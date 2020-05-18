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За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов
Среди заболевших коронавирусом 18 616 человек, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 23 детей, а также у 81 медработника.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 325 человек. Среди них 23 ребенка и 81 медработник", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава за все время пандемии заболело 18 616 человек.
"Из них 1324 ребенка, а также 3650 медработников", - добавил Степанов.
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Следовательно это прямое указание симулировать и вписывать для статистики для дальнейшего дерибана страны...
хоспади, невже своєї тями немає?..
Ну я же не отрицаю гадостность и противность вируса.
Я жёстко выступаю за соблюдение культуры при пандемии - маски, социальная дистанция, замкнутые помещения, чистоплотность и дезинфекция по возможности...
Вирус паганючий и нужно быть очень аккуратными.
Меня раздражает что при такой опасности гниды дерибанят и так сильно ограниченные ресурсы и дают не то что первично необходимо, а ради наживы втюхивают то на чём они могут поживиться.... ... ...
пля - слов нет....
Медики подтянулись - выполняют указание Шляшко приписывать симулирующих медиков для поддержания психоза у быдлоэлектората.