Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима, - Ермак о депортации крымскотатарского народа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Много тысяч семей в Крыму разбудили рано утром 18 мая 1944 года, дали взять только самое необходимое, как преступников погрузили в грузовики и железнодорожные вагоны и отправили в отдаленные регионы Советского Союза", - напомнил руководитель Офиса президента.

"Так началась одна из самых трагических страниц истории прошлого века – депортация крымскотатарского народа. Тогда было вывезено из Крыма, только по официальным данным, 191 тыс. крымских татар. А правозащитники называли значительно большие цифры. У людей забрали все – дома, землю, личное имущество, скот, сельскохозяйственную продукцию. Депортация охватила каждого человека крымскотатарского происхождения, включая детей, женщин, пожилых людей, и даже тех, кто служил в Красной Армии. Всех назвали преступниками. Почти половина из них погибли в процессе переселения и в первые годы после него", - отметил Ермак.

"Украина будет всегда помнить все жертвы тоталитарного режима, все страдания, которые выпали на долю крымскотатарского народа", - заверил Андрей Ермак.