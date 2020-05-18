Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая

Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидают до 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно найти нового кандидата на должность языкового обмудсмена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" руководитель Министерства юстиции Украины как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, а также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают в Кабинет Министров Украины по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабинет Министров Украины назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.

В ведомстве напомнили, что задачами Уполномоченного является защита украинского языка как государственного; защита прав граждан Украины на получение государственным языком информации и услуг в сферах общественной жизни, определенных соответствующим Законом, на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в использовании государственного языка. Он осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц.

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Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендован гражданин Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющий высшее образование, который владеет государственным языком и английским языком, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.

Уполномоченный не является государственным служащим.

У Уполномоченного не может быть представительскго мандата; он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту), входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, цель которой получение прибыли; быть членом политической партии (части первая - четвертая статьи 49, части первая, вторая, четвертая, пятая, тринадцатая статьи 50, статья 51 Закона).

Резюме присылать на электронную почту: [email protected] до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.