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51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос

Половина украинцев оценивает направление дел в своей стране как неправильное, а треть - как правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 12-13 мая 2020 года, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа"", - отмечают социологи.

51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 01

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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опрос (2819) рейтинг (1635)


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Топ комментарии
+16
51% украинцев оценивает направление движения Украины как неправильное, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6497
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18.05.2020 11:25
+15
51% украинцев оценивает направление движения Украины как неправильное, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6597
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18.05.2020 11:29
+14
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев/мышка кололась, плакала, но грызла кактус
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18.05.2020 11:27
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Забув ще згадати скажену корупцію, що навіть збільшилась після мародера Пєці. Але здавалось, що вже нема куди
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18.05.2020 14:25 Ответить
Ну а как еще может быть? Чехарда с правительством и министрами ,непонятки во внешней политике ,это вам не рожи корчить на сцене
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18.05.2020 14:26 Ответить
В ленте две новости: первая - 69% украинцев чувствуют себя счастливыми, вторая - 51% считают, что события развиваются в неправильном направлении. Вывода тоже два: первый - социологические конторы космоподобно, феерически, сногсшибательно врут; второй вывод - в Украине есть прослойка людей, которые чуствуют себя счастливо, когда события в стране развиваются в неправильном направлении (я думаю, это избиратели Зеленского)
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18.05.2020 14:47 Ответить
Из графика видно, что 2014-2018 больше всего негативных и меньше всего позитивных оценок. Зе, ты что творишь?
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18.05.2020 16:21 Ответить
Угу. Але 69 відсотків з цього приводу почувають себе щасливими.
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18.05.2020 16:40 Ответить
Такие опросы больше напоминают стёб.. Не умничайте , пальцем покажите ваше правильное направление, а мы сверим с нашим)
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18.05.2020 16:47 Ответить
Если проанализировать график, получается очень интересная картина:
До анексии Крыма (апрель2014) - шли не туда 70% + (чей электорат? Каденция овоща)
Анексия Крыма - провал графика ( почему?)
Рост графика шли не туда (май 2014 - апрель 2019) 73%, каденция пороха
Май 2019 - падение графика шли не туда до 50% каденция зели.
Значит, с выбором малоросса зеленского пошли туда куда надо - в сторону раши.
Это значит что у нас к сожалению много пророссийского населения, которому чужда евроинтеграция.
Теперь можно только представить в какой агрессивной среде вынужден был работать порох и проукраинские силы в парламенте.
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18.05.2020 17:08 Ответить
Я офігіваю з тих соціологів чи з нашого наріду... якщо прогорнути стрічку новин вниз, то там вранці була стаття про рейтинги кандидатів в президенти. Так от, рейтинг бубочки найвищий серед усіх кандидатів і складає 39%. Далі Бойко - 13%, Порох - 12 %. Тобто нарід найбільше довіряє чинному президенту. і тут на тобі. 51% українців вважає, що справи в Україні ідуть в неправильному напрямку... То ми що, дійсно нація потерпілих? Довіряємо президенту, який веде Україну неправильним шляхом.. Сюрреалізм якийсь. Боже, дай нашому наріду розуму і мудрості.
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18.05.2020 22:12 Ответить
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