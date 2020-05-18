Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол, - Тетерук

Активиста Сергея Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела. Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно.

Об этом народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел поддержать Стерненко Сергея, которого вызвали в СБУ. Очевидно, что давление на него со стороны действующей власти и прихвостней Кремля должно завершиться вручением подозрения об умышленном убийстве. Но количество неравнодушных граждан, которые сегодня собрались в его поддержку изменили такое решение", - отметил Тетерук.

По словам экс-нардепа, Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела.

"Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Татьяны Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно. Буду внимательно наблюдать за тем, чтобы не позволить действующей власти превратить Украину с правового на понятийное государство", - подчеркнул Тетерук.

Также он призвал принять участие в митинге 24 мая на Майдане Незалежности.

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