?), что назначение представителей это тоже освобождение не военным путём, но с предательством?
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18.05.2020 12:32 Ответить
Почему Петя бизнес не продал, кто знает?
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18.05.2020 10:26 Ответить
Все знают давно - что с его бизнесом, только на Лахте новички не знают.
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18.05.2020 10:29 Ответить
Бєрі више, почєму он йещьо нє сідіт в тюрьмє? Скоко мудрому наріду йещьо страдать ізза етово!?
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18.05.2020 10:30 Ответить
Бо он олигарх сначала, а уж потом президент Украины.
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18.05.2020 10:31 Ответить
«Согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.
Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
- Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест",
- еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3046467»
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18.05.2020 10:41 Ответить
А должен был продать. Обманул Украину.
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18.05.2020 10:57 Ответить
Ти купиш? То купляй.
«Чому ніхто не хоче купити Roshen?
13 грудня 2017, 19:12
Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?
Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами.
Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Про це заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю «Українській правді». https://www.radiosvoboda.org/a/28915575.html
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18.05.2020 11:07 Ответить
Простими словами, так як Україна у стані агресії з боку Росії, то що буде з «Рошен», коли ***** знову заманеться «освобождать Новороссію» від українців, невідомо. Кому потрібні руїни?
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18.05.2020 11:14 Ответить
Лапшу вешать он умеет.
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18.05.2020 11:24 Ответить
Нажива - цель пецыной жизни, а политика и президентство - средство этой наживы.
Это обьясняет потужный реформизм и корытный петьриотизм Порохла.
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18.05.2020 11:10 Ответить
тому що з бариги гетьман - як куля з гівна
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18.05.2020 10:35 Ответить
Поверніть Пороха !
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18.05.2020 10:38 Ответить
Тільки Петро! Аве, аве імператору !
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18.05.2020 10:41 Ответить
Он хотел, но Зеленский помешал ему
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18.05.2020 11:17 Ответить
Вчера День памяти жертв политических репрессий, сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - жныва для национал-казнокрада попиариться.
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18.05.2020 10:30 Ответить
Чим більше Крим будуть пов'язувати лише з татарами, тим менше шансів його повернення до складу України.
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18.05.2020 10:30 Ответить
Твоя правда. Украинцы пролили море укрови своей и чужой за Крым, а пеця сватает Крым татарам.
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18.05.2020 10:33 Ответить
Так он и "украинская" верхушка и сдали Крым *****, чтоб тот подпалил украинский Донбасс и Майдан ушёл на фронт. Когда пеця пришёл к власти он заявил, что Крым вернётся в Украину когда уровень жизни в Украине станет выше чем в параше и тут же обвалил гривну и взвинт тарифы. Сразу.
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18.05.2020 10:54 Ответить
А з ким пов'язувати ?
З русскімі військовими пенсіонерами, яких там до біса, ще з часів СРСР, чи з нинішніми переселенцями з Россіі?
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18.05.2020 10:38 Ответить
Є Конституція України, там все враховано.
З врахуванням досвіду Судетів, Австрії і т.д., минулого століття.
А ********* хочєт повторіть долю третього рейху.
Він її одержить.
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18.05.2020 10:51 Ответить
У Украины в Крыму примерно 70% населения, но за них украинская не бореться - подыгрывает *****.
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18.05.2020 10:56 Ответить
Чому зевлада за них не бореться?
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18.05.2020 11:08 Ответить
А чьому попопередник не боровся? Ти ж там йому подлізуєшь то й спитай.
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18.05.2020 11:40 Ответить
Всіх? Це тих, кого росія переселила останнім часом?
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18.05.2020 10:57 Ответить
Цікаво, а от серед журналістів, тих хто несвідомо поливав Порошенка гімном, а тепер через рік, без нього, побачивши, як зараз зливають Україну, от чи є такі, хто вибачився перед Порошенком, чи відчуває докори сумління?
Про тих хто свідомо поливав Порошенка мова не йде. З ними все зрозуміло.
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18.05.2020 10:34 Ответить
А що петрушка за 5 років зробив для звільнення Криму? Фірташу на Титан електроенергію постачав?
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18.05.2020 10:36 Ответить
Фарисействует, лицемерно фарисействует, лукавит Порошенко... А если проще нагло... врет... Все же при нем случилось... И он тогда президентом... числился. Теперь бы ему и его ... "единомышленникам" политиканствовать поменьше изображать из себя ... целомудрие, ... и объединиться во имя восстановления суверенитета Украины в Крыму в ЛуганДоне, а не копить злобу на всех, кто отобрал у него власть... Неужели, действительно, крокодил он, а не человек...?
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18.05.2020 10:41 Ответить
« И он тогда президентом... числился. »
Лахинське, поцікався, коли твоє ***** вкрало Крим, а коли Порошенко став Президентом.
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18.05.2020 10:45 Ответить
пэтя давай будем відвертими)))при тебе вообще этот вопрос не поднимался(((а если и поднимался то только благодаря общественности!!так как и с Мариуполем который ты хотел сдать и быстренько забрал свой рошен)))
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18.05.2020 10:44 Ответить
он шо то знал, ведь забрал рошен из Марика задолго до событий 14 года...
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18.05.2020 10:53 Ответить
форумчане, кто в теме, с каких времён полуостров стал для татар родной землёй? До монголо-татарского ига или уже после?
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18.05.2020 10:52 Ответить
Татари живуть у Татарстані.
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18.05.2020 10:59 Ответить
До 1796, когда по результатам войньі с Османской Империей, Англия и Франция, передали Крьім под управление Россіі, так точно бьіл татарским.
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18.05.2020 11:00 Ответить
Кримськотатарським з усіма народами, які давно жили в Криму.
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18.05.2020 11:01 Ответить
а корсуньский русняк Владимира Таврического-Обнулёванного - в счёт?
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18.05.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/blogs/3196150/den_pamyat
76 років тому радянський тоталітарний режим розпочав спецоперацію зі злочинного примусового виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Жертвами геноциду стали близько двохсот тисяч людей. Протягом першого року депортації, за різними оцінками, загинули від 15% до 46% депортованих. Источник: https://censor.net/b3196150
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18.05.2020 12:17 Ответить
знаю, помню, мщу империи зла, как могу, и за вас, и за нас, и за них.
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18.05.2020 12:20 Ответить
(Пра)Тюрки на занятый готами Крымский полуостров забрели вместе с гуннским вторжением из Азии в Европу. Там же они жили и во времена Хазарского Каганата.
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18.05.2020 11:15 Ответить
А яким там боком, там чудь, мудь, мєря, і прочіє «русскіє» ?
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18.05.2020 11:21 Ответить
Запорожцы на службе московского сатаната подсобили, не?
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18.05.2020 11:26 Ответить
Як що так, то треба виправляти помилку.
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18.05.2020 11:41 Ответить
Держи мои пять, козаче. Лучше поздно, чем никогда.
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18.05.2020 11:47 Ответить
примерно с 3 века НЭ . пратюркские народности оседали там перемешиваясь с готами ,гуннами . сарматами караимами и греками .Они и были частью Орды . Орда она разная .
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18.05.2020 11:59 Ответить
Так и есть, только Орда в нашем понимании пришла из евразийских степей спустя тысячу лет.
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18.05.2020 12:17 Ответить
Мне все равно о чем чвакает эта барыжная свинья! Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Крим - це Україна!!!
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18.05.2020 11:05 Ответить
Чому ви подібне не написали про зевладу?
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18.05.2020 11:09 Ответить
Она ж не чавкает, и "барыжные свиньи" во власти - не стиль Зеленского, как бы они туда ни прорывались.
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18.05.2020 11:18 Ответить
Ви забули перекласти зрозумілою мовою
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18.05.2020 11:20 Ответить
то він на своїй свиноруссской ...спалилась лахта...
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18.05.2020 11:23 Ответить
Sorry, Желающий понять - да поймёт, а не желающий будет подчавкивать прикорытной Барыге.
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18.05.2020 11:23 Ответить
Прикоритний барига це Зеленський зі Зе-свинарчуками 95 кварталу, які за пів року зжерли всі гроші в Україні?
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18.05.2020 12:18 Ответить
не держиворь на кацапский манер, пан-порохоботе.
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18.05.2020 12:23 Ответить
Любите ви, підкацапники, оббріхувати, і провину перекладати. А я правду кажу. Хто барига? Той, хто гроші до державної скарбниці складав, чи той, хто їх, за пів року, розікрав? Не дуже важка задачка. Впораєтесь? Возв'яжете
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18.05.2020 12:35 Ответить
жаль, не послушал меня - чем больше завираешься, тем кацапистей выглядишь, порохоботе.
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18.05.2020 12:44 Ответить
Не впорався, зЕ-ватничку? Правда в горлянці застряла? Очікувано
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18.05.2020 12:54 Ответить
не поперхнись соевым бобом, порохоботику.
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18.05.2020 12:57 Ответить
Кацапська традиція захисту. Образа опонента.
Даю відповідь на задачку. Бо від вас відповіді чекати не варто.
Барига- той, хто розтринькує гроші із державної скарбниці. Людські гроші.
Барига- Зеленський.
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18.05.2020 13:18 Ответить
Вижу, запутался ты в своей фейкалометалке, пороховатничку.
Вот тебе направление: HX. Тебя там цапы уж заждалися.
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18.05.2020 13:28 Ответить
Ватан, це твій аргумент?
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18.05.2020 13:32 Ответить
это был ясный посыл.
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18.05.2020 14:31 Ответить
Та ти зі свого яусного посилу й не вилазиш
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18.05.2020 14:46 Ответить
Потому что в этой новости вякает мальдивчанин. Писать требуется ПО ТЕМЕ.
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18.05.2020 11:28 Ответить
І що ж він набарижив? Розповісте
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18.05.2020 11:19 Ответить
Чиновника со стажем видно сразу - Главное, что бы вопрос стоял) "Мы внесём этот вопрос, поднимем, заслушаем , определимся ,возьмём на постоянный контроль, назначим ответственных,установим отчётность, расширим, углубим, выдвиним во главу, придадим новый смысл, дадим новую жизнь... и тд и тп. Старую школу не пропьёшь)
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18.05.2020 11:13 Ответить
Петро Олексійович, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!
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18.05.2020 11:28 Ответить
Никогда он не вернётся в кресло, зря только деньги тратит.
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18.05.2020 11:35 Ответить
Шо лучше - пеццю взад или пеццю под зад?
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18.05.2020 11:49 Ответить
- Н1 об1цянок. н1 пробачень
-Все сталося само -собою ...( ПО Петрусь )
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18.05.2020 12:01 Ответить
Стиль, як у Трєдіаковського. Лахтинськє, попустись. Палишся.
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18.05.2020 16:53 Ответить
 
 