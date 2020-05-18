51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Половина украинцев оценивает направление дел в своей стране как неправильное, а треть - как правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 12-13 мая 2020 года, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа"", - отмечают социологи.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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