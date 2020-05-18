Порошенко: Вопрос освобождения Крыма вообще исчез с повестки дня власти, но право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено. ВИДЕО
Десятки лет крымско-татарский народ вел борьбу за возвращение на родную землю. С начала независимости Украины началось возрождение и для крымских татар. Однако оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он отмечает, что для нынешней власти вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня, и призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.
"Более трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар - это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых - загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири.
Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и упорную борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, такаие, как, например, генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем руссийская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.
На днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина. Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарскому народу от Кремля: "Можем повторить"", - пишет Порошенко.
"Какая же реакция украинской власти?"- спрашивает он.
"Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады.
Фракция "Европейская Солидарность" и, надеюсь, другие фракции поддержат законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа.
Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым - это Украина! Слава непокоренному крымскотатарскому народ! Слава Украине!", - написал пятый президент.
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Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
- Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест",
- еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3046467»
«Чому ніхто не хоче купити Roshen?
13 грудня 2017, 19:12
Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?
Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами.
Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Про це заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю «Українській правді». https://www.radiosvoboda.org/a/28915575.html
Это обьясняет потужный реформизм и корытный петьриотизм Порохла.
З русскімі військовими пенсіонерами, яких там до біса, ще з часів СРСР, чи з нинішніми переселенцями з Россіі?
З врахуванням досвіду Судетів, Австрії і т.д., минулого століття.
А ********* хочєт повторіть долю третього рейху.
Він її одержить.
Про тих хто свідомо поливав Порошенка мова не йде. З ними все зрозуміло.
Лахинське, поцікався, коли твоє ***** вкрало Крим, а коли Порошенко став Президентом.
76 років тому радянський тоталітарний режим розпочав спецоперацію зі злочинного примусового виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Жертвами геноциду стали близько двохсот тисяч людей. Протягом першого року депортації, за різними оцінками, загинули від 15% до 46% депортованих. Источник: https://censor.net/b3196150
Даю відповідь на задачку. Бо від вас відповіді чекати не варто.
Барига- той, хто розтринькує гроші із державної скарбниці. Людські гроші.
Барига- Зеленський.
Вот тебе направление: HX. Тебя там цапы уж заждалися.
-Все сталося само -собою ...( ПО Петрусь )