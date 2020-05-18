За последние сутки количество активных больных COVID-19 в 9 областях Украины снизилось, - СНБО

В 9 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что в 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих в целом.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - выздоровления (с начала пандемии было 733 заболевших, 11 умерших и 386 выздоровевших), сейчас в области болеет 336 человек (на 17 больше за сутки);

- в Волынской области – 10 новых случаев заболевания и 1 – смерти (с начала пандемии 625 заболели, 17 умерли и 150 выздоровели), сейчас болеет 458 человек (за сутки на 9 больше);

- в Днепропетровской области – 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти (за все время 837 заболели, 13 умерли и 95 выздоровел), сейчас болеет 735 человек (за сутки на 35 больше);

- в Донецкой области – 1 новый случай заболевания и 7 - выздоровления (за все время – 131 заболевших, 4 умерших и 42 выздоровевших), сейчас болеет 85 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Житомирской области – 18 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (565 заболели, 12 умерли и 149 выздоровели за все время), сейчас болеет 403 человека (за сутки на 9 больше);

- в Закарпатской области - 16 новых случаев заболевания и 23 - выздоровления (за все время 901, 24 и 189 соответственно), сейчас болеет 688 человек (за сутки на 7 меньше);

- в Запорожской области 4 человека заболели, 1 - умер и 4 - выздоровели (с начала пандемии - 382 заболевших, 9 умерших и 185 выздоровевших), сейчас болеет 188 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19, смертей и выздоровления не зафиксировано (1 221 заболевших, 68 умерших и 513 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 640 человек (на 11 больше за сутки);

- в Киеве - 41 новый случай заболевания и 1 – смерти (всего 2 321 случай заболевания, 49 - смерти и 224 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 048 человек (за сутки на 40 больше);

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- в Киевской области подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19, 3- смерти и 4 случая выздоровления (с начала пандемии 1 224 заболели, 29 умерли и 212 выздоровели), сейчас болеет 983 человек (за сутки на 20 больше);

- в Кировоградской области – 2 новых случая заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано (за все время 445 заболели, 20 умерли и 319 выздоровели), сейчас болеет 106 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 42 заболели и 22 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 20 человек;

- во Львовской области подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, 3 - смерти и 9 - выздоровления (за все время – 1066 заболевших, 30 умерших и 206 выздоровевших), сейчас болеет 830 человек (на 35 больше за день);

- в Николаевской области 24 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления нет (за все время - 262 заболевших, 6 умерших и 82 выздоровевших), сейчас болеет 174 человека (на 24 больше за сутки);

- в Одесской области - 18 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 1 – выздоровления (с начала пандемии 764 заболели, 10 умерли и 60 выздоровели), сейчас болеет 694 человека (за сутки на 15 больше);

- в Полтавской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 5 – выздоровели (за все время 264 заболевших, 9 умерших и 189 выздоровевших), сейчас болеет 66 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Ривненской области - 41 новый случай заболевания, 3 – смерти и 6 - выздоровления (за все время - 1 167 заболевших, 28 умерших и 353 выздоровевших), болеет 786 человек (на 32 больше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления нет (за все время 163 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 70 человек (за сутки на 1 больше);

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- в Тернопольской области - 3 новых случаев заболевания и 21 – выздоровления (за все время – 1 081, 22 и 599 соответственно), сейчас болеет 460 человек (за сутки на 18 меньше);

- в Харьковской области - 3 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 28 - выздоровления (за все время – 789, 30 и 147 соответственно), сейчас болеет 612 человек (за сутки на 26 меньше);

- в Херсонской области – 1 новый случай заражения и 9 - выздоровления (за все время 168 заболевших, 2 умерших и 126 выздоровевших), сейчас болеет 40 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области - 14 новых случаев заболевания COVID-19 и 2 – выздоровления (с начала пандемии 267 заболевших, 9 умерших и 67 выздоровевших), сейчас болеет 191 человек (на 12 больше за сутки);

- в Черкасской области - новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 1 выздоровел (с начала пандемии 372 заболели, 16 умерли и 207 выздоровели), сейчас болеет 149 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, 5 - смерти и 26 - выздоровления (2 713 заболевших, 107 умерших и 634 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 972 человека (на 12 меньше, чем днем ранее);

- в Черниговской области - новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, выздоровлений - 4 (за все время – 108 заболевших, 6 умерших и 31 выздоровевших), сейчас болеет 71 человека (за сутки на 4 меньше).

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