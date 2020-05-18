На Украину приходится примерно 40% всех нелегальных поставок табачных изделий в Европу, - СМИ
Сейчас в Украине представлены четыре мировые производителя табачной продукции - Philip Morris, JTI, BritishAmerican Tobacco, Imperial Tobacco. Все они сотрудничают с Европейской службой по борьбе с мошенничеством (OLAF), которая борется с контрабандой сигарет на рынках ЕС.
Учитывая то, что на Украину приходится около 40% всех нелегальных поставок сигарет в Европу, требования к дистрибуции очень жесткие, передает сайт Новое время, передает Цензор.НЕТ.
По словам представителя одной из табачных компаний, пожелавшего остаться неназванным: "Компания прекрасно понимает, кто и зачем покупает у нее табачные изделия. Дистрибьютору нельзя позвонить и попросить продать, например, фуру табачных изделий одной конкретной марки в небольшой киоск. Такие правила - это своеобразный барьер, который не позволяет увеличивать долю нелегальных поставок из Украины в страны ЕС".
Томислав Сокол, член Европарламента, изданию Евроньюс отметил, что по данным Управления ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF), контрабандная торговля табаком лишает ЕС примерно 10 миллиардов евро государственных доходов ежегодно.
"Украина в последнее время превратилась в "мировой центр" для контрабанды сигарет в Европу. Несмотря на принятые меры, включая расширение таможенного сотрудничества с третьими странами, проблема все еще остается такой же большой, как и раньше", - подчеркнул европарламентарий.
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За поражение в холодной войне в частности.
Так что как-то так оно уже и будет. Партия сыграна.