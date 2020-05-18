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Новости Языковой вопрос
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Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая

Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая

Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидают до 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно найти нового кандидата на должность языкового обмудсмена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" руководитель Министерства юстиции Украины как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, а также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают в Кабинет Министров Украины по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабинет Министров Украины назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.

В ведомстве напомнили, что задачами Уполномоченного является защита украинского языка как государственного; защита прав граждан Украины на получение государственным языком информации и услуг в сферах общественной жизни, определенных соответствующим Законом, на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в использовании государственного языка. Он осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала об увольнении

Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендован гражданин Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющий высшее образование, который владеет государственным языком и английским языком, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.

Уполномоченный не является государственным служащим.

У Уполномоченного не может быть представительскго мандата; он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту), входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, цель которой получение прибыли; быть членом политической партии (части первая - четвертая статьи 49, части первая, вторая, четвертая, пятая, тринадцатая статьи 50, статья 51 Закона).

Резюме присылать на электронную почту: [email protected] до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Минюст (1749) омбудсмен (594) украинский язык (1189) язык (3777)


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Топ комментарии
+9
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 1986
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18.05.2020 11:28
+9
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 3199
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18.05.2020 11:34
+5
Мабуть кровосісю назначать...
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18.05.2020 11:25
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Мабуть кровосісю назначать...
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18.05.2020 11:25 Ответить
Азаров М.Я.
100% кандидатура.
Мабуть його заявку вже узгоджено в ОПУ.
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18.05.2020 11:27 Ответить
Або Дмитра Табачника !!!)))
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18.05.2020 12:16 Ответить
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 1986
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18.05.2020 11:28 Ответить
А куди поділись всі ті фаріони, скрипіни, дроздови, яворівські, хмари ?
Ті, чиє мичання: «Долой баригу мародьора!!!», звучало з усіх тєлєвізорів?
Де вони?
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18.05.2020 11:59 Ответить
слухав дроздова - щебече моторно, але в очі не дивиця. Глазьонками всьо бігає, витьохкує шо хоч в гранітє ті слова вилівай, але само перелякане та шукає де той Сірко, шоп в нього баньки (вирли) позичити
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18.05.2020 12:05 Ответить
Можу сказати тільки про Фаріон----вона викладає,пише книжки,записує передачі ''Велич особистості'',виступає на конференціях,передачах (якщо її запрошують)----якщо б вас дуже цікавила українська мова,ви б знали більше.
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18.05.2020 12:47 Ответить
Та я вже наслухався тієї члєнкині КПРС з 1988 року.
Шо Фаріон, шо Мунтян, пишуть одне:Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня - Цензор.НЕТ 2234
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18.05.2020 14:20 Ответить
Скрипін веде блог на ютубі. Поливає Зе. Час від часу його глядачі наїжджають на нього із тим що треба було підтримати Порошенка.
Дроздов бере участь в передачах обласного телебачення на заході країни.
Тобто деякі з них ще на плаву. Но явно не так як перед виборами коли їх витягують на верх.
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18.05.2020 13:48 Ответить
Поливає
Передивіться інформаційний марафон Зєлєнського на фудкорті.
Там Скрипін був допущений по праву руку, рядом з Зєлєй, счастліво шкірився в улибкє і радостно совав сракой.
А от Яніну Соколову, забанили.
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18.05.2020 14:26 Ответить
Це було осінню. А зараз навіть самі упороті почали задумуватись.
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18.05.2020 21:56 Ответить
Ганапольский на своєму Єхо України за 15.05 сказав, що Портнов подав (якийсь) документ, у якому вимагається прибрати з підручників героїзацію 1-14 років, у скрєпних підгорає, не та ідеологія, бояться.
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18.05.2020 13:04 Ответить
Да,велика казна украинская,язомбутсмена срочно нужно озолотить,зарплата,премия,авто,охрана,секретутки,квартирка,офис,больничка феофанская,отпуск оплачиваемый,а пенсионеры и больные пусть идут нах со своими нуждами.
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18.05.2020 11:28 Ответить
якшо економити на мові, то мона не воювати - здатись ***** - економія получиця побольше. Тіко пєнсіонєрам від того не вкипить нічого
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18.05.2020 11:32 Ответить
Язобутсмен может повлиять на мову и её использование?в лучшем случае эти проверяльщики будут ходить по магазинам малых предпринимателей и брать взятки за неправильное произношение продавцами слова паляныця,пока украинцы будут считать патриотами тех,кто не может своих сыновей научить произносить пару украинских слов мова будет в загоне и под замком.
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18.05.2020 11:35 Ответить
А что ты ники меняешь,как проститутка путинская?я засрашкинские законы не читаю,мне они не нужны,а значит и обсуждать их не собираюсь,поэтому иди нах и не забывай что путин педофил.
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18.05.2020 11:50 Ответить
Чувак, в Україні твого цАря, звуть, *****.
А то шо він обісрався з «Новороссієй», то вже розбирайтесь самі.
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18.05.2020 11:55 Ответить
а ти чия простітутка?
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18.05.2020 11:57 Ответить
почитав би ти інтерв"ю тої, що уволилася - людина за свій кошт їздила з місця проживання у Київ. усе те, що ти написав, вона не отримала, бо її "офіс" недостворено.
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18.05.2020 13:06 Ответить
а ось цього, шо на цензорі оглавлєнія шляпає - воно бистро йазик оббусмєніт
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18.05.2020 11:29 Ответить
Очередная хлебная должность для распила бабла на мове.
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18.05.2020 11:32 Ответить
ідітє ви в жопу, алєх анатольйєвічЪ
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18.05.2020 11:33 Ответить
Иди на х.й.
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18.05.2020 11:37 Ответить
своїм *******
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18.05.2020 11:42 Ответить
йа к вам вєжліво - на Ви, а ти как жлоб вокзальний тикаєш
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18.05.2020 11:43 Ответить
хам трамвайний - от ти хто
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18.05.2020 11:46 Ответить
Ты продажный порохобот - нечеловек, с тобой по другому нельзя.
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18.05.2020 12:20 Ответить
і хдє же мой гонорар?
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18.05.2020 12:34 Ответить
Бро, тримай донат, і пенетруй цього зєбіла далі Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня - Цензор.НЕТ 7321
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18.05.2020 14:13 Ответить
хдє роспісацца?
згадав на цю тему: мальчік із бєдной сємьйї написав анта Клаусу пісьмо:
-- дорогой Санта, йа нє могу вийті на уліцу чтоби слєпіть снєговіка - у мєня нєт обуві, штанов, теплой курткі і варєжєк.
Пісьмо попало в рукі почтовим работнікам - оні прослєзілісь і вскладщіну купілі мальчіку обувь і одєжду, а про варєжкі забилі. Ілі дєнєг нє хватіло. Отнєслі посилку мальчіку, а тот опять пішет Сантє:
-- спасібо, Санта за обувь і одєжду. Вот только варєжкі на почтє спі391л1
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18.05.2020 14:25 Ответить
А ісчо болєє жалостлівою, хочєтє?
В Сібірі, утонул мальчік. Так вот, мама мальчіка рассказала, что мєстний рибак виловіл із прорубі єго шапочку. І заникал.
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18.05.2020 14:30 Ответить
якби було хлєбной, попередня б не звільнялась. а звільнилась, бо офіс не доведено до ума і не може бути доведено, бо законодавство недороблено. тому це буде очерєдний лошок-статуетка.
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18.05.2020 13:07 Ответить
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 3199
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18.05.2020 11:34 Ответить
калбаса малоросійская
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18.05.2020 11:45 Ответить
Якщо немає різниці, то говоримо і пишемо українською.
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18.05.2020 11:54 Ответить
нє-е-е-тушкі! Йєсі бєз разніци, то должно всьо по-урускі!!! Мова - то бандєравци цинічні та нацики з хвашистамі! Нікада нє допустім!!! вРотФронт - но Пацаран!
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18.05.2020 12:00 Ответить
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Но руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" как бы директор Украинского института национальной памяти Дробович промолчал.
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18.05.2020 11:59 Ответить
а хтось чув про неї до звільнення, чому ця панночка ні разу не заявила про це публічно?
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18.05.2020 16:16 Ответить
Щоб знов півроку зарплатню не платити, якщо вона справді буде ділом займатись а не вашими хотелкамі?
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18.05.2020 12:53 Ответить
галочку поставлять і будуть ржать над "шароварниками".
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18.05.2020 13:14 Ответить
 
 