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На Украину приходится примерно 40% всех нелегальных поставок табачных изделий в Европу, - СМИ

На Украину приходится примерно 40% всех нелегальных поставок табачных изделий в Европу, - СМИ

Сейчас в Украине представлены четыре мировые производителя табачной продукции - Philip Morris, JTI, BritishAmerican Tobacco, Imperial Tobacco. Все они сотрудничают с Европейской службой по борьбе с мошенничеством (OLAF), которая борется с контрабандой сигарет на рынках ЕС.

Учитывая то, что на Украину приходится около 40% всех нелегальных поставок сигарет в Европу, требования к дистрибуции очень жесткие, передает сайт Новое время, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя одной из табачных компаний, пожелавшего остаться неназванным: "Компания прекрасно понимает, кто и зачем покупает у нее табачные изделия. Дистрибьютору нельзя позвонить и попросить продать, например, фуру табачных изделий одной конкретной марки в небольшой киоск. Такие правила - это своеобразный барьер, который не позволяет увеличивать долю нелегальных поставок из Украины в страны ЕС".

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Томислав Сокол, член Европарламента, изданию Евроньюс отметил, что по данным Управления ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF), контрабандная торговля табаком лишает ЕС примерно 10 миллиардов евро государственных доходов ежегодно.

"Украина в последнее время превратилась в "мировой центр" для контрабанды сигарет в Европу. Несмотря на принятые меры, включая расширение таможенного сотрудничества с третьими странами, проблема все еще остается такой же большой, как и раньше", - подчеркнул европарламентарий.

Автор: 

контрабанда (2408) сигареты (867) Евросоюз (17059)


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Топ комментарии
+5
Пусть свой рынок и защищают от контрабанды. Как закрывать глаза на контрабанду леса из Украины, которую оформляют опилками, так у них все Ок, нарушений нет, а за сигареты они скулеж поднимают. Да для них 10 лярдов на всё ЕС, как для Коболева лям баксов - копейки маме на хлеб. Задрали своей еврочестностью и Украину учат как ей оставаться нищей.
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18.05.2020 10:51
+3
Мрази,сигареты им мешают украинские,в ваших офшорных зонах припаркованы миллиарды ворованных в Украине денег,ворьё даже отмывать их не утруждаются,но вам они не мешают гниды.
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18.05.2020 10:40
+2
Ну так надо на нелегальных поставкаж в Европу и зарабатывать валюту для Украины, бо если мы и дальше будем жить по правилам Запада мы и дальше будем нищей страной которой каждый европейский, американский или кремлёвский прохиндей рассказывает как жить. А пора Украине стать полностью пиратской страной, пойти путём Китая и расстрелять всех казнокрадов и коррупционеров в течении месяца - и Украина начнёт процветание!
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18.05.2020 10:43
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Нація починає відмовлятись від тютюнопаління )))
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18.05.2020 10:37 Ответить
Мрази,сигареты им мешают украинские,в ваших офшорных зонах припаркованы миллиарды ворованных в Украине денег,ворьё даже отмывать их не утруждаются,но вам они не мешают гниды.
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18.05.2020 10:40 Ответить
Браво! Праведный гнев достойный Пабло Экобара
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18.05.2020 10:45 Ответить
Конечно не мешают, а помогают. Поэтому они и богатые, тому как с таких наивных как Украина выкачивают все ресурсы: человеческие, природные, финансовые. Нео-колониализм это называется.
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18.05.2020 10:54 Ответить
За всё нужно платить.
За поражение в холодной войне в частности.
Так что как-то так оно уже и будет. Партия сыграна.
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18.05.2020 10:57 Ответить
Ну так надо на нелегальных поставкаж в Европу и зарабатывать валюту для Украины, бо если мы и дальше будем жить по правилам Запада мы и дальше будем нищей страной которой каждый европейский, американский или кремлёвский прохиндей рассказывает как жить. А пора Украине стать полностью пиратской страной, пойти путём Китая и расстрелять всех казнокрадов и коррупционеров в течении месяца - и Украина начнёт процветание!
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18.05.2020 10:43 Ответить
Пусть свой рынок и защищают от контрабанды. Как закрывать глаза на контрабанду леса из Украины, которую оформляют опилками, так у них все Ок, нарушений нет, а за сигареты они скулеж поднимают. Да для них 10 лярдов на всё ЕС, как для Коболева лям баксов - копейки маме на хлеб. Задрали своей еврочестностью и Украину учат как ей оставаться нищей.
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18.05.2020 10:51 Ответить
"...контрабандная торговля табаком лишает ЕС примерно 10 миллиардов евро государственных доходов ежегодно..." // Это те 10 лярдов о которых НБУ отчитывается, как о деньгах заробитчан. А если серьезно, то это капиталистическая конкуренция - где дешевле там люди и покупают, а вы что хотели? И вся контрабанда тоже не может продаваться с рук, наверняка и в крупные торговые сети ЕС попадает, так что им самим у себя надо сначала навести порядок, тому как украинский криминал с них берет пример. И вспомните времена сухого закона США - пока не разрешили продажу алкоголя, как сейчас марихуаны, преступность была непобедима. С сигаретами конечно не совсем так, но их по сути запрещают ценой. Даже если в Украине на сигареты сделают евроцены, то останутся подпольные заводы и легальные заводы будут налево торговать за наличку, как спиртовые спиртом. Из 40% поставок сигарет из Украины сколько из них "Made in ДНР"?
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18.05.2020 10:45 Ответить
яка контрабанда?яка корупція?Зеленський найвеличніший лідер світу поборов її ще до нового року,а злочинці з весни відбувають строк у буцегарнях...
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18.05.2020 10:59 Ответить
Всё окружение зе берёт, а зе не берёт - сила воли наверное.
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18.05.2020 11:42 Ответить
Курящих мразей нужно обложить специальным налогом за отравление окружающей среды в населенном пункте. По 50 баксов с рыла в месяц хотя бы.
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18.05.2020 12:11 Ответить
 
 