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Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима, - Ермак о депортации крымскотатарского народа

Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима, - Ермак о депортации крымскотатарского народа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Много тысяч семей в Крыму разбудили рано утром 18 мая 1944 года, дали взять только самое необходимое, как преступников погрузили в грузовики и железнодорожные вагоны и отправили в отдаленные регионы Советского Союза", - напомнил руководитель Офиса президента.

"Так началась одна из самых трагических страниц истории прошлого века – депортация крымскотатарского народа. Тогда было вывезено из Крыма, только по официальным данным, 191 тыс. крымских татар. А правозащитники называли значительно большие цифры. У людей забрали все – дома, землю, личное имущество, скот, сельскохозяйственную продукцию. Депортация охватила каждого человека крымскотатарского происхождения, включая детей, женщин, пожилых людей, и даже тех, кто служил в Красной Армии. Всех назвали преступниками. Почти половина из них погибли в процессе переселения и в первые годы после него", - отметил Ермак.

"Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима, все страдания, которые выпали на долю крымскотатарского народа", - заверил Андрей Ермак.

Автор: 

депортация (677) тоталитаризм (48) крымские татары (2716) Ермак Андрей (1254)


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Не было и нет никакого тоталитарного режима,есть и был режим российский,московский,русский - не хитри гнида.
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18.05.2020 10:36 Ответить
Ни гарант, ни глава его офиса не называют этот загадочный режим.
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18.05.2020 10:40 Ответить
Особливо цинічно це звучить з вуст нинішньої влади і її фсб-ної секретарки
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18.05.2020 11:12 Ответить
Но и при Украине татарам не дали автономию , и сейчас не поздно Раде объявить Крым татарской автономией в составе Украины , юридически имеет право !

Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму, - Єрмак про депортацію кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 2971
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18.05.2020 11:17 Ответить
гниды московские рассуждают
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18.05.2020 11:37 Ответить
 
 