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Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол, - Тетерук

Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол, - Тетерук

Активиста Сергея Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела. Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно.

Об этом народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел поддержать Стерненко Сергея, которого вызвали в СБУ. Очевидно, что давление на него со стороны действующей власти и прихвостней Кремля должно завершиться вручением подозрения об умышленном убийстве. Но количество неравнодушных граждан, которые сегодня собрались в его поддержку изменили такое решение", - отметил Тетерук.

По словам экс-нардепа, Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела.

"Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Татьяны Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно. Буду внимательно наблюдать за тем, чтобы не позволить действующей власти превратить Украину с правового на понятийное государство", - подчеркнул Тетерук.

Также он призвал принять участие в митинге 24 мая на Майдане Незалежности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Чорновол Татьяна (654) Тетерук (213) Стерненко (394) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+21
Виртуальные юристы домашнего и болотного разлива, месяцами завывавшие про "убийцу", обоснованно следуют нах.
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18.05.2020 11:14
+19
ха))) питуШарий снова обломался
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18.05.2020 11:12
+11
Чекаю їхнього вибачення! Не дочекаюся?
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18.05.2020 11:16
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ха))) питуШарий снова обломался
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18.05.2020 11:12 Ответить
Виртуальные юристы домашнего и болотного разлива, месяцами завывавшие про "убийцу", обоснованно следуют нах.
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18.05.2020 11:14 Ответить
Чекаю їхнього вибачення! Не дочекаюся?
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18.05.2020 11:16 Ответить
Вони цього не вміють.
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18.05.2020 11:19 Ответить
Они все-таки боятся народа!
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18.05.2020 11:16 Ответить
Просто в СБУ ще залишилися розумні люди, які виконують закони України.
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18.05.2020 11:18 Ответить
Якщо ще залишилися - то ненадовго.
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18.05.2020 11:20 Ответить
Побачимо, що буде далі.
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18.05.2020 11:21 Ответить
Серед мусорів Людей немає. Звісно це стосується і ФСБУ, прокурорів та "судей".
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18.05.2020 14:43 Ответить
+100500
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18.05.2020 11:18 Ответить
Они пока проверяют на прочность. Промолчат ,всех пересажают. Х-ло в козлостане то же так начинал.Сначала все тв каналы,потом партии ,а дальше киносики про голобородки и сватов,для зедебильного лохатрона ,которым какая разница ,кого сегодня посадят.
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18.05.2020 11:21 Ответить
Что значит 'боятся народа'? Был убит человек, поэтому было заведено дело. Стерненко защищался, но ему нужно было доказать это именно в суде. Иначе этот домоклав меч всегда бы висел над стерненко. И в нужной ситуации вытаскивался бы. Сейчас же у него есть законное решение, что он потерпевший.
Это лучшее, что может быть.
А порошенкиным слугам не нужно было два года назад выпустить второго нападавшего. Нужно было узнать, кто заказал Стерненко. Сейчас же с большой вероятностью мы об этом не узнаём никогда
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18.05.2020 11:35 Ответить
Это его личное дело, что менять, а что нет. А догнал нападавшего- это превышение самообороны, но объяснимое тем, что присутствовало состояние аффекта.
На майдане людей тоже довели до того, что были вынуждены взять оружие в руки для защиты себя. Грань здесь очень тонкая. И говорит о том, что закон нужно менять. Граждане должны иметь законное право на защиту. Стерненко убил не просто 'прохожего', а убил человека, который покушался на его жизнь. Я считаю, что правильно сделал . Если бы не такие , как Стерненко , то Одесса с большой вероятностью была бы сейчас аналогом дыры. Вот вам мое мнение по этому поводу.
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18.05.2020 11:56 Ответить
Когда-то, еще до второго Майдана, написалось такое:

Видишь Путина - побей!
Видишь ты Медведева -
бей по морде, сильно бей,
сомневаться нечего!


Тварь кремлевскую побить
- то не преступление -
от чекистов, от гэбья
это избавление.

Кoнечно же, в оригинале было не побей.
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18.05.2020 12:05 Ответить
Суду ще не було. Просто визнали, що він потерпілий уцій справі.
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18.05.2020 11:40 Ответить
Був вбитий мусор. "Мусора не люди!" Слідкуйте, будь ласка! за висловлюваннями.
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18.05.2020 14:45 Ответить
У Портнова,Венедіктовою та Шарія з Дубінським,зараз репнули їх сраки.
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18.05.2020 11:19 Ответить
"что государство использует силу законно"
Государство це Портнов?
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18.05.2020 11:20 Ответить
я бы не торопился... там такая прокурорва, шо дело можкт аильнуть в любую сторону, как прокурорвина попка перед портным...
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18.05.2020 11:22 Ответить
Гут ! Не все ще втрачено , є надія !
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18.05.2020 11:29 Ответить
...що й треба було довести. Тобто хтось добре вкладається в розкрутку і навчання цього персонажу з метою ввести в політичні процеси (всеукраїнський опозиційний лідер).Такий собі "Шарій-патріот". Тільки ж в Одесі цього чорта пам'ятають...
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18.05.2020 11:30 Ответить
Сам ты Сомали. На Стерненко было совершено несколько покушений. Там речь шла о том, или ты его, или тебя. В Украине именно нет баранов, идущих на убой. Именно поэтому революция достоинства победила.
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18.05.2020 11:40 Ответить
Все не совсем так, вернее, вообще не так. Это было не первое нападение на него. Его заказали и хотели убить, как убили Акуеву. Лучше бы Акуева убила тоже своего киллера, я об этом.
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18.05.2020 11:59 Ответить
еще он торговал оружием для Индии в 15 лет . Не читай Дугина на ночь !
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18.05.2020 12:13 Ответить
Ой, не поділяю я стриманного оптимізма Тетерука відносно Стерненка.
Ключове "на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру".
Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5978
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18.05.2020 11:34 Ответить
Ху@лоботи та баригоботи в обломі! Зрада, черговий раз, не проканала! Вже казав і повторюю, Баканов ніколи не стане виконувати портновські хотєлки венедиктових та бобікових!!!
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18.05.2020 11:42 Ответить
Повинен виконувати лише закони України, що і було виконано. Надіємося, що і далі не буде порушень законів.
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18.05.2020 11:53 Ответить
Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6580
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18.05.2020 11:42 Ответить
В Украине мокруха не преступление.
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18.05.2020 11:44 Ответить
мокруха кацапских выхухолей есть Подвиг и Честь !
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18.05.2020 12:14 Ответить
Ну да, на расее его бы уже и организатором нападения на самого себя обьявили бы, там возможно и не такое
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18.05.2020 12:22 Ответить
Респект СБУ!
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18.05.2020 12:09 Ответить
Респект будете висловлювати після суду. Доки справа не розглянута в суді і відсутній вирок радуватися нема чому.
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18.05.2020 15:03 Ответить
"Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол". Вопрос по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол может быть только один: почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности те, кто возбудил эти фальшивые дела?
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18.05.2020 13:03 Ответить
Признали невиновным? Ок отлично! Все забудьте о нем! Не вздумайте лепить из него новую Гадю Савченко!!!
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18.05.2020 13:30 Ответить
Ви не спішіть радуватися, в ході слідства статус може змінитися.
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18.05.2020 15:02 Ответить
 
 