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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в больницах сейчас составляет 12%, - главный санврач Ляшко

Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в больницах сейчас составляет 12%, - главный санврач Ляшко

Загруженность фонда коек, определенного для пациентов с коронавирусом, на сегодня составляет 12%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"В настоящее время процент загруженности коек составляет 12. Если мы посмотрим сколько активных больных в Украине – 12,805 тыс. человек по состоянию на 9:00. Из них госпитализировано 3,384 тыс. пациентов", - сказал он.

Замминистра также отметил, что наибольшая загруженность коек в Черновицкой области (60%), Закарпатской (46%), Киеве (40%), Ивано-Франковской (36%).

"В настоящее время мы провели 227 тыс. ПЦР-тестов… За последние семь дней показатель тестирования на 100 тыс. населения наивысший в регионах: Киеве (61), Черновицкой (54), Тернопольской (50), Закарпатской (32) и Винницкой (31) областях. Наихудший показатель в Донецкой, Луганской и Николаевской областях", - добавил Ляшко.

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Замминистра подчеркнул, что наибольшее количество больных зафиксировано в возрастной группе 60+ (4,374 тыс. пациентов, или 24% от всех больных).

"В этой возрастной группе зарегистрировано также 66% всех летальных случаев. Около 72% среди умерших этой группы имели сопутствующие заболевания",- сказал Ляшко.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Получается, что можно смело плевать на все карантины. Даже если заболевших будет в 5 раз больше, коек хватит. Я правильно понимаю?
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18.05.2020 10:57 Ответить
это и понятно. сакральная цифра ) это число - наиболее часто сёдня доставляемо в безсознательное нарида во многих ипостасях.
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18.05.2020 10:57 Ответить
"Пандемия", ёпта.
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18.05.2020 12:01 Ответить
 
 