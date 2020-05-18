Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол, - Тетерук
Активиста Сергея Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела. Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно.
Об этом народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пришел поддержать Стерненко Сергея, которого вызвали в СБУ. Очевидно, что давление на него со стороны действующей власти и прихвостней Кремля должно завершиться вручением подозрения об умышленном убийстве. Но количество неравнодушных граждан, которые сегодня собрались в его поддержку изменили такое решение", - отметил Тетерук.
По словам экс-нардепа, Стерненко сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела.
"Но остается ряд вопросов по делам против Кузьменко, Антоненко, Татьяны Чорновол, которые шиты белыми нитками и вызывают вполне законе беспокойство, что государство использует силу законно. Буду внимательно наблюдать за тем, чтобы не позволить действующей власти превратить Украину с правового на понятийное государство", - подчеркнул Тетерук.
Также он призвал принять участие в митинге 24 мая на Майдане Незалежности.
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Это лучшее, что может быть.
А порошенкиным слугам не нужно было два года назад выпустить второго нападавшего. Нужно было узнать, кто заказал Стерненко. Сейчас же с большой вероятностью мы об этом не узнаём никогда
На майдане людей тоже довели до того, что были вынуждены взять оружие в руки для защиты себя. Грань здесь очень тонкая. И говорит о том, что закон нужно менять. Граждане должны иметь законное право на защиту. Стерненко убил не просто 'прохожего', а убил человека, который покушался на его жизнь. Я считаю, что правильно сделал . Если бы не такие , как Стерненко , то Одесса с большой вероятностью была бы сейчас аналогом дыры. Вот вам мое мнение по этому поводу.
Видишь Путина - побей!
Видишь ты Медведева -
бей по морде, сильно бей,
сомневаться нечего!
Тварь кремлевскую побить
- то не преступление -
от чекистов, от гэбья
это избавление.
Кoнечно же, в оригинале было не побей.
Государство це Портнов?
Ключове "на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру".