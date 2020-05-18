Сегодня будет подписан приказ о внедрении тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в первую очередь ИФА-тестирование для обнаружения антител к коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводить лицам, имеющим клинические симптомы болезни.

Об этом Степанов сказал на брифинге в понедельник, 18 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня будет подписан соответствующий приказ относительно внедрения ИФА-тестирования. За счет ИФА-тестов мы будем в состоянии существенно увеличить количество лиц, которых протестируем. Прежде всего мы будем тестировать людей, у которых имеются соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всем без исключения предлагаем тестировать контактных лиц, контактировавших с заболевшим лицом, даже если у них нет симптоматики. В том числе все группы риска - это и Национальная полиция, и Национальная гвардия, и другие группы риска", - подчеркнул Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 8 996, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения отметил, что лица, которые будут определены для проведения ИФА-тестирования, будут тестироваться за счет государства.