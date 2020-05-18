51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Половина украинцев оценивает направление дел в своей стране как неправильное, а треть - как правильное.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 12-13 мая 2020 года, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа"", - отмечают социологи.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
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До анексии Крыма (апрель2014) - шли не туда 70% + (чей электорат? Каденция овоща)
Анексия Крыма - провал графика ( почему?)
Рост графика шли не туда (май 2014 - апрель 2019) 73%, каденция пороха
Май 2019 - падение графика шли не туда до 50% каденция зели.
Значит, с выбором малоросса зеленского пошли туда куда надо - в сторону раши.
Это значит что у нас к сожалению много пророссийского населения, которому чужда евроинтеграция.
Теперь можно только представить в какой агрессивной среде вынужден был работать порох и проукраинские силы в парламенте.