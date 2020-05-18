35% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, 17% - что ухудшается, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Более трети украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в Украине на сегодня улучшается, столько же считают, что она не меняется.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам соцопроса, 35% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, а 35% - что не меняется. Еще 17% видят ухудшение ситуации.
Как отмечают социологи, за последние 2 недели, количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
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осталось выяснить куда еще 4% подевались
А на каком основании, позвольте спросить?!!
Хоть кто-то из этих "3000 респондентов" регулярно следит за статистикой эпидемии?
Или они как обычно, "считают" так, как им по зомбо-ящику сообщают?