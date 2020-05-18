За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то действующий глава государства получил бы 39,3% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% - Петра Порошенко, 8,6% - Юлию Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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