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Новости Коронавирус и карантин
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Сегодня будет подписан приказ о внедрении тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Сегодня будет подписан приказ о внедрении тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в первую очередь ИФА-тестирование для обнаружения антител к коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводить лицам, имеющим клинические симптомы болезни.

Об этом Степанов сказал на брифинге в понедельник, 18 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня будет подписан соответствующий приказ относительно внедрения ИФА-тестирования. За счет ИФА-тестов мы будем в состоянии существенно увеличить количество лиц, которых протестируем. Прежде всего мы будем тестировать людей, у которых имеются соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всем без исключения предлагаем тестировать контактных лиц, контактировавших с заболевшим лицом, даже если у них нет симптоматики. В том числе все группы риска - это и Национальная полиция, и Национальная гвардия, и другие группы риска", - подчеркнул Степанов.

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Министр здравоохранения отметил, что лица, которые будут определены для проведения ИФА-тестирования, будут тестироваться за счет государства.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Высеры данного деятеля это что-то..... вроде этого:
Сегодня будет подписан приказ о внедрении тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9694
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18.05.2020 10:58 Ответить
Не зрозуміло, чому "будет подписан", якщо ви його повинні були вже підписати?
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18.05.2020 10:59 Ответить
Як завжди розвод...лохов. В Київі на Оболоні стикнувся, у суботу хотіла знайома здати тест у державник закладах...щоб безкоштовно (температура 39))). Ніде ні змогли. Кажуть до среди ніяких тестів ніде не має. Цікаво що повинно змінитися у середу? Проте платні від 1500-2500 грн. у приватних закладах ..повно і всюди реклама. Схоже ще цей Степанов працює на приватників і "медичну мафію"
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18.05.2020 11:14 Ответить
Оказывается нам закона не хватало. Лежат тесты в подвалах, ждут закона, млять. Может нужно закупить эти тесты и распространить по больницам?
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18.05.2020 11:22 Ответить
Ну вот и пришел срок вам послужить Великой Расе. Чипируют вас в очко всех - указ уже вышел.
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18.05.2020 12:09 Ответить
 
 