За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов

Среди заболевших коронавирусом 18 616 человек, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 23 детей, а также у 81 медработника.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 325 человек. Среди них 23 ребенка и 81 медработник", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава за все время пандемии заболело 18 616 человек.

"Из них 1324 ребенка, а также 3650 медработников", - добавил Степанов.

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