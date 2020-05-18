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Новости Агрессия России против Украины
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Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников

Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске в качестве приглашенных лиц, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных Украине территорий.

"При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. Но и при этом необходимо понимание, что нам необходима безопасная реинтеграция. То есть, если это безопасно для целостности страны, если это безопасно для ее государственного устройства, спокойствия и стабильности", - сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.

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Резников также отметил, что представители от Украины должны быть из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии", - сказал он.

Кроме того, он указал, что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут соответствовать критерию общественной легитимности.

"У нас, с точки зрения государственного управления, существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти", - пояснил он.

При этом Резников заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение противоположной стороны при принятии этого решения, поскольку РФ шесть лет приглашает в ТКГ тех "приглашенных", которых считает нужным, и мнение Украины никто не спрашивал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ. ВИДЕО

15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

Автор: 

переговоры (4911) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1170)


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Топ комментарии
+12
Таки вперто пропихують перемовини з Бамбасом як з окремим суб"єктом.
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18.05.2020 10:55
+11
Представители Донбасса от Украины в ТКГ

От какой Украины???
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18.05.2020 10:48
+9
Все запросы и хотелки лугандонских быдловатников мы знаем уже с 2014 года. Им нужна путинская власть, рубли, кобздон по радио, скабеева по ТВ, кадыровцы, трахающие и грабящие всех обитателей этой выгребной ямы....Думаю, адекватная, цивилизованная, свободная часть Украины не в восторге от таких перспектив.Поэтому, согласия между людьми и скотом не будет никогда. А "переговоры" и " встречи" можно проводить с единственной целью - оттягивать время широкомасштабного наступления путинских войск на нас...Путин слабеет , паРаша слабеет, лапти вымирают - надо тянуть время...И в нужный момент мы ударим по врагу, и вернём своё и не только своё...
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18.05.2020 11:14
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Представители Донбасса от Украины в ТКГ

От какой Украины???
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18.05.2020 10:48 Ответить
Вот это в самую точку. Так они показывают, что ордло уже не Украина
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18.05.2020 10:53 Ответить
Росіі не потрібен Даунбас, Росіі потрібна вся Україна, як сателіт чи васал !!! А Даунбас, з особливим статусом чи автономією , це лише засіб впливу , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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18.05.2020 11:02 Ответить
Ну так, Рєзніков визнає, що даунбасянє - якась окрема чи то етнічна, чи то ментальна каста, яка не є частиною України.
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18.05.2020 11:22 Ответить
Верховная Рада Украины уже в этот вторник, 19 мая, собирается вынести на голосование ряд законопроектов, в том числе о двойном гражданстве. Об этом на своей странице в "Фейсбук" пишет народный депутат Украины Виктория Сюмар, передает Диалог.UA. Как отмечает политик, правящую коалицию (нардепы от "Слуг народа") не интересуют другие, более важные вопросы, например, поддержка экономики или борьба с коронавирусом: вместо же этого власть хочет дать возможность людям с паспортами других государств баллотироваться в украинский Парламент. В их числе могут оказаться и пророссийские террористы на Донбассе. "Данный законопроект фактически узаконивает двойное гражданство в Украине, в том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО, то есть дает возможность всем, у кого есть российские документы, голосовать на выборах и даже баллотироваться в Верховную Раду", - пишет Сюмар. Кроме того, народный депутат добавила: "Слуги народа" собираются вынести на рассмотрение и поправку в Уголовный кодекс. Речь идет о статье, предусматривающей ответственность за "совершение агрессивных военных действий на Донбассе", мол, "надо просто перестать стрелять".
"Правда, сколько жизней эта статья унесет с нашей украинской стороны, пока тяжело сказать. "Турборежим" в самом худшем проявлении возвращается", - подчеркнула нардеп.
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18.05.2020 11:08 Ответить
Ну и как они добьются юридическую и общественную легитимность на неподконтрольных территориях, понятно же что любых кандидатов что там не проживают они не признают.
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18.05.2020 10:50 Ответить
Здрасссьььь... а такие общепризнанные авторитеты, как дамбаская пергидрольная красавица Штепа? А ленкабандаренка? Сруля Ефроимов с бурячной рожей? Королевская? Их, авторитетов этих, полным-полно... скажешь тоже...
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18.05.2020 11:04 Ответить
чеПушилу не хотят признавать?😂
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18.05.2020 10:52 Ответить
сивуху пошлют. у этого лугандоновского экземпляра будет в ткг приличный вес. иногда сухой, но большей частью мокрый.
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18.05.2020 10:52 Ответить
Ирина Довгань имеет общественную легитимность и признание.
Ермак ее допустит в Минск?
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18.05.2020 10:54 Ответить
Боюсь, проблема тут в том, что подобными переговорами нас заставляют плясать под дудку кремля. Ибо все это придает бамбасу субъектности, превращает оккупацию в гражданскую войну, делает кацапию лишь наблюдателем и выводит ее из под ответственности (и далее из под санкций). Поэтому, ни Ирина Довгань и никто другой не должен быть в этой комиссии. Вспомним, как эти ублюдки хотели устроить свой сраный телемост про "поговорим". Все это - всего лишь способ обмануть гражданское общество в Украине
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18.05.2020 11:38 Ответить
Да, Вы правы.
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18.05.2020 11:47 Ответить
Таки вперто пропихують перемовини з Бамбасом як з окремим суб"єктом.
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18.05.2020 10:55 Ответить
Втілюють в життя ідею Кремлівських шовіністів , маячню "Русского мира" !!!)))
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18.05.2020 10:58 Ответить
Спочатку говорили - що така форма спілкування - це тільки на папері і ні до чого не зобов'язує.

А тепер - це дійсність і наразі проблема в персоналіях, які будуть приймати реальну участь в процесі...
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18.05.2020 10:58 Ответить
Этими?👿В "Слуге народа" хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО

От партии "Слуга народа" поступило предложение для народных депутатов сделать законным двойное гражданство для жителей оккупированных территорий Донбасса. Данный законопроект в Верховной Раде планируют рассматривать во вторник, 19 мая. Об этом пишет телеграм-канал Украинский Диалог.

"Слуги народа" намерены пойти на уступки жителям ОРДЛО и легализировать для них двойное гражданство, что даст им право голосования на выборах в нашей стране, а также участвовать в выборах в парламент. Об этом расссказала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в социальной сети facebook.

Депутат утверждает, что уже в ближайший вторник Верховная Рада заработает в "турборежиме" в отношении вопросов, связанных с ОРДЛО, и рассмотрит проект закона №2590, который, по словам инициаторов документа, позволит урегулировать вопросы гражданства жителей Донбасса и усовершенствовать их правовое обеспечение.

Документ предполагает признать законными российские паспорта, которые ранее получили граждане, живущие в ОРДЛО, а также позволит им участвовать в любых голосованиях, проводимых в Украине.

По словам представителя фракции "Европейская солидарность" эта инициатива, которая исходит непосредственно от президента Украины, станет "турборежимом" в худших его проявлениях", поскольку фактически Украина признает российское гражданство, которым "наградили" оккупанты жителей непризнанных "ЛНР" и "ДНР".

"Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)"- пишет Виктория Сюмар.
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18.05.2020 11:00 Ответить
И это простят. И это забудется и будет восприниматься как должное... зеленый скот... таняжизнь, это про тебя также...
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18.05.2020 11:08 Ответить
тобто цей закон буде тільки для даунбасітов, а інше населення України як завжди повинно буде мати одне громадянство?
Питання у том, що гніди та колаборанти отримають широкий статус, становлячись громадянами "першого гатунку".
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18.05.2020 11:45 Ответить
А це хто писав?
Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников - Цензор.НЕТ 9194
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18.05.2020 11:00 Ответить
Зелєбоба з Єрмаком продовжують легітимізацію Лугандона.
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18.05.2020 11:03 Ответить
Сивоху в ТКГ!
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18.05.2020 11:09 Ответить
И портнова с гадей савченко...
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18.05.2020 11:18 Ответить
ещу б туда Шарика добавить, и можно взрывать
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18.05.2020 12:47 Ответить
Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников/Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников/Перевод сказанного Резниковым с ближневосточного на европейский-обязанность избравших Коломойского-Зеленского-Шефиров.
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18.05.2020 11:09 Ответить
Очень трудно читать. Не понятно где цитата, а где ваша мысль.
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18.05.2020 11:27 Ответить
Очень трудно читать./ С этим мигрантам надо смириться.В утешение очень смешной анекдот: в Израиле президент украинец,а председатель СНБО трижды упрашивает стать министром обороны Израиля украинца.Цимес анекдота в том что Украина воюет с Путиным, а для Нетаньяхи Путин личный друг.
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18.05.2020 11:41 Ответить
Можнописатьвообщебезпробеловтожеприкольночитать
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18.05.2020 12:36 Ответить
Главное-не разжигать в Украине гражданскую войну как это делали пять лет верноподданные путинской проститутки по вызову.
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18.05.2020 12:45 Ответить
Так Украина воюет с Путиными или в Украине гражданская война. Вы хоть определитесь.
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18.05.2020 12:55 Ответить
Нетаньяха давно определился."Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера".
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18.05.2020 13:15 Ответить
Нетаньяху и большинству израильтян всё равно.
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18.05.2020 13:21 Ответить
Нетаньяху и большинству израильтян всё равно./Нетаньяху забить камнями.Большинство распропагандировать с поркой непонятливых.Сделать это должны сбежавшие из Украины мигранты во искупление своей вины.
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18.05.2020 13:46 Ответить
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18.05.2020 13:49 Ответить
Гражданская война. С той стороны, оказывается, не буряты, а легитимные украинцы.
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18.05.2020 11:11 Ответить
Типа да, а бурятские танкисты получат героя украины за битву с фашистами. Кстати карлик в бункере рисует карту раздела Украины -к донбассу там добавлен весь юг...
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18.05.2020 14:21 Ответить
Все запросы и хотелки лугандонских быдловатников мы знаем уже с 2014 года. Им нужна путинская власть, рубли, кобздон по радио, скабеева по ТВ, кадыровцы, трахающие и грабящие всех обитателей этой выгребной ямы....Думаю, адекватная, цивилизованная, свободная часть Украины не в восторге от таких перспектив.Поэтому, согласия между людьми и скотом не будет никогда. А "переговоры" и " встречи" можно проводить с единственной целью - оттягивать время широкомасштабного наступления путинских войск на нас...Путин слабеет , паРаша слабеет, лапти вымирают - надо тянуть время...И в нужный момент мы ударим по врагу, и вернём своё и не только своё...
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18.05.2020 11:14 Ответить
Поиски мирного решения проблем возврата захваченных территорий Донбаса .Решение должно исполняться в строгом соответствии с Минском и оно должно признаваться друзьями орды в ЕС.Это очень важно в дальнейшем ужесточении санкций против Орды.Ежу понятно ,что Плешфюрер добровольно ни пяди захваченной земли не отдаст.Мир спокойно проглотил аннексию Приднестровья,Абхазии,Ю.Осетии ,Крыма.Украина не должна ослаблять давление на внешние факторы,усиливая внутренние.Для этого нужна успешная Украина,без коррупции.
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18.05.2020 11:21 Ответить
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!!!
Это тупэ само поняло что ляпнуло!!!!
Только через выборы определяется общ легитивность!
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18.05.2020 11:29 Ответить
-
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним про-гітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей про-кремлівських окупантів - терористів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, коммуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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18.05.2020 13:23 Ответить
перевірте, щоб у цих "представників данбасу" не було паспортів свинособакії.
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18.05.2020 11:32 Ответить
"что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров" это тех, которые встречали " наших мальчиков" ( привет штепе)?
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18.05.2020 11:34 Ответить
-
Продажні "Слуги кремля" хочуть злочинно під карантин узаконити подвійне громадянство для кривавих нелюдей вбивць терористів, колаборантів, бандитів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоії - ордло, і навіть включаючи вороже російське. І це станеться завтра 19 травня голосуванням лютих ворогів України продажних Юд з депутатів" слуг сепаратистів "і" життя- сепаратистів "голосуванням в антиукраїнській ЗРаді. Даний злочинний Закон узаконить подвійне громадянство в Україні, в тому числі і ворожі російські паспорти, видані в окупованій кремлем в бандитській резервації "лугандонія - ордло". І цей троянській Закон вже дасть можливість всім і навіть кривавим нелюдям вбивцям, терористом, колаборантам, бандитам бойовикам, фашистам - )(уйла .. ..Всім у кого є ворожі російські документи, не тільки голосувати на виборах а й навіть злочинно балотуватися до Верховної ЗРади ". ЗРада яка після цього навіть взагалі не буде схожою на Українську а буде антиукраїнською - про-кремлівською - кацапською. І це гігантський крок нашої продажної влади ЗЕбілів - виродків вже до капітуляції Української держави на милість ворожої паРаші і шведке перетворення України в бридку кацапську колонію ..
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18.05.2020 11:57 Ответить
Не бывает людей, которые одновременно за "красных" и за "белых". Просто не существует людей, которые одновременно поддерживают Украину и российских боевиков. Поэтому долго будете искать таких, которые имеют "доверие у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения" и не найдёте. Или-или. Пустая затея, говорильня в силе Сивохо, попытка легитимизировать в Украине тех, кто на самом деле является ярыми представителями "русского мира".
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18.05.2020 12:04 Ответить
Две однозначные кандидатуры!
Сивоха и Неля Штепа !!!
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18.05.2020 12:29 Ответить
При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. - ощущать можно что -то, где то -- общественную легитимность и общественное признание должен проверить "украинский шабак"
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18.05.2020 13:08 Ответить
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів", а тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже почали об'єднуватися в одну антиукраїнську зграю ворогів України і вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко не змете і дозволить їм цю зраду Українській народ.
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18.05.2020 13:12 Ответить
Та хоть признание от Генсека ООН, как путин скажет так и будет. Украина своим пацифизмом и пораженчеством сама себя поставила в такие условия, что от нее ни чего не зависит.
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18.05.2020 14:20 Ответить
Що за маячня, який мандат. Це у тих хто голосував за те щоб путін ввів війська? Мразота яка підбурювала місцеве населення, і допомагала московитам захоплювати міста донбасу? Цей вуйко при своєму розумі?
Донбас має бути повернутий виключно військовим шляхом - так зване оплчєніе має буте розгромлене, а так звана донбаська еліта від колишніх депутатів мерів має бути "випадково вбита", на всій территорії оккупації має бути встановлений військовий режим із обов язковою аттестацією усього цивільного населення через 10-15 років. До того моменту усім видати аусвайси без права переїджати на вільну Україну та без права голосу. Як варіант - виконати Операцію Сіверський Донець(за аналогією з Операцією Вісла).
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18.05.2020 16:48 Ответить
 
 