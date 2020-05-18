За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то действующий глава государства получил бы 39,3% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% - Петра Порошенко, 8,6% - Юлию Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.
Как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
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Все они совки.
Пока верно одно- ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой «фильм о мире». Рабочее названия этого фильма - «Нелегальный Консультативный совет действует». ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма «Крым». За этот «фильм» про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера россии михалкова и похвалу сурового путина. А козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра ермака.
ермак зря путает политику и искусство. ермак не понимает разницы между войной и миром, между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание зеленского «своим» президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.
А ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента зеленского, «снимает» вместе с кремлевскими продюсерами «фильм» о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.
Мне кажется, что если написать в одной новости, что завтра в шесть утра Путин бомбу на Украину сбросит и что у Порошенко рейтинг упал, то зебилы часть новости про бомбу не заметят и будут радоваться снижению рейтинга Порошенко
Тіпо "Васю, я їду на рибалку, а ти проголосуй за(мість) мене"? У совку таке практикувалося. І за родичів, і за сусідів.
После опубликования в аналитическом центре Atlantic Council (США) статьи Дэвида Кларка , в которой он привел факты коррупции в самом ближайшем окружении Зеленского, я с интересом ждал, чем ответит группа «Вечерний квартал», которую собственно и обвинили.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDITCmj2hdIMLesV6jjSHjCtbFf06vqrhWlafu1X0KZgZDmncX6jDWI812IrYIdP4LdN0k8F0Lh83q2&hc_ref=ARR-mNgpBUAv1UEFQBBR5IFZeSp-FCuMahLevIWTaJyX-gd_ZhtdRBGHBJ-Tmqptp8g&fref=nf пишет сегодня вечером в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему (об упомянутой статье) - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF.html Запад понял, что Зеленский полностью повторяет траекторию Порошенко, только быстрее
Ответ оказался потрясающим по своей оригинальности и простоте! В народ запустили массированный мессидж, что Зеленский лично, что называется, «денег не берет». И это, мол , выгодным образом отличает его от Порошенко, Януковича и всех остальных.
Идея оказалась не только свежей, но и довольно эффективной. Мол, да (!), окружение Зеленского не идеально. А у кого оно было идеальным! Но сам Президент - образец кристально чистого поведения. Он выше всего этого!
Как оказалось, охлосу идея пришлась по душе. Больше того, он в нее даже поверил.
Как говориться, все гениальное просто!
Оппозиции необходимо было быстро указать народу, что на Солнце все-таки есть пятна.
Поэтому буквально через несколько дней ОПЗЖ на всех трех своих телеканалах стала запускать мысль, что Зеленский - это банальный трус. Да, взяток не берет, но трус. И не просто запускать, а доказывать на примерах факты трусости президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83.html Зеленский не только бездарь, но еще трус и дезертир
Ну, что сказать? Тоже эффективно.
Трусливых народ у нас не любит. Уж пусть лучше взятки берет, но что б мог, как Янукович, и министру по морде заехать.
https://youtube.com/watch?v=brxy0NHgf4Q