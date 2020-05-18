Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая
Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидают до 22 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.
"В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно найти нового кандидата на должность языкового обмудсмена", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" руководитель Министерства юстиции Украины как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, а также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают в Кабинет Министров Украины по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабинет Министров Украины назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.
В ведомстве напомнили, что задачами Уполномоченного является защита украинского языка как государственного; защита прав граждан Украины на получение государственным языком информации и услуг в сферах общественной жизни, определенных соответствующим Законом, на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в использовании государственного языка. Он осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц.
Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендован гражданин Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющий высшее образование, который владеет государственным языком и английским языком, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.
Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.
Уполномоченный не является государственным служащим.
У Уполномоченного не может быть представительскго мандата; он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту), входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, цель которой получение прибыли; быть членом политической партии (части первая - четвертая статьи 49, части первая, вторая, четвертая, пятая, тринадцатая статьи 50, статья 51 Закона).
Резюме присылать на электронную почту: [email protected] до 22 мая 2020 года.
Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).
24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.
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100% кандидатура.
Мабуть його заявку вже узгоджено в ОПУ.
Ті, чиє мичання: «Долой баригу мародьора!!!», звучало з усіх тєлєвізорів?
Де вони?
Шо Фаріон, шо Мунтян, пишуть одне:
Дроздов бере участь в передачах обласного телебачення на заході країни.
Тобто деякі з них ще на плаву. Но явно не так як перед виборами коли їх витягують на верх.
Передивіться інформаційний марафон Зєлєнського на фудкорті.
Там Скрипін був допущений по праву руку, рядом з Зєлєй, счастліво шкірився в улибкє і радостно совав сракой.
А от Яніну Соколову, забанили.
А то шо він обісрався з «Новороссієй», то вже розбирайтесь самі.
згадав на цю тему: мальчік із бєдной сємьйї написав анта Клаусу пісьмо:
-- дорогой Санта, йа нє могу вийті на уліцу чтоби слєпіть снєговіка - у мєня нєт обуві, штанов, теплой курткі і варєжєк.
Пісьмо попало в рукі почтовим работнікам - оні прослєзілісь і вскладщіну купілі мальчіку обувь і одєжду, а про варєжкі забилі. Ілі дєнєг нє хватіло. Отнєслі посилку мальчіку, а тот опять пішет Сантє:
-- спасібо, Санта за обувь і одєжду. Вот только варєжкі на почтє спі391л1
В Сібірі, утонул мальчік. Так вот, мама мальчіка рассказала, что мєстний рибак виловіл із прорубі єго шапочку. І заникал.