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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов

Среди заболевших коронавирусом 18 616 человек, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 23 детей, а также у 81 медработника.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 325 человек. Среди них 23 ребенка и 81 медработник", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава за все время пандемии заболело 18 616 человек.

"Из них 1324 ребенка, а также 3650 медработников", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов

Автор: 

дети (6466) карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:02
+3
Оманське брехло ще відповість за те що у медиків не було захисту і їх фактично "кинули під танки" як казали лікарі.
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18.05.2020 11:09
+2
Короно - атеисты считают что заболевшие - не мыли руки с мылом по десять минут и заем - то облизывали дверные ручки в супермаркетах. А совсем не продажа средств защиты в Китай.
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18.05.2020 11:19
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Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:02 Ответить
У них лапти подгорают от того что срашку короной выкашивает, на мацкве ужесточают карантинные меры, вот и беснуются, надеются у нас пожар раздуть!
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18.05.2020 11:35 Ответить
Оманське брехло ще відповість за те що у медиків не було захисту і їх фактично "кинули під танки" як казали лікарі.
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18.05.2020 11:09 Ответить
"Короно-отрицатели" чем в будущем закончится для ваших детей то, что ваши дети переболели "безопасным" короновирусом?
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18.05.2020 11:11 Ответить
Короно - атеисты считают что заболевшие - не мыли руки с мылом по десять минут и заем - то облизывали дверные ручки в супермаркетах. А совсем не продажа средств защиты в Китай.
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18.05.2020 11:19 Ответить
За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6215
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18.05.2020 11:25 Ответить
Понятно, не тех, кто контактирует с большим количеством людей необходимо проверять, а пройтись по хуторам.
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18.05.2020 11:29 Ответить
Какой смысл медику скрывать что у него коронавирус? Если ему за это оплатят уйму всяких страховок и прочих няшек типа травмы на производстве и грамоты за заслуги?

Следовательно это прямое указание симулировать и вписывать для статистики для дальнейшего дерибана страны...

хоспади, невже своєї тями немає?..
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18.05.2020 11:48 Ответить
Конечно - для дерибана, а то, что дети болеют - не важно, это последствия могут у известного гриппа быть, а у неизвестного короновируса - нет.
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18.05.2020 11:52 Ответить
Не...

Ну я же не отрицаю гадостность и противность вируса.

Я жёстко выступаю за соблюдение культуры при пандемии - маски, социальная дистанция, замкнутые помещения, чистоплотность и дезинфекция по возможности...

Вирус паганючий и нужно быть очень аккуратными.

Меня раздражает что при такой опасности гниды дерибанят и так сильно ограниченные ресурсы и дают не то что первично необходимо, а ради наживы втюхивают то на чём они могут поживиться.... ... ...

пля - слов нет....
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18.05.2020 12:00 Ответить
О! За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 430
Медики подтянулись - выполняют указание Шляшко приписывать симулирующих медиков для поддержания психоза у быдлоэлектората.
За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8848
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18.05.2020 11:24 Ответить
Задолбали уже своим вирусобесием.
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18.05.2020 11:32 Ответить
 
 