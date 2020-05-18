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Новости Коронавирус и карантин
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35% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, 17% - что ухудшается, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Более трети украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в Украине на сегодня улучшается, столько же считают, что она не меняется.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам соцопроса, 35% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, а 35% - что не меняется. Еще 17% видят ухудшение ситуации.

35% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, 17% - что ухудшается, - опрос Рейтинга 01

Как отмечают социологи, за последние 2 недели, количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) опрос (2819) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:01
+3
35% считают что ситуация с короновирусом улучшается . 39% готовы голосовать за Зелю . так понимаю это одни и те же люди . упоротые оптимисты
осталось выяснить куда еще 4% подевались
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18.05.2020 11:04
+2
Чтобы мозг загадить пиплу.
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18.05.2020 11:11
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Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:01 Ответить
Швеция тоже войну ведёт как РФ?
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18.05.2020 11:12 Ответить
И потому они стала лидером по заболеванию и смертности по сравнению с соседними с ней странами?
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18.05.2020 11:13 Ответить
Интересно. Кому нахрен нужен этот опрос.
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18.05.2020 11:02 Ответить
Чтобы мозг загадить пиплу.
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18.05.2020 11:11 Ответить
Очень полезный опрос, чтобы увидеть, что народ - эксперт, который может сказать только нравится или не нравится и не заморачивает себя вопросами - "почему?"...
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18.05.2020 11:15 Ответить
а всем остальным по.йух)))
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18.05.2020 11:02 Ответить
35% считают что ситуация с короновирусом улучшается . 39% готовы голосовать за Зелю . так понимаю это одни и те же люди . упоротые оптимисты
осталось выяснить куда еще 4% подевались
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18.05.2020 11:04 Ответить
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1116339-ne-vyplatili-nadbavku-v-kharkove-mediki-skoroj-pomoshchi-vyjdut-na-zabastovku В ХАРЬКОВЕ МЕДИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ВЫЙДУТ НА ЗАБАСТОВКУ
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18.05.2020 11:04 Ответить
Эпидемии и пандемии - это стихийные бедствия, поэтому надо провести аналогичный опрос о другом природном "катаклизме" сколько процентов населения считают это лето будет засушливым, а также об урожайности яровых и озимых. Билять, замахали. Эпидемии - малоуправляемые событие, как засуха, на которую тоже можно повлиять поливом. Мутное дело с этим вирусом - почему нет пандемии в других городах Китая, если вирус такой заразный. Пандемия в США, но ее нет в Канаде, в чем разница на североамериканском континенте?
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18.05.2020 11:10 Ответить
Разница кто как сфальсифицирует статистику. Это афера 21 века.
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18.05.2020 11:13 Ответить
Очень похоже на аферу, но кто ее организовал и зачем.
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18.05.2020 11:24 Ответить
"Рейтинг" - Хватит гнать эту пургу ! Страна вообще не работает - где может быть улучшение ? ( в количестве заболевших ? )
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18.05.2020 11:11 Ответить
Для полного понимания - что такое рейтинги, достаточно провести опрос: Полетят земляне на Марс в 2021 году или нет...
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18.05.2020 11:17 Ответить
Если бы не карантин, то все было бы намного хуже.
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18.05.2020 11:13 Ответить
Как показали выборы, большинство украинцев идиоты. Поэтому моем руки, носим маски, пшикаем антисептиком везде, и не шаримся без надобности. Коронавирус не читает новости, ему плевать на ваш цвет кожи, сексуальную ориентацию и денежный доход. Вирусы это древнейшая форма жизни на планете. Они пережили динозавров и нас переживут. Относитесь к ним с должным уважением.
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18.05.2020 11:16 Ответить
Це не останні вибори показали, а історичні відомості за останні 800 років
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18.05.2020 14:58 Ответить
Постепенно ослабление карантина, происходит не по медико эпидемиологическим причинам, а чисто по политико экономическим ( кстати точно так и в других странах, мы тут " колесо" не выдумали) Поэтому реально с пандемией дела плохи и после ослабления ситуация только усугубится ( особенно после открытия межобластного сообщения и открытия границ и линий соприкосновения), но народ " устал", бизнес " устал", большому бизнесу ( де факто правителю страны) тоже это "надоело", политики теряют рейтинги от " непопулярных мер". Поэтому все то что происходит с ослаблением карантина, было неизбежно изначально ( максимальный термин, даже чисто психологически не может превышать 3 х месяцев) А вот что будет потом никто не знает, жизнь уже давно свелась к жизни "одним днем". Осень покажет что и как, и хорошо если нам придется считать только "цыплят". Но надежда умирает последней. Будем надеяться что природа смилостивится и вирус ослабнет сам по себе, перейдет в более легкую форму, иначе дело дрянь.
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18.05.2020 11:38 Ответить
"они считают".... Мляяяя!!!
А на каком основании, позвольте спросить?!!
Хоть кто-то из этих "3000 респондентов" регулярно следит за статистикой эпидемии?
Или они как обычно, "считают" так, как им по зомбо-ящику сообщают?
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18.05.2020 11:39 Ответить
А на самом деле к вам всем писдецц надвигается. Будете вы не то что в масках - в противогазах лазить по городу, твари упоротые. То блин даже на улице и на огородах в намордниках были от пересеру, а то резко поснимали все в магазинах.
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18.05.2020 12:07 Ответить
Неправильные данные, 73 % как минимум должны считать, что всё зашибись😁
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18.05.2020 15:08 Ответить
 
 